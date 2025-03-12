Электронное актирование в тендерах: пошаговая инструкция 2025

- СкачатьОбразец приказа о создании приемочной комиссии в закупках по 44-ФЗ.docx
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Нюансов много, давайте разберем частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи и попробуем найти для них решение.
Итак, что такое электронное актирование
Электронное актирование — обмен закрывающими документами в электронной форме через систему ЕИС. Именно в этой системе создаются документы и именно там они подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Этим, кстати, электронное актирование отличается от традиционного электронного документооборота, при котором документы создаются в любой внешней системе вроде 1С, сканируются и отправляются получателю.
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Обязательно ли актирование должно быть электронным?
В большинстве случаев, да.
С 1 января 2022 года все участники закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ должны обмениваться документами в рамках электронного актирования. Исключение составляют лишь закупки малого объема и некоторые закрытые закупки силовых ведомств, перечень которых определяет правительство, согласно п. 5 ч.11 ст. 24 44-ФЗ.
Каковы сроки по электронному актированию?
На электронную приемку товара заказчику выделяется 20 рабочих дней. За это время он должен провести экспертизу выполненных работ и качества поставленного товара. Сделать он может это своими силами или с привлечением комиссии размером не менее чем из пяти человек.
Образец приказа о создании приемочной комиссии в закупках по 44-ФЗ.
Если по результатам приемки товара претензий нет, то процесс прост — заказчик подписывает сформированный поставщиком электронный акт своей электронной подписью.
С даты подписания такого акта начинается отсчет срока оплаты. С 1 мая 2022 года он составляет всего 7 дней (ч.7 ст. 94 44-ФЗ), если дополнительно не оговорены другие условия.
Для поставщика срок размещения документов о приемке в ЕИС составляет всего 1 рабочий день. Это делается сразу после того, как заказчик примет работу и подпишет акт. Правила добавления документов в ЕИС можно изучить в п. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ. При электронном актировании все проще — информация о приемке направляется в ЕИС в день подписания документа.
Этапы электронного актирования в ЕИС: краткая инструкция для поставщика и заказчика
Для простоты понимания разобьем процесс электронного актирования на три этапа: подготовка, заполнение документов и получение ответа от заказчика. Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.
1. Подготовка к приемке
Что интересно, открывает доступ к электронному актированию заказчик, а вот документ о приемке формирует поставщик. Происходит это обычно на этапе исполнения контракта, параллельно с поставкой.
2. Заполнение документов о приемке
Электронный акт о приемке товара уже должен быть в карточке контракта. Часть информации будет скорее всего уже заполнена, поставщику останется лишь добавить недостающие детали. Обычно это количество и стоимость поставляемого товара.
Образец акта выполненных работ.
Образец акта о приемке товаров.
Документ о приемке содержит: наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, страну происхождения, реквизиты поставщика, место поставки, объем поставки, стоимость и прочую информацию.
Если есть такая необходимость, можно загрузить дополнительные файлы в формате xml.
Когда все будет готово, останется лишь подписать документ с помощью КЭП. Это действие автоматически отправляет документ в руки заказчику — следующий ход уже за ним.
3. Получение ответа от заказчика
Ответным шагом со стороны заказчика могут быть следующие действия:
Принятие работы полностью и безоговорочно. Акт подписывается с помощью КЭП, а затем следует оплата.
Принятие работ частично. В таком случае оформляется корректировочный документ на принятую часть. Причиной создания корректировочного документа всегда служит изменение существенных условий контракта, таких как стоимость и количество.
Отправка уведомления об уточнении. Если нужно изменить и существенные и несущественные условия в подписанном документе о приемке, то в дополнение к корректировочному документу отправляется еще и уведомление об уточнении.
Оформление мотивированного отказа с указанием причины.
Что же делать поставщику, если заказчик не подписал документ о приемке?
Устранить ошибки в документах или поставить недостающий товар, а затем направить акт приемки или накладную через ЕИС повторно. В случае несогласия с мотивированным отказом может потребоваться помощь суда.
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Плюсы системы электронного актирования
Основное преимущество электронного актирования — это, конечно же, оптимизация процесса закупок. Упростить, ускорить, сократить сроки оплаты. В этом суть практически любого нововведения по 44-ФЗ. Однако, и тут имеются нюансы.
Сбор статистики. Так как все электронные документы сохраняются в единой системе, вы в любое время можете к ним обращаться и вести учет.
Максимальная упорядоченность и структурированность. Это еще один плюс того, что все документы находятся в одном месте и в едином формате — так они точно не потеряются и вряд ли перепутаются.
Минимум технических ошибок и человеческого фактора. Так как необходимости печатать акты вручную нет, риск ввести некорректный ИНН или казначейский счет минимален.
Снижение затрат на хранение и проверку документов, в том числе архивных. К примеру, в Москве архивация одного дела долговременного и постоянного хранения стоит 940 рублей.
Экономия средств на пересылку документов. Печать документов стоит дорого, курьерские сервисы еще дороже. В электронном актировании ничего не нужно пересылать и печатать (а это еще и проявление заботы об окружающей среде!).
Упрощение процесса согласования приемки. В ЕИС все формы документов у вас под рукой — достаточно лишь выбрать нужную и тут же ее скорректировать под себя.
Упрощение подачи отчетности в контролирующие органы. В ЕИС все контракты как на ладони, вам не требуется дополнительно их распечатывать и пересылать.
Экономия времени своего и заказчика. Весь процесс проходит онлайн — нет необходимости ездить друг к другу, пересылать копии документов почтой, перепечатывать и снова пересылать,
Минусы системы электронного актирования
Система актирования — уже довольно зрелый обитатель вселенной госзакупок, но процесс ее становления все еще в самом разгаре. Участники закупок обкатывают новый функционал и приспосабливаются к некоторым неудобствам, а разработчики системы ЕИС на ходу фиксят баги. Буквально на днях, например, устранили ошибку при добавлении информации о месте поставки товаров, а также починили не к месту срабатывающий контроль наличия казначейского счета в банковских реквизитах поставщика.
Среди прочих минусов электронного актирования:
Растянутые сроки приема выполненных работ. Заказчику выделяется 20 дней на проведение экспертизы и подписание актов о приемке. Это долго и к тому же сводит на нет недавние меры по ускорению сроков оплаты и поставки товаров.
В системе ЕИС все еще всплывают некоторые ошибки, связанные с интерфейсом, хотя, надо признать, их с каждым днем становится все меньше и меньше. Время от времени исчезает информация о контрактах в личном кабинете, а иногда и сам кабинет не загружается. Ошибки также могут быть связаны с отсутствием прав на создание и открытие документов или возможности подписать акт. Часто не открываются всплывающие окна, не приходят уведомления от поставщиков и еще много много «не».
Ниже приведем самые свежие проблемы, на которые пользователи жаловались в чате ЕИС буквально месяц назад:
Ошибка выполнения автоматического контроля, которая возникает при выгрузке документов о приемке из 1С в ЕИС, из-за которой некоторые пользователи с начала октября вынуждены отправлять документы вручную.
Несовместимость ПО. В этом месяце особенно много недовольства связано с приемкой электронного актирования при работе на Windows 11. Увы, на новой системе практически ничего не работает, а пользователям приходится даунгрейдиться до Windows 10 или настраивать виртуальную машину в VirtualBox.
Вместо заключения
Применение электронного актирования плавно и целенаправленно делает систему закупок более прозрачной, понятной и доступной широкой публике. Это факт. В этом, кстати, наши (команды Тендерплана) цели схожи, ведь и мы стремимся сделать закупки доступными широкому кругу пользователей — без ограничений по экономическому статусу, возрасту и уровню погруженности в 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Как же дело будет обстоять на самом деле в ближайший год–два? Покажет время. Делитесь своими мыслями и опытом применения электронного актирования в комментариях.
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