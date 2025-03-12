Электронное актирование в тендерах: пошаговая инструкция 2025

Пошаговую инструкцию о том, как оформлять электронное актирование вы найдете в одном из уроков Школы Тендерплана. Бонусом будет короткое, но полезное видео от нашего несравненного эксперта по тендерам, Акима.

Этим, кстати, электронное актирование отличается от традиционного электронного документооборота, при котором документы создаются в любой внешней системе вроде 1С, сканируются и отправляются получателю.

Электронное актирование — обмен закрывающими документами в электронной форме через систему ЕИС. Именно в этой системе создаются документы и именно там они подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП).

С 1 января 2022 года все участники закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ должны обмениваться документами в рамках электронного актирования. Исключение составляют лишь закупки малого объема и некоторые закрытые закупки силовых ведомств, перечень которых определяет правительство, согласно п. 5 ч.11 ст. 24 44-ФЗ .

На электронную приемку товара заказчику выделяется 20 рабочих дней. За это время он должен провести экспертизу выполненных работ и качества поставленного товара. Сделать он может это своими силами или с привлечением комиссии размером не менее чем из пяти человек.

Образец приказа о создании приемочной комиссии в закупках по 44-ФЗ.

Если по результатам приемки товара претензий нет, то процесс прост — заказчик подписывает сформированный поставщиком электронный акт своей электронной подписью.

С даты подписания такого акта начинается отсчет срока оплаты. С 1 мая 2022 года он составляет всего 7 дней (ч.7 ст. 94 44-ФЗ), если дополнительно не оговорены другие условия.

Для поставщика срок размещения документов о приемке в ЕИС составляет всего 1 рабочий день. Это делается сразу после того, как заказчик примет работу и подпишет акт. Правила добавления документов в ЕИС можно изучить в п. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ. При электронном актировании все проще — информация о приемке направляется в ЕИС в день подписания документа.