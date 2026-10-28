Что изменилось в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026 года: учет отложенных налоговых активов и обязательств 

Что изменилось в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026 года

Поправки в пункты 14 и 15 ПБУ 18/02 уточнили правила отражения в отчетности временных разниц, которые образуются при пересчете ОНА (отложенных налоговых активов) и ОНО (отложенных налоговых обязательств) из-за изменения ставки по налогу на прибыль. Порядок признания ОНА и ОНО не изменился.

Справочно: ОНА — это часть отложенного налога на прибыль, которая в последующих отчетных периодах должна привести к уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет («переплата»), а ОНО — часть налога, которую надо доплатить в будущих периодах. Если ставка налога на прибыль повышается или снижается, отложенные налоговые активы и обязательства необходимо пересчитать на предшествующую изменению дату (п. 14, 15 ПБУ 18/02). Пример: ставку подняли с 20% до 25% с 1 января 2025 года. ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 года пересчитали по новой ставке.

До 29 сентября 2026 года разницу от пересчета ОНА и ОНО относили на счет прибылей и убытков. Характер операции не имел значения.

С 29 сентября 2026 года разницу следует относить в зависимости от порядка отражения в бухучете операций, связанных с возникновением ОНА и ОНО (информационное сообщение Минфина от 23.09.2026 № ИС-учет-70):

исходную операцию отнесли на чистую прибыль (убыток) — туда же относим разницу от пересчета;

исходную операцию включили в совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль (убыток) — в совокупный финрезультат включаем и разницу;

исходную операцию отразили в капитале организации, не включая в совокупный финансовый результат — разницу учитываем в капитале.

В п. 24 ПБУ 18/02 уточнили порядок отражения отложенных налогов в «Отчете о финансовых результатах» (ОФР). Отложенные налоги, которые относятся к финрезультату, раньше не включали в чистую прибыль (убыток). Теперь их включают в совокупный финрезультат:

Было Стало Налог на прибыль по операциям, которые не включают в бухгалтерскую прибыль (убыток), показывают в ОФР как статью, которая уменьшает (увеличивает) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода Налог на прибыль по операциям, которые включают в совокупный финансовый результат (без включения в чистую прибыль (убыток)), показывают в ОФР как статью, которая уменьшает (увеличивает) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода

Справочно: отложенный налог (ОН) — это сумма изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств:

ОН = Изменение ОНА + Изменение ОНО

При этом изменение ОНО учитывается с обратным знаком: рост ОНА увеличивает чистую прибыль, а рост ОНО — уменьшает ее.

Все поправки в ПБУ 18/02 учитывайте, когда готовите годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2026 год.

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