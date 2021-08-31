Как самозанятому получить госконтракт

Имеете статус самозанятого и решили участвовать в госзакупках? Рассказываем, как начать зарабатывать на этом рынке, получить льготы от государства и не пропускать самые выгодные контракты.

Почему самозанятые?

Прежде всего потому, что самозанятые имеют немалые преференции, сопоставимые с теми, что имеют фирмы и ИП, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Однако, в отличие от того же ООО или ИП, пусть и из реестра МСП, самозанятые способны предложить более выгодный контракт на свои услуги или товары собственного производства.

Как минимум потому, что у самозанятого налоговая нагрузка ниже, да и сотрудников нет, не надо платить взносы. Кроме того, самозанятые участники госзакупок могут сэкономить, воспользовавшись налоговым бонусом от государства. Наконец, для малого и среднего бизнеса есть свои собственные аукционы, предназначенные исключительно для «малышей». Можно не бояться конкуренции со стороны крупных компаний.

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Что надо помнить, выбирая госконтракт?

Первый момент: поскольку годовой доход самозанятого законодательно ограничен и не может превышать 2,4 млн в год, то контракты на суммы, превышающие этот порог, самозанятым недоступны.

Второй момент: помнить о том, что самозанятый не вправе принимать на работу сотрудников, поэтому выбирать следует контракты, которые можно реализовать своими силами. Если есть желание претендовать на большие заказы и (или) привлекать для реализации контракта сотрудников, то можно зарегистрироваться как ИП, выбрав упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы», тогда ставка налога составит 6% — то же, что и у самозанятого. Правда предпринимателю на упрощенке придется сдавать отчетность.

Какие льготы для самозанятых предусмотрены?

С апреля 2020 г. закон, позволив самозанятым участвовать в госзакупках, распространил на них ряд льгот, а именно:

специальные площадки для проведения госзакупок, недоступных для крупных налогоплательщиков;

уменьшенная «цена» победы — всего 2% от начальной (максимальной) цены контракта и не более 2000 руб.;

всего 15 дней на оплату по контракту;

отсутствие права у заказчика отказаться подписать с победителем контракт.

Проведение аукционов, конкурсов, запросов котировок и предложений в электронном виде призвано также сократить вероятность сговора. Отметим также автоматизированный контроль, анонимное рассмотрение заявок и простое их заполнение, что сокращает риск ошибки.

Правительство обязало заказчиков не менее 20% от всех тендеров «отдавать» МСБ — и, соответственно, самозанятым. Самозанятые вправе пользоваться банковской гарантией для предоставления обеспечения заявки.

Как эффективно участвовать в госзакупках

Подготовительная работа выглядит достаточно просто: получить электронную подпись, завести личный кабинет в Единой информационной системе (понадобятся скан-образ паспорта и номер СНИЛС), открыть специальный счет для внесения денег для обеспечения заявки, выбрав банк из особого правительственного перечня (распоряжение от 13.07.2018 № 1451-р), найти подходящий тендер... да, самое интересное начинается именно тогда, когда доходит до того, чтобы найти именно его.

Масса времени и усилий уходит на то, чтобы анализировать рынок, отслеживать интересные тендеры, наблюдать за конкурентами — а еще приходится вовремя подавать заявки и отслеживать сроки. Тем более что «волшебных» площадок для самозанятых восемь штук и на каждой надо проявлять активность, чтобы не упустить выгодные предложения, которые разлетаются, как горячие беляши.

Даже самый вместительный почтовый ящик и голова начинают трещать от обилия информации, изменений, результатов закупок, разъяснений, жалоб и т.п.

Впрочем, при правильной организации работы и налаженной аналитике участие самозанятого в госзакупках сулит профессионалу немалую прибыль, получаемую в результате занятия любимым делом. А это само по себе ценно.

С помощью системы поиска тендеров Тендерплан самозанятый участник госзакупок существенно облегчит себе жизнь. Быстрый и точный поиск тендеров, своевременная отправка заявок, аналитика, управление закупками, анализ конкурентов, даже вся информация о контрагентах и заказчиках — всё в одной системе.