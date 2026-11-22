Последствия представления налоговой декларации с опозданием
Отчётность по НДС за 3 квартал 2026 года – первая, к которой применяется новый порядок наложения санкций за представление декларации с нарушением установленного срока. Если других претензий к налогоплательщику в ходе камеральной проверки не будет, то за это правонарушение его оштрафуют без составления акта. Решение о привлечении к ответственности будет вынесено без участия самого налогоплательщика (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 100, п. 1.1 ст. 101 НК РФ в ред., действующей с 26.07.2026).
В случае, когда налогоплательщику есть что заявить в свою защиту несмотря на просрочку подачи налогового отчёта, п. 3 ст. 80 НК РФ предлагает ему новый механизм. Вместе с налоговой декларацией нужно представить сведения о наличии обстоятельств, исключающих привлечение к ответственности и (или) смягчающих ответственность, а также документы, подтверждающие такие обстоятельства. Это может быть информационное письмо произвольной формы, обосновывающее позицию налогоплательщика. Возможно, он действительно не виновен в задержке. Когда вина налицо, можно напомнить налоговому органу о смягчающих обстоятельствах, которые тот обязан учесть на основании вступившего в силу 1 сентября этого года приказа ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ «Об утверждении особенностей учёта обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения». Так, инспекция принимает во внимание незначительный характер налогового правонарушения в качестве смягчающего ответственность обстоятельства, в частности незначительность периода просрочки представления налоговой декларации – до трёх рабочих дней включительно (пп. 1 п. 6 приказа).
Если запоздавшая декларация представляет собой первую подобную налоговую отчётность «упрощенца», представленную им после утраты права на освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, то сработает ст. 23 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и штрафа не будет вовсе.
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Судьба «авансового» НДС у продавца
Налоговая база по НДС формируется в момент получения предоплаты и в момент отгрузки.
В общем случае, когда предоплата отработана, продавец получает право на вычет налога в размере НДС, исчисленного исходя из стоимости отгруженных (переданных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачёту суммы ранее полученной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий, п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).
Есть ли какие-то временные рамки для заявления такого вычета, если, к примеру, отгрузка происходит через несколько лет после получения аванса? В Кодексе обозначено лишь одно условие: вычет уместен с даты отгрузки. Широко известное налогоплательщикам «правило трёх лет» в данном случае неприменимо. Оно оговорено п. 1.1 ст. 172 НК РФ применительно к налоговым вычетам, предусмотренным п. 2 ст. 171 НК РФ. То есть касается «входящего» НДС, предъявленного поставщиком при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав. Мы же имеем дело с п. 8 ст. 171 НК РФ. Получается, что вычет «авансового» налога, который продавец уплатил в бюджет, он может заявить в любое время при выполнении условия об отгрузке.
Минфин России в письме от 27.07.2026 № 03-07-11/64589 рассмотрел такой случай: покупатель авансировал поставку в 2022–2023 гг., а отгрузка состоялась в 2026 г. Препятствий для вычета в 2026 г. «авансового» НДС у продавца нет. Тот факт, что операции оплаты и передачи товара разделяют 4 года, не значим.
Если бы отгрузка так и не состоялась и предоплата была возвращена покупателю, то продавец также получил бы право на вычет на условиях п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ:
налог, относящийся к предоплате, должен был быть уплачен продавцом в бюджет;
покупатель отказался от товара (работ, услуг);
условия договора изменены или сделка расторгнута;
сумма авансового платежа возвращена покупателю (включая сумму налога).
Заявить вычет при прекращении договорных обязательств продавец может в течение года с даты отказа покупателя от товара (п. 4 ст. 172 НК РФ), но сам временной интервал между моментом получения предоплаты и моментом её возврата роли не играет.
Особенности исчисления НДС «упрощенцем»
Общие правила работы налогоплательщиков, применяющих УСН, с НДС постепенно становятся привычными. Бухгалтеры уже довольно уверенно определяют порядок действий на входе в очередной год с учётом показателей предшествующего.
Сложнее дело обстоит с ситуациями, когда отношения «упрощенца» с НДС меняются в течение года. Например, утрачено право на освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате налога, предусмотренное ст. 145 НК РФ, или происходит смена налоговой ставки с 5% на 7%; спецставка заменяется на налоговую ставку 22%, либо происходит отказ от ставки 22% в пользу специальной налоговой ставки. Чем ближе к концу года, тем больше вероятность наступления одного из этих событий. Рассмотрим, какие аспекты нужно учесть при подготовке декларации за третий квартал, если именно в этом налоговом периоде налогоплательщик столкнулся с такими переменами при применении НДС.
Обстоятельства
Порядок действий
Норма НК РФ, разъяснения
Налогоплательщик сменил ставку НДС с 22% на ставку 5% или 7%
Перейти на применение специальной ставки НДС налогоплательщик вправе без ограничения с начала очередного налогового периода (квартала).
Со сменой ставки налогоплательщик утрачивает право на вычет «входящего» НДС.
Он также должен восстановить суммы налога, ранее заявленные к вычету в отношении тех товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и НМА, имущественных прав, которые были приобретены им в период применения базовой ставки НДС, но в дальнейшем будут использоваться уже после смены её на ставку 5(7)%. Восстановление производится в том налоговом периоде, в котором произошёл этот переход.
Восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении ОС и НМА – в размере суммы, пропорциональной балансовой стоимости объекта по данным бухучёта.
Суммы восстановленного налога не включаются в стоимость активов, к которым они относились, а учитываются в составе расходов (если налогоплательщик выбрал объектом налогообложения при применении УСН доходы, уменьшенные на величину расходов)
Пп. 2 п. 3 ст. 170 с учётом пп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ,
Налогоплательщик утратил право на освобождение по ст. 145 НК РФ и выбрал ставку налога 22% или сменил ставку 5(7)% на ставку НДС 22%
В отношении товаров (работ), в том числе ОС и НМА, имущественных прав, которые были приобретены до перехода к применению ставки 22%, но начали использоваться налогоплательщиком только после такого перехода, он приобретает право на вычет.
Применительно к объектам ОС и НМА это правило работает, если они не были введены в эксплуатацию (т.е. не использовались) в период освобождения или применения спецставок.
Вычет производится в общем порядке, предусмотренном ст. 171 и 172 НК РФ. При этом должны выполняться следующие условия:
Аабз. 2 п. 8 ст. 145 НК РФ,
Изменение налоговой ставки (утрата права на освобождение) состоялось в период исполнения сделки – после получения предоплаты, но до даты отгрузки
В целях НДС налоговая база определяется на дату поступления предоплаты и на дату отгрузки. В каждый из этих моментов определяется сумма налога, которая в дальнейшем не подлежит корректировке.
Например, предоплата за товар получена в период применения УСН с освобождением по ст. 145 НК РФ, а отгрузка произошла после перехода на ставку 5%. При отгрузке НДС исчисляется по ставке 5%, НДС с предоплаты не исчислялся и перерасчёту после перехода на ставку 5% не подлежит.
Или: предоплата была получена продавцом в период применения УСН со ставкой НДС 22%. На момент осуществления отгрузки налогоплательщик перешёл к применению ставки 7%. Налог в отношении предоплаты исчисляется по ставке 22/122, налог при отгрузке нужно посчитать по ставке 7%. «Предоплатный» НДС не корректируется
На эти правила нужно опираться в каждом из рассмотренных нами случаев, а также в иных подобных обстоятельствах.
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