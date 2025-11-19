НДС при аренде недвижимости: что нужно знать бизнесу в 2025 году

Как считать налоговую базу

Дальше вступают в игру условия договора. Если в договоре написано, что арендная плата включает НДС, налог считается «внутри» этой суммы, отдельно сверху добавлять ничего не нужно. Если арендная плата названа и далее следует «кроме того НДС по ставке 5%/7%/10%/20%» — тогда налог начисляется сверх указанной цены. В случае, если арендодатель указывает в договоре «НДС не облагается», то он скорее всего применяет УСН, ПСН или НПД, и в данном случае рекомендуется запросить информацию о применении арендодателем спецрежима.

Важен и момент определения базы. Закон требует смотреть на самую раннюю дату: либо поступление аванса, либо окончание налогового периода. На практике это значит, что если арендатор перечислил предоплату в начале месяца, НДС начисляется именно с нее, а не в конце периода. Для «упрощенцев с НДС» есть небольшие послабления, они могут не начислять НДС с авансов, если реализация товаров, работ, услуг произведена в том же квартале, когда поступил аванс.