Налоговые изменения 2027: НДФЛ, взносы, сроки уплаты и новые штрафы

Изменения по НДФЛ

Прогрессивные ставки НДФЛ 13–22% с начала 2027 года планируют применять к большинству доходов физлиц — налоговых резидентов РФ. Налог по пятиступенчатой шкале будет исчисляться с учетом налоговых баз, перечисленных в п. 6 ст. 210 НК, которые сейчас облагаются по двум ставкам 13% и 15% (пп. «а», «е» п. 23 ст. 2 законопроекта № 617-9).

К большинству доходов нерезидентов РФ будут применять ставку НДФЛ 30%, в том числе — к доходам от продажи имущества и от операций с ценными бумагами, к дивидендам, процентам по вкладам (пп. «б» п. 23 ст. 2 законопроекта № 617-9).

От обложения НДФЛ освободят (пп. «а», «б» п. 31 ст. 2 законопроекта № 617-9):

матпомощь при рождении ребенка в пределах 1 млн рублей, выплаченную до его рождения в период отпуска по БиР сотрудницы;

оплату медицинских услуг за работников и членов их семей, произведенную налоговым агентом, независимо от применяемого им налогового режима.

Стандартные налоговые вычеты на детей смогут предоставлять также налоговые агенты, которые являются для физлиц нанимателями (пп. «а» п. 33 ст. 2 законопроекта № 617-9).

В соцвычет по медицинским услугам с 2027 года разрешат включать затраты на приобретение медизделий (п. 35 ст. 2 законопроекта № 617-9).

Расчет 6-НДФЛ можно будет подавать в ИФНС по месту учета обособленных подразделений (ОП) (в части их сотрудников), если инспекцию по месту нахождения компании уведомят об этом не позже 1 марта текущего года (пп. «в», «д» п. 46 ст. 2 законопроекта № 617-9).

С 1 января 2027 года будут применяться обновленные коды доходов и вычетов по НДФЛ. Корректировки внесли приказом ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@:

добавили коды для матвыгоды от приобретения долей в УК российской компании (2652), стоимости подаренной недвижимости (2722) и транспортных средств (2723);

уточнили, что код 2006 следует применять также к выплатам исходя из среднего заработка в части районных коэффициентов и процентных надбавок, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

отменили коды доходов 3023 и 2790, коды вычетов 330, 332, 507 и 516.