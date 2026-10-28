Что изменилось в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026 года: учет отложенных налоговых активов и обязательств 

Самое главное:
Поправки касаются компаний, применяющих ПБУ 18/02, у которых есть отложенные налоговые активы и обязательства, подлежащие пересчету при изменении ставки налога на прибыль.
Минфин уточнил, куда относить разницы от пересчета ОНА и ОНО. Раньше их учитывали только на счете прибылей и убытков.
Результат пересчета теперь относят на те же статьи, на которых ранее учли исходные операции, в результате которых возникли ОНА или ОНО: на чистую прибыль (убыток), на совокупный финрезультат или в капитал компании.
Пересчитывать все ОНА и ОНО из-за сентябрьских поправок не нужно. Пересчет требуется только при изменении налоговой ставки.
Все поправки учитывайте при годовой отчетности за 2026 год.
Что изменилось в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026 года
Поправки в пункты 14 и 15 ПБУ 18/02 уточнили правила отражения в отчетности временных разниц, которые образуются при пересчете ОНА (отложенных налоговых активов) и ОНО (отложенных налоговых обязательств) из-за изменения ставки по налогу на прибыль. Порядок признания ОНА и ОНО не изменился.
Справочно: ОНА — это часть отложенного налога на прибыль, которая в последующих отчетных периодах должна привести к уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет («переплата»), а ОНО — часть налога, которую надо доплатить в будущих периодах. Если ставка налога на прибыль повышается или снижается, отложенные налоговые активы и обязательства необходимо пересчитать на предшествующую изменению дату (п. 14, 15 ПБУ 18/02). Пример: ставку подняли с 20% до 25% с 1 января 2025 года. ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 года пересчитали по новой ставке.
До 29 сентября 2026 года разницу от пересчета ОНА и ОНО относили на счет прибылей и убытков. Характер операции не имел значения.
С 29 сентября 2026 года разницу следует относить в зависимости от порядка отражения в бухучете операций, связанных с возникновением ОНА и ОНО (информационное сообщение Минфина от 23.09.2026 № ИС-учет-70):
исходную операцию отнесли на чистую прибыль (убыток) — туда же относим разницу от пересчета;
исходную операцию включили в совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль (убыток) — в совокупный финрезультат включаем и разницу;
исходную операцию отразили в капитале организации, не включая в совокупный финансовый результат — разницу учитываем в капитале.
В п. 24 ПБУ 18/02 уточнили порядок отражения отложенных налогов в «Отчете о финансовых результатах» (ОФР). Отложенные налоги, которые относятся к финрезультату, раньше не включали в чистую прибыль (убыток). Теперь их включают в совокупный финрезультат:
Было
Стало
Налог на прибыль по операциям, которые не включают в бухгалтерскую прибыль (убыток), показывают в ОФР как статью, которая уменьшает (увеличивает) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода
Налог на прибыль по операциям, которые включают в совокупный финансовый результат (без включения в чистую прибыль (убыток)), показывают в ОФР как статью, которая уменьшает (увеличивает) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода
Справочно: отложенный налог (ОН) — это сумма изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств:
ОН = Изменение ОНА + Изменение ОНО
При этом изменение ОНО учитывается с обратным знаком: рост ОНА увеличивает чистую прибыль, а рост ОНО — уменьшает ее.
Все поправки в ПБУ 18/02 учитывайте, когда готовите годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2026 год.
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Куда относить разницы при пересчете ОНА и ОНО
При изменении налоговой ставки каждый раз возвращайтесь к операции, из-за которой появился ОНА или ОНО. Посмотрите, как вы признали эту операцию в учете. От этого зависит, в каком разделе отчетности показать разницу от пересчета актива или обязательства.
Минфин в информационном сообщении от 23.09.2026 № ИС-учет-70 разъяснил, куда относить такие операции:
Куда относить
Вид операции
Чем регулируется
Чистая прибыль (убыток)
Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом, включенное в доходы
Разница между оценкой финвложений на отчетную дату и предыдущей оценкой, отнесенная на доходы или расходы
Стоимость излишка активов, отнесенная на доходы
Обесценение запасов, включенное в расходы
Результат обесценения ОС и восстановления обесценения, включенный в доходы или в расходы
Оценочное обязательство, учтенное в расходах
Совокупный финрезультат без включения в чистую прибыль (убыток)
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Разница при пересчете в рубли инвалютной стоимости активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за рубежом
Капитал организации без включения в совокупный финрезультат
Корректировка входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» при ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики
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Что делать бухгалтеру по новым правилам
Когда ставка налога на прибыль меняется, выясните, из-за каких операций возникли ОНА и ОНО, — от этого зависит порядок отражения разниц при пересчете. Действуйте так:
Шаг 1. На отчетную дату сформируйте реестр всех ОНА и ОНО. В реестре должна быть расшифровка по временным разницам.
Шаг 2. Определите, какие именно ОНА и ОНО нужно пересчитать. Посмотрите, какую ставку применяли изначально и по какой ставке пересчитывать.
Шаг 3. Определите исходную операцию для каждого случая. Выясните, где ее учли — в чистой прибыли (убытке), совокупном финрезультате или капитале.
Шаг 4. Пересчитайте ОНА или ОНО на дату перед началом действия новой налоговой ставки.
Шаг 5. Результат пересчета отнесите на те же статьи отчетности, куда отнесли исходные операции с ОНА или ОНО.
Где учтена исходная операция
Счет, на котором учитывается разница
Проводки
В составе чистой прибыли (убытка)
99 «Прибыли и убытки»
Дт 09 Кт 99 (ОНА)
Дт 99 Кт 77 (ОНО)
В составе совокупного финрезультата
83 «Добавочный капитал»
Дт 09 Кт 83 (ОНА)
Дт 83 Кт 77 (ОНО)
В капитале
83 «Добавочный капитал»
или 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»)
Дт 09 Кт 83(ОНА)
Дт 83 Кт 77 (ОНО)
или
Дт 09 Кт 84 (ОНА)
Дт 84 Кт 77 (ОНО)
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Чек-лист: что сделать перед годовой отчетностью за 2026 год
Обновите учетную политику компании. Если нужно, поменяйте рабочий план счетов. Это обязательно, если раньше вы относили разницы по ОНА и ОНО только на счет 99 «Прибыли и убытки».
Проверьте учетную программу. Настройте ее так, чтобы видеть связь между исходной операцией и разницей от пересчета ОНА и ОНО. Программа должна показывать, куда отнесли исходную операцию — в чистую прибыль (убыток), совокупный финрезультат или капитал.
По каждому случаю пересчета составьте бухгалтерскую справку. Укажите в ней основание пересчета, расчет, счета бухучета и проводки.
Сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчетности с ошибками.
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