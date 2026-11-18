1. Минимальная база для ЕИО

С начала года действует нашумевшая норма абзаца 2 п. 1 ст. 421 НК РФ. Она обязывает коммерческую организацию, если та выплачивает своему руководителю заработную плату ниже «минималки», исчислять страховые взносы с так называемой минимальной облагаемой базы в размере МРОТ.

Стоит учесть, что и организации, которые не обделяют руководителя вознаграждением, могут столкнуться с необходимостью работать с этим правилом. Так, если директор весь или практически весь месяц проболеет или пробудет в отпуске, начисленная ему в этом периоде заработная плата может оказаться ниже МРОТ. Нарушения в этом никакого нет, но страховые взносы за такой месяц придётся рассчитать именно от минимальной базы в размере 27 093 рубля. Разъяснения по этому вопросу прозвучали лишь единожды – в письме Минфина России от 17.12.2025 № 03-15-05/122955.

Закон не содержит специальных норм, касающихся раскрытия сведений о минимальной базе в налоговой отчётности. ФНС России в течение последнего квартала поднимала этот вопрос в своих письмах (см., например, письмо ФНС России от 25.08.2026 № БС-29-11/2356@). Как отмечает ведомство, в разделе 3 расчёта по страховым взносам сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, минимальная база для исчисления страховых взносов, а также сумма исчисленных с такой базы страховых взносов отражаются в соответствующих строках. При этом сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении физического лица в размере не менее величины МРОТ, подлежит отражению в отчётности по страховым взносам независимо от факта их осуществления. Последняя фраза звучит более чем двусмысленно. Из п. 1 ст. 421 НК РФ следует, что в размере МРОТ величина дохода определяется исключительно в целях формирования облагаемой базы. Информация о самом начислении, которая приводится в графе 140 раздела 3, на наш взгляд, не должна искажаться приписками. Как вытекает из п. 13.18 Порядка заполнения формы РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) по строкам графы 140 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица, за первый, второй и третий месяц из последних трёх месяцев расчётного (отчётного) периода. Не имеется законных оснований для отражения в этой строке суммы МРОТ, если фактически начисления были ниже. В графе 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины» в рассматриваемом случае действительно должна быть показана величина 27 093 руб.

Если бухгалтер принимает решение приравнять показатели граф 140 и 150, то стоит оценить риски доначисления НДФЛ. Ведь компания сама свидетельствует в расчёте по страховым взносам, что она произвела выплату, которую не отразила в расчёте по форме 6-НДФЛ.