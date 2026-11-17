1. Спор по определению остаточной стоимости основных средств компании в целях исчисления налога на имущество организаций (определение Верховного Суда от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373 по делу № А12-28106/2024)

Фабула спора

При переходе к применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» организация изменила (увеличила) сроки полезного использования (СПИ) ряда объектов основных средств с учётом ожидаемого срока окончания эксплуатации. Ликвидационную стоимость объектов установили равной нулю.

Ликвидационной стоимостью объекта основных средств согласно п. 30 ФСБУ 6/2020 считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие. При этом объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца СПИ.

Объекты основных средств имели производственное назначение и были введены в эксплуатацию в середине XX века. С тех пор они подвергались реконструкции (в 2015–2016 гг.) с увеличением первоначальной стоимости.

Налоговая база по налогу на имущество исчислялась в отношении спорных объектов как их среднегодовая стоимость.

При переходе к применению ФСБУ 6/2020 был применён упрощённый ретроспективный метод. Организация единовременно произвела перерасчёт накопленной амортизации с учётом увеличенного СПИ за весь истёкший к концу 2021 г. срок их эксплуатации. В расчёте бухгалтерия не учла тот факт, что первоначальная стоимость объектов увеличивалась в результате их реконструкции и скорректировала накопленную амортизацию так, как если бы именно этой увеличенной первоначальной стоимостью объекты обладали всегда.

Инспекция пришла к выводу о завышении суммы амортизационных отчислений, занижении ликвидационной стоимости и – в результате – занижении налоговой базы и суммы налога к уплате.

В досудебном порядке стороны не смогли урегулировать разногласия и спор перешёл в судебную стадию.

Позиция суда

Расходы, понесённые при реконструкции, увеличивают первоначальную стоимость основного средства, которая, в свою очередь, должна была быть учтена при исчислении налоговой базы по налогу на имущество (п. 5, 24 ФСБУ 6/2020, п. 1 ст. 375 НК РФ).

При корректировке накопленной амортизации в момент начала применения нового стандарта учёта налогоплательщик должен был произвести расчёт единовременно (п. 49 ФСБУ 6/2020), но с учётом всех этапов капитальных вложений, связанных с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением объектов основных средств, то есть по мере капитализации затрат на улучшение объектов. К такому же выводу пришёл привлечённый налоговым органом эксперт. При проведении экспертизы расчёт накопленной амортизации в рамках перехода на ФСБУ 6/2020 произведён экспертом поэтапно, то есть по мере капитализации затрат на реконструкцию, переоценки и с учётом частичной ликвидации.

Из-за того, что налогоплательщик придерживался ошибочной стратегии при перерасчёте суммы накопленной амортизации, остаточная стоимость объектов оказалась сильно заниженной.

Поддержал суд и позицию проверяющих относительно ликвидационной стоимости ряда объектов основных средств (зданий, складов, гаража и т.п.), посчитав, что она неоправданно обнулена. Это послужило росту амортизационных отчислений и существенному снижению суммы налога.

ФСБУ 6/2020 не закреплены правила и методики определения ликвидационной стоимости. Как оценочное значение (расчётная величина) ликвидационная стоимость определяется на основе профессионального суждения самой организации.

Эксперты, привлечённые контролёрами, оценили количественные и качественные характеристики объектов исследования, их местоположение, рынок объектов исследования, социально-экономическую ситуацию в регионе. В результате экспертизы определена их рыночная стоимость таким образом, как если бы объект имущества (основное средство) уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца СПИ.

Этот подход признан судом правомерным. Не приняты во внимание представленные заявителем позиции, изложенные в научном заключении института, в ответах аудиторской организации, а также рецензия судебно-экспертного учреждения. Они не свидетельствовали о незаконности выводов налогового органа, а представляли собой частное мнение одного лица относительно экспертного заключения, произведённого другим лицом.

Вывод

При перерасчёте сумм накопленной амортизации компания допустила явную ошибку, завысив величину отчислений.

В условиях отсутствия чёткого алгоритма и однозначных оснований для определения ликвидационной стоимости нужно особенно тщательно заботиться об обосновании величины этого показателя. Произвольных решений ни налоговые органы, ни суды не прощают. В прошлом году суды уже указывали (см., например, постановление АС ПО от 24.09.2025 № Ф06-4750/2025 по делу № А12-14285/2024), что при определении ликвидационной стоимости основных средств организация обязана основываться на наилучшем и наиболее эффективном варианте использования активов. Иное рассматривается как умышленные действия с целью ускорения амортизации объектов недвижимости и занижения налога на имущество.

Важно учесть, что даже если позицию хозяйствующего субъекта разделяют его аудиторы, это ещё не залог победы в налоговом споре.

Дело включено в Обзор судебной практики по отдельным спорам в сфере налогообложения имущества, дошедшим до Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации (за январь–август 2026 г.) (п. 5), направленный для использования в работе налоговых органов письмом ФНС России от 03.09.2026 № БС-36-21/7738@.