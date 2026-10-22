Налоговые изменения 2027: НДФЛ, взносы, сроки уплаты и новые штрафы

Самое главное:
С 2027 года по большинству доходов для резидентов РФ вводят пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ 13–22%, для нерезидентов — ставка 30%.
От НДФЛ освободят матпомощь, выданную не только после рождения ребенка, но и в период отпуска по беременности и родам до его рождения, и оплату медуслуг за работников и их семьи при любой системе налогообложения налогового агента, а не только на ОСНО. Соцвычет расширят, разрешив включать в него расходы на медизделия.
Предельная база по страховым взносам с 1 января 2027 года вырастет до 3 311 000 рублей. Перечень необлагаемых выплат расширится (в том числе за счет соцподдержки по нормативным актам), а для ИТ‑компаний появится условие сохранения пониженного тарифа — обязательная сдача годовой отчетности в течение 6 месяцев после отчетного года.
Взносы на травматизм будет администрировать налоговая: тарифы закрепят в НК, отчетность нужно будет сдавать в ИФНС, а перечислять взносы — в составе ЕНП.
Перенос срока уплаты налогов, если он выпадает на выходной или нерабочий праздник, хотят отменить. В таких случаях платежи придется совершать до наступления этого дня.
Фиксированные штрафы за многие налоговые правонарушения значительно вырастут — некоторые в три раза и более.
Изменения по НДФЛ
Прогрессивные ставки НДФЛ 13–22% с начала 2027 года планируют применять к большинству доходов физлиц — налоговых резидентов РФ. Налог по пятиступенчатой шкале будет исчисляться с учетом налоговых баз, перечисленных в п. 6 ст. 210 НК, которые сейчас облагаются по двум ставкам 13% и 15% (пп. «а», «е» п. 23 ст. 2 законопроекта № 617-9).
К большинству доходов нерезидентов РФ будут применять ставку НДФЛ 30%, в том числе — к доходам от продажи имущества и от операций с ценными бумагами, к дивидендам, процентам по вкладам (пп. «б» п. 23 ст. 2 законопроекта № 617-9).
От обложения НДФЛ освободят (пп. «а», «б» п. 31 ст. 2 законопроекта № 617-9):
матпомощь при рождении ребенка в пределах 1 млн рублей, выплаченную до его рождения в период отпуска по БиР сотрудницы;
оплату медицинских услуг за работников и членов их семей, произведенную налоговым агентом, независимо от применяемого им налогового режима.
Стандартные налоговые вычеты на детей смогут предоставлять также налоговые агенты, которые являются для физлиц нанимателями (пп. «а» п. 33 ст. 2 законопроекта № 617-9).
В соцвычет по медицинским услугам с 2027 года разрешат включать затраты на приобретение медизделий (п. 35 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Расчет 6-НДФЛ можно будет подавать в ИФНС по месту учета обособленных подразделений (ОП) (в части их сотрудников), если инспекцию по месту нахождения компании уведомят об этом не позже 1 марта текущего года (пп. «в», «д» п. 46 ст. 2 законопроекта № 617-9).
С 1 января 2027 года будут применяться обновленные коды доходов и вычетов по НДФЛ. Корректировки внесли приказом ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@:
добавили коды для матвыгоды от приобретения долей в УК российской компании (2652), стоимости подаренной недвижимости (2722) и транспортных средств (2723);
уточнили, что код 2006 следует применять также к выплатам исходя из среднего заработка в части районных коэффициентов и процентных надбавок, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
отменили коды доходов 3023 и 2790, коды вычетов 330, 332, 507 и 516.
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Изменения по страховым взносам
Согласно проекту правительственного постановления, в 2027 году предельная база по страховым взносам вырастет более чем на 10% и составит 3 311 000 рублей. Сейчас ее размер составляет 2 979 000 рублей (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705).
С 1 января 2027 года расширится перечень выплат, не облагаемых взносами, приведенный в ст. 422 НК:
Страховые взносы можно будет не начислять на матпомощь при рождении ребенка в пределах 1 млн рублей, выплаченную в период отпуска по БиР до его появления на свет (пп. «а» п. 112 ст. 2 законопроекта № 617-9).
От взносов освободят выплаты работодателей своим сотрудникам в качестве оказания соцподдержки согласно законодательным актам РФ, актам Президента и Правительства РФ, а также актами органов власти субъектов РФ (пп. «б» п. 112 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Для ИТ-компаний с 1 января 2027 года вводят новое условие в п. 5 ст. 427 НК: если организация не представит годовую бухгалтерскую отчетность в течение 6 месяцев по завершении отчетного года, она лишится права на применение пониженного тарифа страховых взносов (пп. 114 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Подавать форму РСВ и уплачивать взносы по месту нахождения обособленных подразделений юрлица будет необходимо без учета того, есть ли у ОП свой расчетный счет и осуществляет ли оно выплаты работникам.
Крупнейшие налогоплательщики и их ОП будут сдавать РСВ и персонифицированные сведения о физлицах в инспекцию, где они зарегистрированы в качестве крупнейшего налогоплательщика (пп. «г» п. 115 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Изменения по взносам на травматизм
На страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний хотят распространить действие норм главы 34 НК. На порядок расчета взносов это не повлияет — он останется прежним.
Тарифы по взносам на травматизм закрепят в новой статье 425.1 НК, они не изменятся и составят от 0,2% до 8,5%. При этом Соцфонд может определять одному страхователю сразу несколько тарифов.
Введение единой предельной базы для взносов по травматизму не предусмотрено (пп. «б» п. 111 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Отчетность по взносам на травматизм нужно будет направлять в налоговую инспекцию, а сами взносы уплачивать в составе ЕНП по единым реквизитам. Сейчас страхователи направляют отчетность и платежи в СФР.
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Новые сроки перечисления налоговых платежей
В пункте 7 статьи 6.1 НК законодатели хотят отменить правило переноса срока уплаты налогов.
Согласно поправкам, если последний день срока уплаты приходится на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, на следующий рабочий день он переноситься не будет. Если такая ситуация возникнет в декабре, последним днем для уплаты налога будет считаться предшествующий рабочий день (п. 3 ст. 1 законопроекта № 617-9).
Новое положение о переносе срока касается только налогов и авансовых платежей по ним.
Заметим, что законодатели не впервые предлагают сокращение сроков уплаты налогов. Есть надежда, что и в этот раз поправка не будет принята, так как она ухудшает положение налогоплательщиков.
Изменения по налоговым штрафам с 2027 года
Законодатели планируют ужесточить ответственность налогоплательщиков за налоговые нарушения. В некоторых случаях штрафы могут вырасти в 2–3 раза.
Если законопроект № 617-9 примут до конца года, большая часть санкций вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после опубликования текста закона.
Основные изменения по штрафам, которые могут заработать в следующем году:
Основание
Действующий размер штрафа
Размер штрафа с 2027 года
Штрафы за нарушение порядка постановки на учет в ИФНС
Опоздали с подачей заявления о постановке на учет в налоговой (п. 1 ст. 116 НК)
10 000 руб.
30 000 руб.
Вели деятельность без постановки на учет в ФНС (п. 2 ст. 116 НК)
10% от полученного дохода, но не менее 40 000 руб.
10% от полученного дохода, но не менее 121 000 руб.
Не представили в срок сообщение о создании обособленного подразделения российской компанией на территории РФ, кроме филиалов и представительств (новый п. 3.1 ст. 126 НК)
—
121 000 руб.
Штрафы за грубое нарушение правил учета
Грубо нарушили правила учета доходов / расходов, налоговых объектов (п. 1–3 ст. 120 НК)
В одном налоговом периоде — 10 000 руб.
В течение нескольких налоговых периодов — 30 000 руб.
Если нарушение повлекло занижение налоговой базы — 20% от суммы налога (взносов), но не меньше 40 000 руб.
В одном налоговом периоде — 28 000 руб.
В течение нескольких налоговых периодов — 83 000 руб.
Если нарушение повлекло занижение налоговой базы — 20% от суммы налога (взносов), но не меньше 111 000 руб.
Штрафы за нарушение правил владения, пользования, распоряжения арестованным имуществом
Не соблюдали порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, на которое наложен арест, или в отношении которого налоговая приняла обеспечительные меры (ст. 125 НК)
30 000 руб.
83 000 руб.
Штрафы за несоблюдение сроков сдачи и формата отчетности
Нарушили срок сдачи налоговой декларации или расчета (ст. 119 НК)
5% от налога (взноса), не уплаченного в срок по декларации (расчету), за каждый просроченный месяц, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 000 руб.
5% от налога (взноса), не уплаченного в срок по декларации (расчету), за каждый просроченный месяц, но не более 30% от этой суммы и не менее 2 600 руб.
Нарушили срок сдачи расчета 6-НДФЛ (п. 1.2 ст. 126 НК)
1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки
1 850 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки
Вместо обязательной электронной декларации (расчета) подали бумажную (ст. 119.1 НК)
200 руб.
560 руб.
Штрафы за недостоверность
и нарушение сроков представления документов и иных сведений
Нарушили срок представления документов или иных сведений (п. 1 ст. 126 НК)
200 руб. за каждый непредставленный документ
560 руб. за каждый непредставленный документ
Не представили в срок или отказались предоставить по запросу налоговиков сведения и документы о налогоплательщике, либо представили с заведомо недостоверными данными (п. 2 ст. 126 НК)
10 000 руб.
25 000 руб.
Налоговый агент представил документы с недостоверными сведениями (п. 1 ст. 126.1 НК)
500 руб. за каждый такой документ
900 руб. за каждый такой документ
Неправомерно не сообщили, или сообщили с опозданием сведения, которые должны сообщить налоговикам, включая пояснения при несдаче уточненной декларации (п. 1, 2 ст. 129.1 НК)
Если совершено впервые — 5 000 руб.
Если совершено повторно в течение года — 20 000 руб.
Если совершено впервые — 14 000 руб.
Если совершено повторно в течение года — 56 000 руб.
Штрафы для экспертов, специалистов, переводчиков
Свидетель не явился или уклоняется от явки без уважительных причин (ст. 128 НК)
1 000 руб.
14 000 руб.
Свидетель неправомерно отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания (ст. 128 НК)
3 000 руб.
42 000 руб.
Эксперта, переводчик или специалист отказался от участия в проверке или налоговом мониторинге (п. 1 ст. 129 НК)
500 руб.
7 000 руб.
Эксперт дал заведомо ложное заключение или переводчик представил заведомо ложный перевод (п. 2 ст. 129 НК)
5 000 руб.
14 000 руб.
Штраф в отношении маркетплейсов
Оператор посреднической цифровой платформы не исполнил в срок поручение ФНС о приостановке или возобновлении приема заказов и размещения карточки товара продавца, а также не исполнил обязанность в связи с осуществлением налогового контроля (новая ст. 129.17 НК)
—
120 000 руб.
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Другие налоговые изменения 2027 года
Напомним о том, что еще изменится с 1 января 2027 года:
МРОТ вырастет до 28 935 рублей (законопроект № 619-9).
Лимит доходов ИП на патенте снизится до 15 млн рублей. ПСН нельзя будет применять тем, у кого этот порог превышен по выручке за 2026 год или в середине 2027 года (ст. 346.45 НК).
Уменьшать стоимость патента на страховые взносы будет сама налоговая, если ИП до конца предшествующего года даст свое согласие. Это избавит предпринимателя от подачи уведомления об уменьшении налога (п. 91 ст. 2 законопроекта № 617-9).
Имущественные налоги (транспортный, земельный, на имущество), а также авансовые платежи по ним с 2027 года нужно уплачивать на основании сообщений, полученных от налоговой. Срок уплаты авансов — 28 число второго месяца после истекшего квартала, годового налога — 28 марта следующего года. Уведомления по этим налогам подавать не нужно (ст. 362, п. 1, 2 ст. 363, ст. 396, п. 1, 2 ст. 397 НК).
Фиксированные взносы ИП за 2027 год увеличатся до 61 154 рублей, максимальный дополнительный взнос на ОПС (1% от дохода свыше 300 тыс. рублей) — 342 923 рубля (п. 1.2 ст. 430 НК).
Новая форма декларации по налогу на прибыль применяется, начиная с отчетности за I квартал 2027 года. Подавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений больше не требуется (приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@, ст. 9 законопроекта № 617-9).
Новый бланк декларации по ЕСХН нужно заполнять уже при подготовке отчетности за 2026 год (приказ ФНС от 03.09.2026 № ЕД-1-3/654@).
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