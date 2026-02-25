Бухгалтерская отчетность за 2025 год по новым правилам: топ вопросов и ответов про ФСБУ 4/2023

9. Верно ли, что формат пояснительной записки устарел и теперь применяются другие правила?

Не совсем так. Сама пояснительная записка никуда не делась, но теперь она официально называется «Пояснения к бухгалтерской отчетности», и требования к ее содержанию стали другими. Теперь в пояснениях нужно не просто описать динамику показателей из баланса, а раскрыть логику учетных решений и ключевые допущения, которые повлияли на цифры в отчетности. Задача пояснений — дать пользователю исчерпывающую картину того, как именно формировалось финансовое положение компании.

Для упрощенной отчетности объем раскрываемой информации меньше, но раскрытие учетной политики и существенных показателей все равно обязательно.

По оформлению ограничений нет: организация сама решает, давать пояснения в текстовом или табличном виде.