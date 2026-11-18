Составление расчёта по страховым взносам за 9 месяцев 2026 г. требует внимания к деталям. Обратимся к актуальным нововведениям и новым разъяснениям Минфина России и ФНС России. Это поможет отчитаться без ошибок.
1. Минимальная база для ЕИО
С начала года действует нашумевшая норма абзаца 2 п. 1 ст. 421 НК РФ. Она обязывает коммерческую организацию, если та выплачивает своему руководителю заработную плату ниже «минималки», исчислять страховые взносы с так называемой минимальной облагаемой базы в размере МРОТ.
Стоит учесть, что и организации, которые не обделяют руководителя вознаграждением, могут столкнуться с необходимостью работать с этим правилом. Так, если директор весь или практически весь месяц проболеет или пробудет в отпуске, начисленная ему в этом периоде заработная плата может оказаться ниже МРОТ. Нарушения в этом никакого нет, но страховые взносы за такой месяц придётся рассчитать именно от минимальной базы в размере 27 093 рубля. Разъяснения по этому вопросу прозвучали лишь единожды – в письме Минфина России от 17.12.2025 № 03-15-05/122955.
Закон не содержит специальных норм, касающихся раскрытия сведений о минимальной базе в налоговой отчётности. ФНС России в течение последнего квартала поднимала этот вопрос в своих письмах (см., например, письмо ФНС России от 25.08.2026 № БС-29-11/2356@). Как отмечает ведомство, в разделе 3 расчёта по страховым взносам сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, минимальная база для исчисления страховых взносов, а также сумма исчисленных с такой базы страховых взносов отражаются в соответствующих строках. При этом сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении физического лица в размере не менее величины МРОТ, подлежит отражению в отчётности по страховым взносам независимо от факта их осуществления. Последняя фраза звучит более чем двусмысленно. Из п. 1 ст. 421 НК РФ следует, что в размере МРОТ величина дохода определяется исключительно в целях формирования облагаемой базы. Информация о самом начислении, которая приводится в графе 140 раздела 3, на наш взгляд, не должна искажаться приписками. Как вытекает из п. 13.18 Порядка заполнения формы РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) по строкам графы 140 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица, за первый, второй и третий месяц из последних трёх месяцев расчётного (отчётного) периода. Не имеется законных оснований для отражения в этой строке суммы МРОТ, если фактически начисления были ниже. В графе 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины» в рассматриваемом случае действительно должна быть показана величина 27 093 руб.
Если бухгалтер принимает решение приравнять показатели граф 140 и 150, то стоит оценить риски доначисления НДФЛ. Ведь компания сама свидетельствует в расчёте по страховым взносам, что она произвела выплату, которую не отразила в расчёте по форме 6-НДФЛ.
Подключите удобную электронную отчётность
Сервисы для онлайн-отчётности с техподдержкой 24/7 и полезными сервисами для бухгалтера
2. Выплаты при увольнении
Зачастую при увольнении сотрудник получает выплаты, которые полностью или в части не облагаются страховыми взносами (как и НДФЛ). Эти выплаты в обязательном порядке должны найти отражение в РСВ:
в подразделе 1 раздела 1 в строке 030 «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьёй 420 НК РФ» сумма отражается полностью;
в подразделе 1 раздела 1 в строке 040 «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со статьёй 422 НК РФ» – в пределах необлагаемой величины,
в подразделе 3.2.1 раздела 3 в графе 140 сумму выплаты приводят целиком,
в подразделе 3.2.1 раздела 3 в графе 150 – только облагаемую взносами часть.
Страховые взносы не нужно начислять в отношении установленных законодательством компенсационных выплат, связанных с увольнением работников. Исключение – компенсации за неиспользованный отпуск и суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трёхкратный размер среднего месячного заработка (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Выходное пособие может выплачиваться по требованию закона, а может – по соглашению сторон трудового договора. Входят ли последние в круг начислений, предусмотренных законом? Как видно из разъяснений ВС РФ (определения СКЭС ВС РФ от 20.12.2016 № 304-КГ16-12189 по делу № А46-7158/2015, от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781 по делу № А42-7562/2015), законодатель исходил из того, что выплаты, установленные в коллективных или трудовых договорах в соответствии с трудовым законодательством, следует рассматривать как выплаты, установленные законодательством Российской Федерации. Для использования льготы необходимо соблюдение условия, закреплённого в ч. 8 ст. 178 ТК РФ: соглашение о прекращении трудового договора должно стать неотъемлемой частью самого договора.
Иные выплаты, которые производятся работнику при увольнении, но не носят характера установленной законом компенсации, под льготу не попадают. Например, недавно Минфин России дал разъяснения относительно премий, которые были выплачены работнику при его увольнении (за выслугу лет и к предстоящему юбилею). Даже если общий размер премий не превышает трёхкратной величины среднего месячного заработка, оснований не уплачивать страховые взносы нет. Премии не являются компенсациями при увольнении и облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке (письмо Минфина России от 01.09.2026 № 03-04-06/76443).
Реклама: ООО "ТАКСКОМ", ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJbGoGE
Комментарии под этим материалом были скрыты
В соответствии с редакционной политикой, в настоящий момент мы не отображаем комментарии под этим материалом. Если у вас есть вопросы или замечания, отправляйте их на почту support@klerk.ru