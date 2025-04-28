Как делегировать тендерные задачи, чтобы потом об этом не сожалеть?

Что такое делегирование в тендерах

Делегирование в тендерах — это передача части задач своим коллегам или подчиненным. Делегирование полномочий и ответственности помогает выделить время и энергию на что-то более ценное. Например, на анализ закупочной ниши, а также получение знаний, которых из-за изменчивой обстановки в мире вечно не хватает для развития бизнеса.

Делегирование тендерных задач обычно происходит от руководителя к подчиненным, но не исключает и аутсорсинг. В этом случае часть работы передается сторонней организации или распределяется между сотрудниками других отделов.