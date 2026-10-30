Технологический сбор и как его платить с декабря 2026 года

Продукция, в отношении которой уплачивается технологический сбор

Конкретный перечень будет устанавливаться Минпромторгом России. Вероятно, бизнесу предстоит поэтапное расширение этого списка.

На сегодня известно, что в перечень войдут товары из числа отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Потенциальный круг позиций перечня ограничен видами продукции, упомянутыми в приложении к постановлению Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции». В нём каждому наименованию вида радиоэлектронной продукции соответствуют коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Они помогут сориентироваться и облегчить идентификацию таких продуктов как для целей маркировки, так и для целей уплаты технологического сбора.

Системы технологического сбора и маркировки товаров синхронизируются таким образом, чтобы компания (ИП) не могла ввести товары в оборот без уплаты сбора. Под вводом в оборот подразумевается (п. 2 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515):

при производстве продукции на территории Российской Федерации – первичный переход права собственности на неё от производителя к иному лицу;

при производстве за пределами РФ – выпуск таможенными органами для внутреннего потребления товара, ввозимого в Российскую Федерацию, или ввоз его из страны ЕАЭС.

При перемаркировке технологический сбор заново уплачивать не придётся. А вот если, например, электронные модули, в отношении которых сбор был уплачен, войдут в состав готовой продукции, также включённой в перечень, то за каждую единицу этой продукции платёж придётся внести – ведь это уже другие позиции, новый продукт.

Не подлежат обязательной маркировке средствами идентификации и, следовательно, не облагаются технологическим сбором следующие категории электронной продукции (электронной компонентной базы):

образцы, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, актов органов Евразийского экономического союза, а также нормативных технических актов государств – членов ЕАЭС в области стандартизации;

товары, ввозимые на территорию Российской Федерации организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для реализации (продажи);

импортные или произведённые на территории Российской Федерации товары, используемые в качестве рекламных, маркетинговых образцов, не предназначенных для реализации (продажи);

изделия, находящиеся на временном хранении либо помещённые под таможенную процедуру таможенного склада;

продукция, помещаемая под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия или для перевозки от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

товары, помещаемые под таможенные процедуры в целях их вывоза за пределы ЕАЭС;

товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и международной технической помощью;

продукция в упаковке или без неё, полученная в результате фасовки организациями розничной торговли и предлагаемая ими к продаже в упаковке или без неё либо с возможностью самостоятельного упаковывания потребителем;

радиоэлектронная продукция при её реализации (продаже) в магазинах беспошлинной торговли;

товары при их хранении производителями;

изделия, приобретённые по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, а также те, закупка которых осуществлена в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или ст. 3.5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при их транспортировке участником такой сделки по территории Российской Федерации;

товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращённые в доход государства иным способом, и те, взыскание на которые обращено в счёт исполнения обязательств, предусмотренных налоговым и таможенным законодательством. Они не подлежат маркировке при приобретении, хранении, транспортировке, реализации (продаже). К этой же группе относятся товары, подлежащие уничтожению. Их нет нужды маркировать при хранении и транспортировке;

продукция, предназначенная для официального пользования дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, международными, межгосударственными и межправительственными организациями, их представительствами, а также представительствами государств при них.

Вывод следует из п. 3 Правил маркировки товаров, утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 и п. 3 Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954.