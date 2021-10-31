Мошенники в закупках: как вас обманывают. И как понять, что у вас завелись «откатчики»

Мы привыкли к тому, что мошенники выманивают деньги у простых граждан — пенсионеров, например, путем обмана. Звонки из «полиции» или «банка» тех, кто хоть иногда смотрит телевизор, настораживают и большинство людей не рвется называть личные сведения и данные карт по телефону. Но преступники действуют и в бизнес-сфере. В частности в закупках, на электронных площадках и даже внутри вашей собственной организации. Как понять, что вас пытаются обмануть — рассказываем в нашей статье.

Для начала разделим мошенничество на два вида — непосредственно на электронной площадке и вне ее. Также отдельно рассмотрим вариант, когда вас обманывает не кто-нибудь посторонний, а ваши собственные сотрудники.

Мошенничество в закупках на площадке

Госзакупки, проводящиеся по 44-ФЗ это не поле для мошенников. Здесь все слишком жестко регулируется, да и выдать себя за госучреждение не получится.

А вот по 223-ФЗ такие случаи есть. О них, кстати и сами ЭТП предупреждают. Вот, например, выдержка из подобной новости на РТС-тендер:

В чем дело? Заказчики по 223-ФЗ проходят аккредитацию на площадке. На федеральных площадках (их всего 8) можно пройти аккредитацию гораздо быстрее, если зарегистрироваться в ЕИС (это необходимо, если заказчик —- госорганизация или компания с госкапиталом, например, Ростелеком, Газпром и т.д.). Другие компании могут аккредитоваться напрямую на электронных площадках.

Для регистрации требуется стандартный набор документов — выписка, устав, свидетельство о регистрации в ИФНС и т.д. Если мошенники задумали обман, то они конечно найдут возможность зарегистрировать организацию, назначить в ней директора-номинала и подать нужные сведения.

Есть и второй вариант — взлом доступа к данным реальной компании, похищение ее электронной подписи. Тогда действовать преступники будут от имени настоящей организации.

ЭТП, в отличие, например, от того же банка не проверяет участников торгов углубленно — финансовое состояние, платежеспособность, добросовестность и т.д. Чтобы узнать больше о контрагенте нужна серьезная аналитика, например, проверка по арбитражу. Такая возможность есть у пользователей Тендерплан — вы узнаете, как давно и как часто заказчик выставляет тендеры, были ли проблемы с заключением контрактов, какие еще закупки он проводит, нет ли у него аффилированности с другими участниками торгов и другую информацию.

В результате мошенники, каким бы то ни было способом, получают доступ к сайту закупок и создают процедуру торгов. Обычно в виде электронного аукциона. Для того, чтобы подать заявку, вам понадобится внести обеспечение, которое попросят перечислить на счет компании (конечно реквизиты будут вести на «транзитный» счет, откуда средства очень быстро исчезнут).

После того, как средства будут перечислены, на связь с вами выходить перестанут. Или будут отвечать какое-то время, пока собирают «обеспечение» от других жертв обмана, а потом мошенники пропадут.

Представители площадок утверждают, что таких случаев не так много, они редки. Очевидно, потому что схема эта довольная растянута по времени, требует подготовки и определенно оставляет следы, а значит является рискованной. Похищение чужих данных требует работы специалистов по взлому, что само по себе дорогое удовольствие.

Но это только один способ украсть ваши деньги. Есть и другие.

Везите, везите, а мы вам заплатим

Именно так заказчик, у которого вы выиграете тендер на поставку крупной партии товара, будет вас убеждать. Документы в живом виде («зачем нам этот ЭДО!») вам предложат подписать прямо на месте.

Вы отвозите товары на склад, где вас встречает представитель заказчика. Может он даже подпишет вам документы и доверенность даст на свои полномочия. Но потом окажется, что склад был арендован, а тот, кто подписал документы — нанятый сотрудник, который был уверен, что просто расписывается за поставку.

На связь, разумеется, ваш «заказчик» выходить перестанет. Это разновидность мошенничества, о котором мы говорили выше — злоумышленники похищают доступ к данным реальной компании, меняют в документации реквизиты на свои и вуаля.

Еще вариант — т.к. данные по победителям и заключенным контрактам часто открытые и доступны всем, то вам, как победителю, могут просто позвонить от имени заказчика и обговорить «новые условия». Например, предложить отвезти товары на более близкий склад или при экспресс-доставке получить оплату в сжатые сроки.

В этом случае стоит сразу же связаться с организацией-заказчиком по другим каналами. Например, найти ее официальный сайт и написать на корпоративную почту, или позвонить по указанным телефонам.

Не только мошенники пытаются обмануть исполнителя (поставщика) в закупках, но и реальные заказчики.

Хотим работать только с ним одним

Когда формально компании надо соблюдать правила, но работать очень хочется только с избранным поставщиком, она прибегает к хитростям.

Один из вариантов — создать документацию, которая будет играть на руку нужному исполнителю.

Пример: требование заполнить определенную форму в формате Excel. В ней понадобится указать большое количество различных характеристик: размеров, моделей, мощности и прочего. При этом позиций в списке очень много, например, нужно поставить 100 разновидностей электропродукции. В некоторых графах вместо обычных значений «число» или «текст» будет указана формула (при желании ее можно даже скрыть) и при подстановке в ячейку какого-либо значения, оно будет меняться. Самое простое — пересчет одних единиц в другие. Вы вписываете «10» в графу с единицей измерения «Ватт (Вт)», а вам формула переводит десятку в сотню и мощность резко увеличивается в 10 раз — все, позиция запрошенным условиям не отвечает. Конечно формула будет не во всех строчках, это слишком заметно, а только в некоторых где-нибудь в середине.

О том, на что обратить внимание в аукционной документации, мы рассказывали в одном из прошлых постов в блоге.

А мы плавно переходим к мошенничеству, которое напрямую не связано с электронными площадками.

Демпинг — как конкуренты отбивают у вас закупки

Несмотря на то, что подобная схема не нова, ее продолжают использовать, причем во всех видах закупок и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ, и в других — коммерческих.

Все на самом деле очень просто. Объясним принцип на примере аукциона на проведение работ по ремонту офисов.

Начальная цена контракта — 2 млн рублей. На аукцион подано 5 заявок. Одна — от фирмы «Ремонтник» (реальное ООО, которое хочет выполнить работы), другая от компании «Молоток» (это компания, которая хочет демпинговать на этих торгах) и остальные 3 — от подставных компаний, которые использует «Молоток». Это не обязательно однодневки, могут быть и просто дружественные организации.

В день торгов, на аукционе, «Ремонтник» начинает снижать цену, торгуясь с другими участниками. Но самая низкая цена, которую он может предложить — 1,7 млн. Дешевле ему просто невыгодно делать эти работы. Он останавливает свои ставки на этой сумме.

В то же время остальные участники активно создают видимость торга и снижают цену порой просто до мизера, например, до 300 тысяч. При этом «Молоток» останавливает свое предложение на сумме 1 млн 690 тыс рублей, т.е. чуть ниже ставки «Ремонтника».

В результате к концу торгов получается такая картина:

1 место — какая-то компания, предложившая цену 300 т.р.

2, 3 место — подставные компании, предложившие чуть большую цену.

4 место — «Молоток» — 1 млн 690 тысяч.

5 место — «Ремонтник» — 1,7 млн.

После того, как объявлен победитель, оказывается, что вторая часть поданной им заявки не соответствует условиям, как и у тех, кто занял 2 и 3 место, либо победитель отказывается от заключения контракта (но тут он попадет в реестр недобросовестных поставщиков, что обычной компании конечно не нужно, а однодневке, разумеется, все равно).

В итоге контракт заключат с «Молотком» (как участником, следующим по очереди, который выполнил все условия, это возможно в коммерческих закупках) или признают торги несостоявшимися и будут проводить новые (так поступают в госзакупках, будет ли в них участвовать «Ремонтник» или нет — уже вопрос).

Вычислить тех кто демпингует поможет Тендерплан. Вы даже можете заранее узнать, в каких торгах вам не выиграть, и не станете принимать в них участие — не придется замораживать средства для обеспечения. А если вычислите сговор — можете пожаловаться в ФАС. Подключить тестовый бесплатный приод на 14 дней

Но и это еще не все — чтобы столкнуться с мошенниками, вам вообще не обязательно участвовать в закупках. Вас найдут и «оффлайн».

Притворная закупка

Уже несколько лет мошенники используют один способ вытянуть деньги из предпринимателей. Причем очередной пик активности пришелся на август-сентябрь 2021 года.

Итак, вот как вас обманут (это история одного из наших новых клиентов, ей он поделился с нашим специалистом и прислал в подтверждение переписку):

Сначала вам позвонят или пришлют письмо по электронной почте и предложат принять участие в закупке . Причем не абы кто предложит, а какая-то известная компания — РЖД, Газпром, Ростелеком и т.д. Вас всего лишь попросят прислать коммерческое предложение. Иногда могут запросить сразу стандартный пакет документов (выписки, устав, сведения о директоре, реквизиты и т.д.). Кстати, копию паспорта директора тоже потребовать могут, а это еще и способ выудить персональные данные. Но обычно на первом этапе нужно только коммерческое.

Обратите внимание — в приложенных документах о «закупке» вам будут предлагать привлекательные условия , чтобы заинтересовать. Например, авансирование поставок.

После того, как вы все подготовите и отправите, через 1-2 дня с вами снова свяжутся и сообщат — вы победили, ваше предложение оказалось самым лучшим. Теперь нужно заключить договор . Для этого понадобится представить дополнительные документы.

В списке, среди обычных справок и деклараций (например, о принадлежности к МСП), будет и некий загадочный документ. В данном случае на скрине видно, что предлагается представить «Результат проведенной проверки качества показателей согласно Национального реестра»

(вариации могут быть и другими — сертификат соответствия, удостоверение качества, справка о нахождении в реестре надежных поставщиков и т.д.).

Впервые слышите? Ну что же — самое логичное это связаться с тем «менеджером», который вам звонил и писал, и уточнить, что это за зверь такой? И тут вам объясняют, что этот документ — обычная практика для их компании . Чтобы получить его нужно зайти на такой-то сайт и подать заявку на получение документа, кстати, он платный — что-то около 50 тыс. рублей.

В нашем случае руководителя уверили в том, что эти деньги к нему вернутся, «Бюджетом предусмотрено. Представьте документ об оплате и мы вам в рамках контракта все возместим. Зато потом и в других наших поставках поучаствовать сможете без проблем. А сам документ говорит о том, что вы поставщик надежный — вас тщательно проверят по разным каналам и подтвердят добросовестность. Сами знаете, сейчас от всех ее требуют...» — так убеждал по телефону менеджер.

Обрадованный перспективами, руководитель ринулся было собирать документы и оплачивать счет на услугу. Повезло, что бухгалтер оказался бдительным — заинтересовался, а что это за счет такой, за какой-такой сертификат собрались платить? И в результате выяснил (кстати, простым поиском по интернету), что это мошенники, а сертификат — пустая бумажка. Даже закупки такой на официальном сайте нет (хотя отсылка к нему есть в отправленной злоумышленниками документации).

Вот такой отзыв нашелся:

Но в ситуации с нашим клиентом все кончилось хорошо. А вот многие другие членство в реестре (сертификаты и прочие выдуманные документы и обязательства) оплатили. Причем и герою нашему повезло вдвойне — он не только не оплатил ненужную экспертизу, но еще и не заказал на радостях товар для поставки (а уже собирался).

Собственно этот случай и послужил толчком к осознанию — работа с закупками должна быть не случайной, а систематической, с возможностью проверки контрагентов и с отслеживанием нужных закупок. Мы рады, что он выбрал именно Тендерплан для работы, потому что все это, а еще полезная аналитика (в т.ч. по конкурентам) в сервисе есть. Кроме того, с помощью центра управления тендерами в Тендерплан руководитель может ставить задачи сотрудникам. Например, теперь, перед подачей заявки, документацию просматривает бухгалтер и оставляет свои комментарии.

Сотрудники-обманщики

К сожалению, не только мошенники могут лишать вас денег. Работники, заинтересованные в сделках с определенными поставщиками из-за откатов, тоже наносят ущерб компании.

Как понять, что возможно ваши сотрудники (обычно это менеджеры по работе с поставщиками, закупками, отвечающие за хозобеспечение и т.п.) получают откаты:

Работник общается с поставщиком преимущественно в нерабочее время или за пределами офиса (возможно сам выезжает к нему), не допускает коллег к общению с представителем поставщика. Даже на время отпуска и больничного он старается решать вопросы с конкретными поставщиками самостоятельно, не делегируя эти обязанности коллегам.

Если попытаться передать базу, с которой работает сотрудник, другому менеджеру или разделить ее (допустим, если возрастает нагрузка и количество поставщиков и закупок растет), то возникают возражения. Отказ передать базу менеджер объясняет нежеланием поставщика общаться с другими работниками. Если в вашей компании есть практика закрепления менеджера за отдельными клиентами или поставщиками это действительно может быть так, но обычно работники рады разгрузке, а не сопротивляются ей. Поэтому нестандартное поведение и желание сохранить за собой базу должно насторожить.

Конечно хорошо, если вам удается поддерживать постоянные партнерские отношения, но все же на рынке огромное значение играет конкуренция. Если у вас на протяжении многих лет в поставщиках одни и те же компании , то скорее всего и условия за это время не сильно менялись. Сила привычки, действительно выгодные условия поставки или выгода менеджера заставляли вас покупать продукцию всегда в одном и том же месте?

Совет: попробуйте промониторить рынок — проверить цену на отдельно взятые товарные позиции, запросите счета в нескольких компаниях, возможно даже в соседних регионах, откуда легко организовать доставку. Результат вас может удивить.

Неосновные покупки, такие как канцелярия, вода для кулеров, курьерские услуги, доставка. На них внимание руководителя может быть обращено в последнюю очередь. А ведь среди такого бизнеса конкуренция довольно высокая и завоевывают клиентов, особенно, если речь о регулярных и объемных поставках, любыми доступными способами.

Пока вы наблюдаете за тем, насколько наполнен ваш склад и достаточно ли товара в магазинах, за ценами на них, ваши сотрудники договариваются с дружественными службами и транспортными компаниями на заключение контрактов за скромное вознаграждение. Подумаешь, ручки закупаются по 10 рублей, а не по 5, а пачка бумаги стоит 300 рублей, а не 250. Обратит ли директор внимание на это? Но в итоге за год сумма затрат может оказаться значительной и выше, чем если бы те же товары покупались у другого поставщика.

Косвенно о том, что сотрудник ведет двойную игру может служить наличие у него дорогих покупок , которые не соответствуют уровню его зарплаты. Например, дорогого автомобиля, купленного не в кредит. Но ведь работник может иметь и другие легальные источники дохода. Например, заниматься игрой на бирже, получить наследство, выиграть в лотерею и т.д. Поэтому это всего лишь один, но не определяющий признак того, что работник берет взятки.

Чтобы не допускать подобных злоупотреблений необходимо проводить тендеры на закупку, создавая конкуренцию между поставщиками. Также стоит проверять наличие аффилированности — например, нет ли в руководстве или топ-менеджменте компаний-поставщиков родственников ваших сотрудников, связанных с закупками (хотя проверить это не так просто), сопоставлять условия контрактов у разных поставщиков, с которыми вы работаете — у кого они лучше. Например, есть предоплата, увеличен срок поставки и т.д. Если условия для вас не слишком выгодны — стоит задуматься о смене контрагента.

Кстати, сервис Тендерплан можно использовать не только для участия в закупках — еще с его помощью вы можете найти потенциальных поставщиков (ответственных, регулярно участвующих в торгах, с положительной репутацией) и клиентов — например, можно отследить аукционы, на которых победила крупная компания, которой могут понадобиться субподрядчики. Для этого отлично подойдет модуль аналитики в сервисе.