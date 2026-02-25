Бухгалтерская отчетность за 2025 год по новым правилам: топ вопросов и ответов про ФСБУ 4/2023

Самое главное:
Состав форм бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Нужно ли вносить изменения в учетную политику.
Оформление пояснений.
Ретроспективный пересчет показателей.
Раскрытие информации в примечаниях.
1. Для кого обязателен ФСБУ 4/2023?
Стандарт обязателен к применению всеми коммерческими фирмами и некоммерческими организациями (НКО). Исключение сделано для организаций бюджетной сферы и кредитных организаций (банков) — они формируют отчетность по собственным стандартам.
Требования ФСБУ 4/2023 не распространяются на составление консолидированной финансовой отчетности по МСФО, а также на внутреннюю управленческую отчетность, которая формируется по правилам, установленным самой организацией.
2. Какие послабления остались для малых предприятий?
Упрощенная бухгалтерская отчетность, состоящая из баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений, для малых предприятий сохраняется. Но важно понимать, что она тоже должна составляться по правилам нового стандарта. Образцы упрощенных форм отчетности приведены в приложении № 9 к ФСБУ 4/2023.
3. Когда сдавать первую отчетность по ФСБУ 4/2023?
Первую годовую отчетность по новым правилам необходимо сдать за 2025 год. Срок представления в налоговые органы остается прежним — не позднее 31 марта 2026 года.
4. Изменились ли формы бухгалтерской отчетности?
Да, формы отчетных бланков изменились. Хотя сам перечень отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах и приложения) остался прежним, структура и состав показателей в новых формах отличаются.
5. Может ли организация корректировать формы отчетности?
Да, может. Новые официальные формы теперь именуются рекомендуемыми образцами. Это означает, что организация имеет право разработать собственные бланки на основе этих образцов, добавив нужные строки и расшифровки. Можно объединять показатели в группы, тогда в отчетности приводятся итоговые показатели таких групп. Главное условие — соблюдение всех требований ФСБУ 4/2023 к составу и содержанию показателей.
6. Можно ли использовать старые формы отчетности?
Нет, использовать старые формы нельзя. Они не будут соответствовать новым требованиям к группировке и детализации показателей и, скорее всего, не пройдут контрольные соотношения при сдаче отчетности. Использовать можно только новые рекомендованные формы или самостоятельно разработанные на их основе.
7. Какие формы бухотчетности должны сдавать коммерческие организации?
Стандартный комплект отчетности для коммерческих организаций включает:
Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах.
Приложения к этим формам:
Отчет об изменениях капитала.
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Сдавайте отчетность через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Вас ждет интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, круглосуточная поддержка и консультации специалистов.
8. Какие формы отчетности должны сдавать НКО?
Для некоммерческих организаций состав отчетности немного отличается:
Бухгалтерский баланс.
Отчет о целевом использовании средств.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств — в их состав могут входить отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств, если НКО не отказалось от их составления.
9. Верно ли, что формат пояснительной записки устарел и теперь применяются другие правила?
Не совсем так. Сама пояснительная записка никуда не делась, но теперь она официально называется «Пояснения к бухгалтерской отчетности», и требования к ее содержанию стали другими. Теперь в пояснениях нужно не просто описать динамику показателей из баланса, а раскрыть логику учетных решений и ключевые допущения, которые повлияли на цифры в отчетности. Задача пояснений — дать пользователю исчерпывающую картину того, как именно формировалось финансовое положение компании.
Для упрощенной отчетности объем раскрываемой информации меньше, но раскрытие учетной политики и существенных показателей все равно обязательно.
По оформлению ограничений нет: организация сама решает, давать пояснения в текстовом или табличном виде.
10. Требуется ли вносить правки в учетную политику в связи с принятием ФСБУ 4/2023?
Безусловно, учетную политику на 2025 год нужно привести в соответствие с новыми реалиями. Сам по себе факт применения ФСБУ 4/2023 можно не упоминать, но все параметры, по которым стандарт предоставляет организации свободу выбора, должны быть четко прописаны. Вот что предстоит утвердить:
какой вариант отчетности будет применять компания — общий или упрощенный (для СМП);
каков порог существенности (например, 5% от валюты баланса), чтобы решить, какие показатели раскрывать, а какие сворачивать;
каким образом будут пересчитываться сравнительные показатели за 2024 год (ретроспективно или иным допустимым способом);
как часто и в каком порядке будет формироваться промежуточная отчетность в течение года.
11. Нужно ли пересчитывать показатели за 2024 год для отчета за 2025 год?
В отчетности за 2025 год вы должны показать данные за 2024 и за 2023 год так, как если бы они изначально были составлены по правилам ФСБУ 4/2023. Это называется ретроспективным пересчетом.
Алгоритм действий:
Взять отчетность за 2024 год, составленную по старым правилам.
Провести анализ и квалификацию показателей по новым правилам.
Перегруппировать активы и обязательства согласно новой структуре отчетности (например, разделить оборотные и внеоборотные активы по новым критериям).
Отразить произведенные корректировки в пояснениях к бухотчетности.
Пересчет касается только представления данных — группировки и переименования статей. Переоценивать сами активы или обязательства по новым правилам не нужно, если этого не требуют иные ФСБУ.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. Перед отправкой все контрольные соотношения проверяются автоматически, полностью исключая ошибки. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
12. Что означает требование представлять показатели в нетто-оценке?
Это требование означает, что в балансе и других формах все показатели должны отражаться уже «очищенными» от регулирующих величин. Простыми словами, мы показываем не первоначальную стоимость актива, а его реальную (остаточную) стоимость на отчетную дату. Такой подход дает более достоверную картину.
Как это работает на практике:
Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом накопленной амортизации).
Запасы, финансовые вложения и дебиторка — указываются за минусом резервов под обесценение и резервов по сомнительным долгам, если такие резервы создавались.
Товары — за вычетом торговой наценки, если они учитываются по продажным ценам.
Выручка в отчете о финансовых результатах — всегда без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
Важно помнить про запрет на свертывание: нельзя самовольно зачитывать активы и пассивы (например, кредиторку с дебиторкой) или доходы с расходами. Показывать можно только развернуто. Исключения — только если они прямо разрешены другими стандартами бухучета.
13. Как теперь правильно классифицировать краткосрочные активы и обязательства?
Главный критерий — или продолжительность операционного цикла компании, или стандартный горизонт в 12 месяцев.
Краткосрочные обязательства. Таковыми считаются долги, которые предстоит закрыть в течение 12 месяцев после отчетной даты. Исключение: если операционный цикл компании длиннее года (например, в судостроении), то обязательства, связанные с этим циклом, тоже относятся к краткосрочным — даже если формально срок их погашения превышает 12 месяцев.
Если у компании есть долгосрочный кредит, но часть его нужно выплатить в ближайшие 12 месяцев, эту часть следует показать в отчетности уже как краткосрочное обязательство.
14. Что нового в требованиях к раскрытию информации?
ФСБУ 4/2023 определил перечень сведений, которые необходимо раскрывать в отчетности и примечаниях. Теперь детализации требуют:
состав и движение основных средств, НМА, инвестиционной недвижимости и запасов;
информация о долгосрочных активах, которые компания планирует продать;
расчеты и допущения по оценочным обязательствам;
влияние событий, произошедших после отчетной даты;
отдельные показатели по обесценению активов и объявленным дивидендам.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Как действовать бухгалтеру при составлении отчетности по новым правилам
Чтобы избежать ошибок и отказа в приеме отчетности (или штрафа по ст. 15.11 КоАП за грубое нарушение правил ведения учета), выполните три шага:
Актуализируйте Учетную политику на 2025 год. Пропишите в ней уровни существенности, порядок разделения активов / обязательств (определите операционный цикл), способ пересчета сравнительных данных.
Проверьте настройки учетной программы. Убедитесь, что установлены актуальные обновления, поддерживающие новые регламентированные формы ФСБУ 4/2023.
Переформатируйте данные за прошлые периоды. Подготовьте сравнительные показатели за 2024 (и 2023) год по новым правилам группировки статей. Помните, что в отчетности за 2025 год данные на 31.12.2024 и 31.12.2023 должны быть представлены по-новому.
Упростить сдачу бухгалтерской отчетности поможет онлайн-сервис от Такском — перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
Читайте также:
Уведомления по ЕНП в 2026 году: как заполнить и сдать, сроки, изменения.
Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году.
Как оформить пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год: шпаргалка для бухгалтера.
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFFwF8Cy
Начать дискуссию