В 2026 году перед бизнесом стоит задача не просто правильно рассчитать обязательные платежи, но и соблюсти обновлённые временные рамки. Масштабная реформа прошлых лет — переход на единый налоговый счёт (ЕНС), новые ставки страховых взносов и поправки порядка уплаты НДФЛ привели к тому, что привычный календарь бухгалтера существенно скорректирован.
Большинство платежей теперь привязано к 28-му числу, а отчётные даты нередко смещаются из-за выходных и праздничных дней. Чтобы избежать пеней и штрафов, необходимо заранее планировать работу и сверяться с актуальным графиком ФНС России и СФР. В этом обзоре мы собрали все ключевые сроки сдачи отчётности и уплаты налогов для ИП и ООО на 2026 год.
Ключевые моменты
В 2026 году порядок уплаты налогов не изменился: бизнес по-прежнему использует единый налоговый счёт (ЕНС) и перечисляет большинство платежей до 28-го числа каждого месяца. Это упрощает контроль, но требует повышенного внимания к переносам, когда крайняя дата выпадает на нерабочий день.
Предпринимателям на УСН, ОСН или патенте следует помнить, что для каждого режима установлены свои дедлайны по декларациям. Кроме того, компании с наёмным персоналом сдают ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчёты как в налоговую, так и в СФР.
Индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированные взносы и доплачивают 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей, а для организаций добавлена обязанность начислять взносы на директора-учредителя. Несвоевременное представление документов или задержка платежа влекут за собой штрафные санкции и начисление пеней.
Новые правила уплаты налогов и взносов в 2026 году
С января 2026 года вступили в силу поправки, которые коснулись как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. Рассмотрим наиболее значимые изменения.
Фиксированные и дополнительные взносы ИП за себя
Для предпринимателей, применяющих любую систему налогообложения, размер обязательного годового взноса на обязательное пенсионное и медицинское страхование в 2026 году установлен в сумме 57 390 рублей. Данная сумма подлежит перечислению даже при полном отсутствии доходов. Если годовой доход превысит 300 000 рублей, необходимо дополнительно уплатить 1% от суммы превышения. При этом общая величина дополнительного взноса не может превышать 321 818 рублей. Крайний срок перечисления фиксированной части – не позднее 28 декабря 2026 года, 1% – не позднее 1 июля 2027 года.
Взносы на руководителей организаций
С 1 января 2026 года для коммерческих организаций изменился порядок исчисления страховых взносов за руководителей. Если выплаты физическому лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом организации, за месяц меньше федерального МРОТ, база для страховых взносов определяется исходя из МРОТ. В 2026 году он составляет 27 093 рубля. При применении общего тарифа 30% минимальная сумма страховых взносов составляет 8 127,90 руб. в месяц.
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C применением любого налогового режима
Порядок уплаты через ЕНС
С введением ЕНС большинство платежей перечисляется одной платёжкой. Страховые взносы платят до 28-го числа. Для НДФЛ действуют два срока: налог, удержанный с 1-го по 22-е число, платят до 28-го числа, а с 23-го по конец месяца — до 5-го числа следующего. Исключение — конец декабря: НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, необходимо перечислить до конца этого же года.
Авансовые платежи по упрощённой системе налогообложения уплачиваются трижды за год: до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Налог на имущество организаций за первый квартал следует перечислить до 28 апреля. Если 28-е число совпадает с выходным или праздничным днём, срок автоматически переносится на следующий рабочий день (например, платёж за январь 2026 года был перенесён на 2 марта).
График представления отчётности в налоговые органы
Своевременная сдача деклараций и расчётов – залог отсутствия претензий со стороны контрольных органов. Для удобства мы собрали все основные формы, которые необходимо направлять в ФНС России в 2026 году, в таблицу и указали конкретные даты.
Вид отчётности
Периодичность
Установленный срок в 2026 году
Декларация по УСН
Годовая (за 2025 год)
Для ООО – до 25 марта; для ИП – до 27 апреля
Уведомления об исчисленных суммах для уплаты авансов, сборов, взносов
Ежемесячно или ежеквартально (в зависимости от платежа)
Не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом начисления
Декларация по налогу на прибыль (только для организаций на ОСНО)
Ежеквартально
I квартал – 27 апреля; полугодие –27 июля; 9 месяцев – 26 октября
Расчёт 6-НДФЛ
Ежеквартально
I квартал – 27 апреля; полугодие – 27 июля; 9 месяцев – 26 октября
Расчёт по страховым взносам (РСВ)
Ежеквартально
I квартал – 27 апреля; полугодие – 27 июля; 9 месяцев – 26 октября
Персонифицированные сведения о физлицах
Ежемесячно
До 25-го числа следующего месяца (при совпадении с выходным – в ближайший рабочий день), например, за апрель – 25 мая, за сентябрь – 26 октября
Бухгалтерская отчётность (для всех ООО, включая работающих на АУСН)
Годовая (за 2026 год)
До 31 марта 2027 года
В 2026 году основная опасность нарушений связана не с расчётами, а с несоблюдением календарных сроков из-за новых правил ЕНС и жёсткой привязки к 28-му числу. Бухгалтерам рекомендуется вести единый реестр платежей и уведомлений, актуализируя его не реже одного раза в неделю. Особое внимание стоит уделить уведомлениям по НДФЛ и взносам – именно по этим позициям чаще всего возникают штрафы. Важно регулярно контролировать сальдо ЕНС, чтобы на счёте всегда было достаточно средств для автоматического списания налогов. Это поможет избежать отрицательного баланса, начисления пеней и принудительных взысканий со стороны налоговой.
Сроки подачи отчётов в СФР
Для работодателей, имеющих наёмных сотрудников, обязательным является представление единой формы ЕФС-1 в территориальные органы Социального фонда России. Этот отчёт содержит несколько разделов, каждый из которых нужно сдавать в определённый срок.
Раздел ЕФС-1
Периодичность
Сроки в 2026 году
1.1. Сведения о трудовой деятельности (приёмы, увольнения, переводы)
По факту кадровых событий
При приёме/увольнении – не позднее следующего рабочего дня; при переводе, переименовании должности – до 25-го числа месяца, следующего за событием (например, за апрель – до 25 мая, за сентябрь – до 26 октября)
1.2. Сведения о страховом стаже
Раз в год
До 25 января 2027 года (за 2026 год)
Раздел 1, подраздел 3. Сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
Ежеквартально
За 2025 год – до 26 января; за I квартал – 27 апреля; за II квартал – 27 июля; за III квартал – 26 октября
Раздел 2. Взносы на травматизм
Ежеквартально
Те же даты, что и для раздела 1.3
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