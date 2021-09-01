Компания попала в РНП. Как быть?

Вы попали в РНП. Ситуация, мягко сказать, неприятная, а в голове витает вопрос – «Что делать?».

Кто-то может сказать, что всё, прощай закупки! Мы же привыкли быть более оптимистичными, поэтому хотим предложить следующий план действий.

Разберитесь в ситуации

Откинув все негативные эмоции к суду и ФАС (Ух проклятые бюрократы! Мешают жить простому люду!), разберитесь в ситуации с холодной головой.

Почитайте закон, в рамках которого проходила закупка, поднимите документацию, ознакомьтесь с судебными материалами. Попробуйте опираясь на факты дать самому себе честный ответ на вопрос – действительно ли к вам отнеслись несправедливо, или всё таки стоит признать свою ошибку и не биться в закрытую дверь арбитражного суда?

Самым лучшим вариантом, конечно, будет обращение за консультацией к специалистам. Например, в Тендерплане работают высококлассные юристы с многолетней практикой участия в закупках. Основываясь на огромный опыт, они помогут оценить ситуацию и понять, можно ли выйти из неё победителем.

При любом раскладе пути отхода есть, так что не нужно опускать руки, распускать тендерный отдел и использовать флешку от ЭЦП для хранения семейный фотографий.

Внесение в РНП было несправедливым

Итак, Вас внесли в чёрный список поставщиков несправедливо, с этим разобрались. Следующим шагом будет обжалование вынесенного решения.

Чтобы это сделать, необходимо подать иск:

Если решение было вынесено на комиссии ФАС, то следует обратиться в суд для обжалования.

Если решение о внесении в РНП было принято на основании уже судебного решения, то единственным верным вариантом будет обжалование в арбитражном суде.

В 44-ФЗ нет установленного срока для обжалования решения контролирующего органа, поэтому остаётся лишь ориентироваться на общий установленный срок – 3 месяца со дня уведомления компании о внесении в РНП.

В самом заявлении необходимо, ссылаясь на конкретные факты, обосновать нарушение Ваших прав и интересов. Такими фактами могут быть как нормы федеральных законов, так и правила включения сведений о компании в реестр. Также могут подойти ошибки в документации при внесении, искаженные показания заказчика, игнорирование важных обстоятельств дела или же просто некорректная оценка фактов со стороны ФАС. Пригодится почти любая доступная информация.

В случае, если причиной внесения стал произошедший у Вас форс-мажор, необходимо собрать все возможные доказательства. Чеки из мастерской при поломке компьютера, зафиксированное обращение к провайдеру при проблемах с интернетом и так далее.

Отдельно стоит упомянуть обеспечение контракта. Даже если дело закрыто в пользу поставщика, замороженные средства без боя никто не отдаст. Поэтому следует поднять этот вопрос в том же суде, а также потребовать проценты в качестве компенсации.

Практика показывает, что при предоставлении доказательств непреднамеренного уклонения от обязательств по контракту, суд зачастую встаёт на сторону поставщика и принимает решение о исключении из реестра.

Внесение в РНП было справедливым

В данной ситуации, чаще всего, компании перестают даже пытаться участвовать в тендерах, принимая мысль о том, что на ближайшие 2 года тендерный отдел отправляется в отпуск.

Но не стоит торопиться! РНП – не приговор, а принимать участие в закупках всё ещё можно, но с рядом оговорок.

Государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Как правило, в документации заказчик оставляет требование об отсутствии компании в злачном списке. Вот только происходит это не всегда

Некоторым учреждениям, проводящим закупку, безразлична чистота потенциального поставщика, а некоторые попросту забывают о внесении такого требования.

Такие ситуации скорее являются исключением из правил, но порой найти такие закупки возможно.

Чтобы облегчить поиск, можно воспользоваться системой Тендерплан! В ней очень удобно искать тендеры, а встроенный просмотр документов ускорит изучение бумаг на наличие того самого пункта.

Коммерческие тендеры

Мы совсем недавно публиковали материал о коммерческих закупках, где рассказали о их преимуществах. Сейчас же, мы расскажем ещё об одном.

Несмотря на наличие бюрократических процедур и, местами, жестких требований, коммерческие заказчики довольно редко требуют от участников отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков. По приблизительной оценке наших экспертов, данным требованием обладает лишь 1 закупка из 20!

Благодаря такому подходу, даже находясь в чёрном списке поставщиков, можно уверенно себя чувствовать в коммерческом секторе и не упускать прибыль из-за досадного происшествия.

К тому же такие тендеры обладают рядом преимуществ перед государственными, так что обратить на них внимание определенно стоит.

Вывод

Внесение в РНП – неприятное событие в истории компании, но в то же время не фатальное.

Можно попытаться обжаловать решение и выйти сухим из воды, а в случае неудачи коммерческие тендеры примут Вас с распростертыми объятиями!

Так что не стоит опускать руки раньше времени. Выход есть даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации.