НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: как работать по новым правилам

Почему внесли изменения в НК

Конституционный Суд (КС) в ноябре 2025 года вынес постановление об уточнении правил уплаты НДС по длящимся договорам в случае изменения налогового законодательства после их заключения.

Как было. Если после заключения договора с покупателем менялось законодательство и по этой причине у продавца возникала обязанность уплаты НДС, он имел право предъявить начисленный налог покупателю дополнительно к оговоренной договором цене.

Такая ситуация, например, была возможна, если бизнес на УСН стал плательщиком НДС при превышении лимита по доходам, или налогом стали облагаться операции по реализации товаров, ранее освобождаемых от НДС.

При этом покупатели, которые не могли принимать НДС к вычету, оказывались в невыгодном положении. Им приходилось нести дополнительные некомпенсируемые расходы.

Как стало. КС признал, что такой подход нарушает права покупателей. Если изначально НДС в цене договора не учли, это не значит, что после перехода продавца на уплату НДС цена автоматически увеличивается (постановление КС от 25.11.2025 № 41-П).

Для исполнения постановления КС приняли закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ. Он внес дополнение в статью 166 НК и поправки в статью 168 НК. Теперь правовая неопределенность устранена, а права покупателей — неплательщиков НДС защищены.

С 1 октября 2026 года нельзя в одностороннем порядке перекладывать на покупателя уплату НДС по длящимся договорам.

Повысить стоимость на сумму налога можно только при согласии на это обеих сторон. При этом договоренность закрепляется в дополнительном соглашении к первичному договору или составляется новый договор.