Последствия представления налоговой декларации с опозданием

Отчётность по НДС за 3 квартал 2026 года – первая, к которой применяется новый порядок наложения санкций за представление декларации с нарушением установленного срока. Если других претензий к налогоплательщику в ходе камеральной проверки не будет, то за это правонарушение его оштрафуют без составления акта. Решение о привлечении к ответственности будет вынесено без участия самого налогоплательщика (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 100, п. 1.1 ст. 101 НК РФ в ред., действующей с 26.07.2026).

В случае, когда налогоплательщику есть что заявить в свою защиту несмотря на просрочку подачи налогового отчёта, п. 3 ст. 80 НК РФ предлагает ему новый механизм. Вместе с налоговой декларацией нужно представить сведения о наличии обстоятельств, исключающих привлечение к ответственности и (или) смягчающих ответственность, а также документы, подтверждающие такие обстоятельства. Это может быть информационное письмо произвольной формы, обосновывающее позицию налогоплательщика. Возможно, он действительно не виновен в задержке. Когда вина налицо, можно напомнить налоговому органу о смягчающих обстоятельствах, которые тот обязан учесть на основании вступившего в силу 1 сентября этого года приказа ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ «Об утверждении особенностей учёта обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения». Так, инспекция принимает во внимание незначительный характер налогового правонарушения в качестве смягчающего ответственность обстоятельства, в частности незначительность периода просрочки представления налоговой декларации – до трёх рабочих дней включительно (пп. 1 п. 6 приказа).

Если запоздавшая декларация представляет собой первую подобную налоговую отчётность «упрощенца», представленную им после утраты права на освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, то сработает ст. 23 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и штрафа не будет вовсе.