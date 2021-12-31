Государственные закупки в нерабочие дни: что переносится и на какой срок

Согласно Указу Президента РФ от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», период с 30 октября по 7 ноября утверждён в качестве нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Однако, как мы уже знаем из похожего опыта, сфера госзаказа продолжает функционировать, хоть и не в полной мере. Минфин России выпустил официальное разъяснение, в котором обозначил особенности проведения закупок в эти нерабочие дни.

Мы изучили Письмо Минфина России от 25.10.21 № 24-03-05/86049 и готовы представить короткую, хоть и информативную, выжимку из всего документа.

Закупки по 44-ФЗ:

В закупках, где срок подачи заявок исчисляется рабочими днями, заказчикам рекомендовано продлить приём заявок на срок нерабочих дней.

Процедуры, где предусмотрена подача окончательных ценовых предложений, а также электронные аукционы, автоматически переносятся со стороны ЭТП на ближайший рабочий день.

Электронные аукционы по строительству, в силу своей специфики и отдельных пунктов 44-ФЗ, не переносятся и проводятся вне зависимости от нерабочих дней.

Все прочие сроки, истекающие в указанный период, согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, переносятся так же на ближайший рабочий день.

Отдельно стоит отметить, что в нерабочие дни информационное взаимодействие банков и операторов ЭТП должно осуществлять круглосуточно в электронной форме.

Закупки по 223-ФЗ:

В данном секторе отличия от 44-ФЗ минимальны.

Отдельным видам юридических лиц, если срок окончания приёма заявок на участие в закупке выпадает на нерабочие дни, потребуется внести изменения в закупочную документацию и извещение. Коррективы должны продлить срок приёма заявок, а если осуществить это не представляется возможным по тем или иным причинам, то закупку рекомендуется отменить по ч. 7 ст. 3.2 223-ФЗ.

Заключения договоров, рассмотрения и оценки заявок, внесения информации о сделках в реестр и прочие прописанные в 223-ФЗ процедуры, выпадающие на нерабочие дни, должны быть перенесены на ближайший рабочий день. Заказчики могут выполнить все требуемые от них действия как в нерабочие, так и в ближайший рабочий день.

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