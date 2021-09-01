Топ-5 ошибок при подготовке заявки на участие в госзакупке

Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Так гласит общепринятая народная мудрость, но, по нашему мнению, самый лучший вариант – это учиться на чужих ошибках и стараться их не повторять.

Бюрократическая основа конкурентных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ не прощает ошибок, а сразу же отклоняет заявку на участие в закупке. Поэтому, мы решили рассказать о том, как правильно подготовить заявку на примере пяти самых частых ошибок на этом поприще.

Ошибка 1. Самоидентификация в первой части заявки

Одна из самых частых ошибок новичков. Далеко не у всех с ходу получается разобраться в правилах подготовки заявки, поэтому в первой, открытой части, зачастую прописывают название компании или иные идентификационные сведения.

Чтобы избежать этой ошибки, стоит четко уяснить:

Первая часть заявки содержит только конкурентное предложение. Характеристики товара, его чертежи или фотографии, страну происхождения и прочие интересующие заказчика достоинства. Любые идентификационные сведения указывать запрещено.

Вторая часть заявки – закрытая. Заказчик увидит её только в том случае, если Вы примете участие в процедуре. В этой части, как раз таки, и должны находиться сведения о поставщике. Название организации, бренда, контактная информация, опыт поставок и прочие данные.

Примеры:

В первой части заявки есть пункт, в котором необходимо прописать, что компания согласна провести поставку на тех условиях, которые установятся в результате проведения электронного аукциона. Из-за неоднозначной формулировки, многие участники прописывают название компании, от лица которой соглашается с условиями. В таких случаях заявку точно отклонят, а начинающему тендерному специалисту придется искать причину и устранять её. Заказчик не всегда кристально точно прописывает инструкцию к оформлению заявки. Порой встречаются рекомендации об указании сведений о компании в тех пунктах, где их быть не должно. Соответственно, из-за невнимательности заказчика, можно нарушить анонимность поставщика, что приведёт к неминуемому отклонению заявки на участие.

Совет:

Чтобы не было указано в инструкциях, какими бы не были формулировки, во главе угла всегда находятся базовые принципы федерального закона по которому проходит закупка. Пожелания заказчика не могут перекрыть действующее законодательство, так что в случае возникновения подобных нестыковок лучше всего обратиться за разъяснениями.

Ошибка 2. Неправильное указание сведений о стране происхождения товара

Ещё одна распространенная ошибка среди новичков. Именно этот пункт достаточно часто пропускают при подготовки заявки, что так же, как и в первом случае, приводит к отклонению.

К такому же исходу может привести и ситуация, когда страна происхождения товара указана некорректно. Вместо “Российская Федерация”, например, написали “РФ”, или допустили орфографическую ошибку.

Следует запомнить:

При поставке товаров практически в 100% случаев требуются сведения о стране его происхождения. Национальный режим действует не просто так. Поэтому указание сведений является обязательным пунктом в первой части заявки.

Напоминаем, что в условиях нацрежима предпочтение при проведении закупок отдаётся тем поставщикам, которые предлагают продукт российского происхождения или стран ЕАЭС.

Существуют “правильные” и “неправильные” варианты обозначения той или иной страны. Если указанный вариант окажется “неправильным”, то это будет причиной отклонения Вашей заявки.

Совет:

При указании страны происхождения, пользуйтесь Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Прописанные в нём названия стран безоговорочно будут котироваться в документе, так что лучше всегда сверяться с этим списком.

Также, если есть возможность выбора, то лучше планировать к поставке именно те товары, которые были произведены на территории РФ или Евразийского экономического союза. И, конечно же, не забывайте указывать об этом в соответствующем пункте заявки.

Ошибка 3. Некорректное оформление технической части заявки

Пожалуй, самый трудный для освоения момент. Технических показателей достаточно много, а инструкции к их заполнению разнятся от заказчика к заказчику.

Кроме того, играет фактор внимательности. Нередки случаи, когда при сопоставлении требуемых параметров с теми, что присущи имеющемуся продукту, поставщик упускает из внимания один или несколько пунктов. Итогом такой промашки становится отклонение из-за несоответствия товара запросам заказчика.

Взять на усиленный контроль:

Инструкцию на предмет разности толкований тех или иных терминов/параметров.

Оформление показателей продукта, который планируется к поставке.

Соответствие тех самых показателей всем требованиям заказчика.

Проверку существования товара с требуемыми характеристиками в принципе.

Примеры:

В инструкции заказчик указывает свой взгляд на толкование разных требований. Таким образом, требование о количестве пассажирских мест в автобусе «не менее 25», может означать как «начиная от 25», так и «26 и более». Что именно подразумевается под понятием «не менее» и находится в инструкции. Заказчик – это, прежде всего, человек. Соответственно человеческий фактор никто не отменял. По разным причинам, в требуемых технических показателях может быть допущена ошибка, из-за которой подходящего товара возможно и не существует вовсе. Поэтому, если не заметить этой ошибки и выиграть контракт, то горе-поставщика будут ждать вполне реальные проблемы из-за нереального продукта.

Совет:

Самым лучшим вариантом будет предварительное создание документа с техническими показателями для каждого поставляемого товара. Этот файл можно прикреплять отдельно и не тратить время на проверку всех пунктов, ведь по опыту прошедших закупок будет понятно, что всё в порядке.

Ошибка 4. Отсутствие сведений о компании в реестре СМП при участии в тендере среди СМП

Распространенная ошибка среди компаний, начинающих участвовать в закупках для малых предприятий. Для участия в таких торгах, необходимо чтобы в соответствующем реестре уже были внесены данные о компании.

Проблема заключается в том, что многие предприятия сразу же после открытия подают заявку на участие, продекларировав свою принадлежность к СМП. Вот только их, скорее всего, ждет отклонение, ведь информацию о компании еще не внесли в тот самый реестр.

Важно отметить:

Сведения появляются после ближайшего 10-го числа любого месяца. Соответственно, до этого момента организация не сможет принять участие в закупке для СМП просто заявив о данном статусе.

Даже по наступлению 11-го числа ближайшего месяца, не стоит бросаться на каждую закупку для СМП. Предварительно проверьте, действительно ли Вас внесли в реестр. Практика показывает, что появление сведений может растянуться на несколько дней после оговоренной даты.

Совет:

Если есть необходимость всё таки принять участие в закупке для СМП, но по каким-то причинам нет возможности ждать внесения сведений в реестр, то можно самостоятельно получить письменное подтверждение от ИФНС о своём статусе. При подготовке заявки понадобится подгрузить документ, чтобы её приняли и к Вам не было вопросов.

Ошибка 5. Отсутствие полного набора сведений во второй части заявки

Последняя ошибка хоть и встречается не так часто, но также имеет место быть в данном списке. Некоторые поставщики, руководствуясь тем, что в ЕИС и на ЭТП уже есть карточка организации, не прикрепляют её или часть сведений во второй части заявки.

Обратите внимание:

Ошибки во второй части допускать чревато. За трёхкратное отклонение в течении трёх месяцев на одной площадке, поставщику не возвращается обеспечение заявки.

Пример:

Получив отклонение второй части заявки, как уже говорили, три раза за квартал на одной площадке, замороженные средства со спецсчета будут списаны, скажем так, в пользу государства. И неважно, стоило обеспечение пять тысяч рублей или пять миллионов рублей.

Совет:

Всегда прикрепляйте карточку организации во второй части заявки. Наличие полного перечня данных – обязательное требование, которое не перекрывает наличие карточки на торговой площадке или в единой информационной системе.

Также, если Вы не уверены в своих силах и уже получили два отклонения на одной площадке в описанный выше срок, то стоит воздержаться от участий в госзакупках на этой ЭТП. Так и Вам будет спокойнее, и баланс счета целее.

Итоги

Надеемся, данный материал поможет Вам не допускать упомянутых ошибок. Безусловно, это далеко не полный список моментов, в которых можно что-то упустить, но мы постарались собрать самые распространенные трудности начинающих участников закупок, не заостряя внимания на частных, редко встречающихся случаях.

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