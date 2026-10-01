НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: как работать по новым правилам

Самое главное:
К длящимся относятся договоры, которые заключены до внесения изменения в НК, а исполнены после вступления изменений в силу.
Конституционный Суд запретил перекладывать уплату НДС по длящимся договорам на покупателей, которые не могут принять его к вычету. В НК внесли соответствующие поправки, вступающие в силу с 1 октября 2026 года.
Если выполнены все условия п. 3.2 ст. 166 НК, продавец должен исчислить НДС расчетным методом из цены, указанной в длящемся договоре.
Счета-фактуры при применении расчетного метода выдавать не нужно.
Почему внесли изменения в НК
Конституционный Суд (КС) в ноябре 2025 года вынес постановление об уточнении правил уплаты НДС по длящимся договорам в случае изменения налогового законодательства после их заключения.
Как было. Если после заключения договора с покупателем менялось законодательство и по этой причине у продавца возникала обязанность уплаты НДС, он имел право предъявить начисленный налог покупателю дополнительно к оговоренной договором цене.
Такая ситуация, например, была возможна, если бизнес на УСН стал плательщиком НДС при превышении лимита по доходам, или налогом стали облагаться операции по реализации товаров, ранее освобождаемых от НДС.
При этом покупатели, которые не могли принимать НДС к вычету, оказывались в невыгодном положении. Им приходилось нести дополнительные некомпенсируемые расходы.
Как стало. КС признал, что такой подход нарушает права покупателей. Если изначально НДС в цене договора не учли, это не значит, что после перехода продавца на уплату НДС цена автоматически увеличивается (постановление КС от 25.11.2025 № 41-П).
Для исполнения постановления КС приняли закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ. Он внес дополнение в статью 166 НК и поправки в статью 168 НК. Теперь правовая неопределенность устранена, а права покупателей — неплательщиков НДС защищены.
С 1 октября 2026 года нельзя в одностороннем порядке перекладывать на покупателя уплату НДС по длящимся договорам.
Повысить стоимость на сумму налога можно только при согласии на это обеих сторон. При этом договоренность закрепляется в дополнительном соглашении к первичному договору или составляется новый договор.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. Перед отправкой контрольные соотношения проверяются автоматически — это полностью исключает ошибки. Если у вас есть действующая ЭП, подключитесь к сервису удаленно — процесс не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
НДС по длящимся договорам: новые правила с 1 октября 2026 года
По новым правилам, если из-за изменения в законодательстве в период действия договора у продавца возникает обязанность уплаты НДС, а у покупателя нет возможности заявлять входной налог к вычету, продавец обязан исчислить НДС расчетным методом и уплатить его самостоятельно (п. 3.2 ст. 166 НК).
При этом должны выполняться сразу несколько условий:
Обязанность уплаты НДС у продавца возникла из-за изменения налогового законодательства после заключения договора.
У покупателя отсутствует право применять вычеты по входному НДС.
Стороны не пересматривали условия договора о цене в связи с переходом продавца на уплату НДС.
В договоре не предусмотрен порядок действия сторон, если продавец становится плательщиком НДС (например, нет условия об обязательном подписании допсоглашения к договору о повышении цены при переходе продавца на уплату НДС).
Действия продавца:
Исчисляет НДС расчетным методом из указанной в договоре стоимости товаров (работ, услуг) по соответствующей налоговой ставке (5/105, 7/107, 10/110 или 22/122) и сам уплачивает его в бюджет.
Не выставляет покупателю счета-фактуры, так как налог уплачивается из денег продавца (п. 3 ст. 168 НК). Продавцу достаточно составить только один экземпляр счета-фактуры — для себя.
По-новому сформулировали и пункт 1 ст. 168 НК: по общему правилу продавец обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС дополнительно к цене, но это не касается случаев, которые предусмотрены в п. 3.2 ст. 166 НК.
Если после внесения изменений в НК и возникновения обязанности уплаты НДС продавец получил от покупателя аванс, налог с него исчисляется в обычном порядке — по соответствующей расчетной ставке, независимо от условий длящегося договора и статуса покупателя.
Пример. ООО «Шторм» применяет УСН. В августе 2025 года в период освобождения от НДС компания заключила долгосрочный договор поставки товаров с покупателем ООО «Торнадо», который плательщиком НДС не является. Согласно условиям договора поставки:
Стоимость товара не включает НДС.
Договор не предусматривает возможность увеличения стоимости в случае, если продавец будет обязан платить НДС.
Стоимость партии товара, поставка которой должна состояться в ноябре 2026 года —300 000 рублей.
С 1 января 2026 года лимит дохода, при котором бизнес на УСН обязан платить НДС, снизился до 20 млн рублей.
В октябре 2026 года «Шторм» заработал более 20 млн рублей и с 1 ноября стал плательщиком НДС по ставке 22%.
Как действовать поставщику:
1. Проверить соответствие условиям п. 3.2 ст. 166 НК — все они должны выполняться одновременно. В нашем случае все условия соблюдены:
Обязанность по уплате НДС возникла у поставщика ООО «Шторм» из-за поправок в НК после заключения договора.
Покупатель ООО «Торнадо» не является плательщиком НДС и не вправе принять входной налог к вычету.
Договорную цену стороны не меняли.
Договором не предусмотрено повышение стоимости в ситуации, когда продавец становится плательщиком НДС.
2. Самостоятельно уплатить НДС в бюджет, исчислив его из стоимости поставки по расчетной ставке 22 / 122:
НДС = 300 000 х 22 / 122 = 54 098,36 руб.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Это понятный интерфейс, автоматическая проверка отчетности на ошибки, умный календарь бухгалтера, консультации и поддержка в круглосуточном режиме.
Когда новые правила расчета НДС по длящимся договорам не применяются
Новый порядок расчета НДС следует применять, только когда продавец из-за налоговых изменений теряет право на льготу и освобождение от уплаты НДС. Если при этом соблюдены все остальные условия п. 3.2 ст. 166 НК, НДС по длящемуся договору продавец будет уплачивать за свой счет без выставления счета-фактуры.
Но если в связи с изменением норм НК произошло только повышение ставки НДС, а на возникновение обязанности уплаты НДС изменения не повлияли, новые правила расчета не действуют.
Если покупатель по длящемуся договору согласился на повышение цены, новые правила тоже не применимы. Договорившись о повышении стоимости на сумму НДС, стороны должны подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору, тем самым нарушается условие об отсутствии пересмотра цены.
Обычный порядок вместо новых правил следует использовать и в случае, когда покупатель на момент отгрузки имеет право принять к вычету входной налог.
В перечисленных случаях НДС начисляется сверх установленной цены и предъявляется покупателю с выставлением счета-фактуры.
Пример. Продавец ИП Кукушкин (плательщик налога при УСН) и покупатель ИП Волков (плательщик налога при АУСН) в 2025 году заключили длительный договор на несколько поставок продукции. Цена каждой поставки — 250 000 рублей.
В договор включили условие о том, что при изменении налогового законодательства, вследствие которого у продавца возникает обязанность уплаты НДС, продавец и покупатель обязаны подписать допсоглашение об увеличении стоимости на сумму НДС.
В связи с превышением лимита дохода, ИП Кукушкин обязан уплачивать НДС по выбранной ставке 5% с 1 октября 2026 года. Стороны подписали допсоглашение, согласно которому НДС начисляется сверх цены договора.
Как действовать продавцу:
В данном случае новые правила расчета НДС не применяются. Налог предъявляется покупателю. По факту поставки продавец выставляет счет-фактуру, в котором выделена сумма НДС, несмотря на то, что покупатель не вправе принять входной налог к вычету, так как применяет АУСН.
На стоимость очередной поставки начисляется налог по ставке 5%:
НДС = 250 000 х 5% = 12 500 руб.
Для покупателя стоимость покупки вырастет с 250 000 рублей до 262 500 рублей (250 000 + 12 500).
Пошаговый план перехода на ЭПД
Заполните форму, чтобы бесплатно забрать готовый гайд с реальными кейсами, разбором титулов ЭТрН
Ответы на частые вопросы
Вопрос. Надо ли применять новые правила расчета НДС, если в 2026 году продавец на УСН заключил договор, имея освобождение от НДС, а к моменту его исполнения освобождения лишился из-за превышения лимита дохода?
Ответ. Если возникновение обязанности по уплате НДС у продавца не связано с внесением поправок в Налоговый кодекс, это считается изменением условий его экономической деятельности. В таком случае новые правила не применяются.
Вопрос. В связи с изменением законодательства, вместо ставки НДС 10% по реализуемой продукции теперь применяется ставка 22%. По каким правилам рассчитывать НДС по договорам, заключенным до внесения изменений?
Ответ. В этом случае возникает обязанность уплаты дополнительной суммы налога. С возникновением обязанности уплаты НДС она не связана и не требует применения новых правил.
Обратите внимание, что новые правила расчета НДС не действуют и в случаях законодательного повышения ставки НДС, а также, если бизнес на УСН переходит с пониженной ставки 5% на ставку 7%.
Вопрос. Что подразумевается под отсутствием права на вычет по НДС у покупателя?
Ответ. Это означает, что на момент отгрузки покупатель соответствует любой из следующих категорий:
не является налогоплательщиком НДС;
является налогоплательщиком НДС, но освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС;
является налогоплательщиком НДС, но использует приобретаемые товары для операций, не облагаемых НДС или освобождаемых от налога;
применяет УСН и уплачивает НДС по пониженным ставкам 5% или 7%.
Если у покупателя после покупки возникнет право на вычет по НДС, пересчитывать налог, исчисленный расчетным методом на дату отгрузки, не нужно.
Сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
Читайте также:
Меры поддержки пострадавшим селлерам 2026: отсрочка по налогам, мораторий на проверки ФНС
Зачет и возврат денег с ЕНС с 1 сентября 2026 года: как работать по новым правилам
Единое уведомление для УСН в 2026 году: для чего нужно, как заполнить, образцы
Реклама: «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJJ5JUq