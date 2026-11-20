В 2026 году перед бизнесом стоит задача не просто правильно рассчитать обязательные платежи, но и соблюсти обновлённые временные рамки. Масштабная реформа прошлых лет — переход на единый налоговый счёт (ЕНС), новые ставки страховых взносов и поправки порядка уплаты НДФЛ привели к тому, что привычный календарь бухгалтера существенно скорректирован.

Большинство платежей теперь привязано к 28-му числу, а отчётные даты нередко смещаются из-за выходных и праздничных дней. Чтобы избежать пеней и штрафов, необходимо заранее планировать работу и сверяться с актуальным графиком ФНС России и СФР. В этом обзоре мы собрали все ключевые сроки сдачи отчётности и уплаты налогов для ИП и ООО на 2026 год.