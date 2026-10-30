Технологический сбор и как его платить с декабря 2026 года

Технологический сбор введут с 1 декабря 2026 года. Он будет уплачиваться импортёрами – юридическими лицами и ИП (в том числе по схеме параллельного импорта, а также при приобретении товаров у иностранного продавца на электронных торговых площадках) при ввозе продукции, относящейся к электронной компонентной базе (электронных модулей), а также содержащей электронную компонентную базу*. Плательщиками станут и российские производители такой продукции и компонентов – юридические лица и индивидуальные предприниматели (п. 32, 33 ст. 3, ст. 10.2 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 488-ФЗ)).
Полномочия органов власти и организаций в связи с введением технологического сбора
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок исчисления технологического сбора, порядок и срок его уплаты, порядок и срок возврата излишне уплаченных сумм.
Минпромторг России:
утверждает перечни электронной компонентной базы (электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу, для целей внесения платежа. Он будет взиматься с товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
утверждает методику определения размеров технологического сбор,
определяет ставки платежа,
даёт письменные разъяснения по вопросам применения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о технологическом сборе (п. 4 ст. 10.2 Федерального закона № 488-ФЗ).
ФНС России администрирует уплату технологического сбора и предоставляет Минпромторгу России информацию о поступивших от плательщиков суммах. Порядок взимания технологического сбора увязан с вводом в оборот товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации. Поэтому ФНС России совместно с оператором системы маркировки «Честный ЗНАК» обеспечивает взаимодействие автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3») с системой маркировки. Кроме того, система маркировки интегрируется с государственной информационной системой промышленности (ГИСП, п. 42 положения о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515 в ред. проекта постановления Правительства РФ, https://regulation.gov.ru, ID проекта – 02/07/03-26/00165947).
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Продукция, в отношении которой уплачивается технологический сбор
Конкретный перечень будет устанавливаться Минпромторгом России. Вероятно, бизнесу предстоит поэтапное расширение этого списка.
На сегодня известно, что в перечень войдут товары из числа отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Потенциальный круг позиций перечня ограничен видами продукции, упомянутыми в приложении к постановлению Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции». В нём каждому наименованию вида радиоэлектронной продукции соответствуют коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Они помогут сориентироваться и облегчить идентификацию таких продуктов как для целей маркировки, так и для целей уплаты технологического сбора.
Системы технологического сбора и маркировки товаров синхронизируются таким образом, чтобы компания (ИП) не могла ввести товары в оборот без уплаты сбора. Под вводом в оборот подразумевается (п. 2 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515):
при производстве продукции на территории Российской Федерации – первичный переход права собственности на неё от производителя к иному лицу;
при производстве за пределами РФ – выпуск таможенными органами для внутреннего потребления товара, ввозимого в Российскую Федерацию, или ввоз его из страны ЕАЭС.
При перемаркировке технологический сбор заново уплачивать не придётся. А вот если, например, электронные модули, в отношении которых сбор был уплачен, войдут в состав готовой продукции, также включённой в перечень, то за каждую единицу этой продукции платёж придётся внести – ведь это уже другие позиции, новый продукт.
Не подлежат обязательной маркировке средствами идентификации и, следовательно, не облагаются технологическим сбором следующие категории электронной продукции (электронной компонентной базы):
образцы, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, актов органов Евразийского экономического союза, а также нормативных технических актов государств – членов ЕАЭС в области стандартизации;
товары, ввозимые на территорию Российской Федерации организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для реализации (продажи);
импортные или произведённые на территории Российской Федерации товары, используемые в качестве рекламных, маркетинговых образцов, не предназначенных для реализации (продажи);
изделия, находящиеся на временном хранении либо помещённые под таможенную процедуру таможенного склада;
продукция, помещаемая под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия или для перевозки от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;
товары, помещаемые под таможенные процедуры в целях их вывоза за пределы ЕАЭС;
товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) и международной технической помощью;
продукция в упаковке или без неё, полученная в результате фасовки организациями розничной торговли и предлагаемая ими к продаже в упаковке или без неё либо с возможностью самостоятельного упаковывания потребителем;
радиоэлектронная продукция при её реализации (продаже) в магазинах беспошлинной торговли;
товары при их хранении производителями;
изделия, приобретённые по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, а также те, закупка которых осуществлена в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или ст. 3.5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при их транспортировке участником такой сделки по территории Российской Федерации;
товары, изъятые, арестованные, конфискованные или обращённые в доход государства иным способом, и те, взыскание на которые обращено в счёт исполнения обязательств, предусмотренных налоговым и таможенным законодательством. Они не подлежат маркировке при приобретении, хранении, транспортировке, реализации (продаже). К этой же группе относятся товары, подлежащие уничтожению. Их нет нужды маркировать при хранении и транспортировке;
продукция, предназначенная для официального пользования дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, международными, межгосударственными и межправительственными организациями, их представительствами, а также представительствами государств при них.
Вывод следует из п. 3 Правил маркировки товаров, утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 и п. 3 Правил маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954.
Как определяется размер сбора
Ставка сбора определяется Минпромторгом России в фиксированной сумме в рублях за каждую единицу из группы электронной компонентной базы (электронных модулей), а также промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу, которая ввезена в Российскую Федерацию плательщиком технологического сбора или произведена в России (п. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 488-ФЗ).
Тариф дифференцируется в зависимости от кода ТН ВЭД (ОКПД), наличия или отсутствия товарного знака и модели, и (или) технических характеристик продукции.
Размер технологического сбора за единицу (один электронный модуль, одна единица электронной продукции) не будет превышать 5 000 рублей (п. 2 ст. 10 Федерального закона № 488-ФЗ).
Величина, которую нужно оплатить, будет определяться автоматически в следующем порядке (п. 5–9, 13, 14 проекта Правил исчисления технологического сбора, https://regulation.gov.ru , ID проекта – 02/07/03-26/00165947, далее – проект Правил):
плательщик технологического сбора подаёт данные о товаре (уведомление о вводе в оборот) в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ);
оператор ГИС МТ не позднее 1 календарного дня со дня получения такого уведомления направляет в государственную информационную систему промышленности сведения о плательщике технологического сбора и о самой радиоэлектронной продукции: наименование организации (ИП), ИНН, ОГРН, код по ОКТМО, тип плательщика (производитель или импортёр); GTIN товара; коды ТН ВЭД и ОКПД; наименование товара; номер реестровой записи в реестре российской промышленной продукции; количество единиц; товарный знак (при наличии); модель (артикул); технические характеристики продукта, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1954; дату формирования уведомления о вводе товара в оборот;
ГИСП начисляет технологический сбор в автоматизированном режиме в течение 1 календарного дня с момента получения вышеуказанных сведений;
данные о сумме начисления предоставляются плательщику в личном кабинете государственной информационной системы промышленности. Оповещение о начислении придёт на электронную почту организации или ИП, указанную при регистрации в ГИСП.
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