Топ-10 тендерных ошибок опытных предпринимателей

Участие в тендерах не ограничивается подачей заявок только по 44-ФЗ или по 223-ФЗ. Кроме закупок, размещенных на сайте ЕИС, есть еще коммерческие закупки, корпоративные закупки и закупки малого объема (ЗМО). Чем больше возможностей вы охватите, тем выше будет доход и конверсия побед.

Государственные закупки по 44-ФЗ имеют свои особенности. В них большая конкуренция и высокий процент снижения цены. Такие закупки проводят государственные учреждения — администрации, больницы, санатории, школы. Но новички обычно начинают свой путь в тендерах именно с 44-ФЗ — в этом законе прописаны «правила игры», четко и подробно.

Коммерческие закупки по 223-ФЗ сложнее: заказчики могут устанавливать свои правила в положении о закупке. Конкуренция в таких тендерах часто ниже, но в них заходят опытные игроки, уверенные в собственных силах.

Корпоративные закупки — это процедуры от частных компаний. Их можно найти на сайтах заказчиков или даже даже в СМИ. К примеру, агрокомпания пишет в газете или размещает на собственном сайте следующее: «В мае 2025 года наша компания планирует провести тендер на очистку водоотводных каналов». Бригада, которая этим занимается, начинает отслеживать похожие тендеры и подает заявку на участие.

Закупки малого объема — это отдельный вид закупок. Суммы там небольшие, потому и называются они «малыми». Площадками выступают специальные магазины ЗМО. Самый известный — ЕАТ «Березка». В каждом регионе есть свои магазины закупок малого объема.

Как работают ЗМО? Поставщик размещает товары на «витрине» магазина, чтобы их могли увидеть заказчики. Или наоборот: заказчик размещает заказ, и поставщики могут поучаствовать в этой закупке.

Минус в том, что сессия малых закупок длится всего 2 или 24 часа. По этой причине многие предприниматели отказываются от ЗМО — они не успевают за такое короткое время найти закупку и подать заявку. Один тендерный специалист физически не успевает искать тендеры на всех ресурсах. Выход есть — назначить специалиста, ответственного за поиск заказов только в магазинах ЗМО.