Все об МЧД: Для чего нужна машиночитаемая доверенность и как ее получить

Что такое МЧД и чем он так удобен
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это документ в формате XML, подписанный квалифицированной электронной подписью (КЭП) директора или ИП. С сентября 2024 года такая подпись требуется всем компаниям или ИП, которые подают документы онлайн через представителей.
МЧД сильно упрощает процесс электронного документооборота, делая его безопаснее и быстрее, но не заменяет бумажную доверенность. Отличий, как минимум, несколько:
Это электронный файл, а не бумажный документ, подписанный вручную живым человеком. Соответственно и выглядит он так, как если бы его читал не человек, а машина.
МЧД сложно подделать. По крайней мере пока это никому не удавалось.
Это еще один шаг к автоматизации. Актуальность и содержание каждой зарегистрированной МЧД можно проверить в любой момент, зная ее уникальный номер, ИНН доверителя и доверенного лица. Быстро.
Есть ли сложности в использовании МЧД
Сложности есть, разумеется, но их не так много. Вот некоторые из них:
Необходимо однократно разобраться в процессе, чтобы почувствовать все преимущества.
Разные площадки требуют свой формат МЧД. Перед участием в закупке следует уточнить требования к МЧД в разделе Помощь или позвонить в службу поддержки ЭТП.
Нужно быть осторожным и соблюдать правила безопасности. В МЧД зашифрованы персональные данные, не стоит ими делиться с непроверенными лицами. МЧД должна хранится в информационной системе (ЭДО), а при изменении полномочий ее нужно обязательно отозвать. Любые нарушения, связанные с переходом на МЧД, могут повлечь за собой штрафы, вплоть до приостановки деятельности.
Несмотря на ряд неудобных моментов, ускорение процесса работы с электронными документами перекрывает все минусы.
Для чего нужен МЧД
Цифровизация закупок не стоит на месте. Более того, нужно быть готовым к регулярным нововведениям:
С 1 марта 2025 года, например, вступила в силу новая универсальная форма машиночитаемой доверенности по формату версии 003 (ЕМЧД). Формат 002, напротив, уже считают устаревшим, и выпустить новые МЧД уже не получится.
С 10 января 2025 года для сдачи налоговой отчетности начал действовать формат 5.03, заменив собой старые форматы 5.01 и 5.02.
Можно ли обойтись без МЧД
Нельзя. Сейчас без МЧД можно обойтись лишь во внутреннем документообороте, но к закупкам такой документооборот не относится.
Руководитель ООО или ИП может обойтись без МЧД, если он собственноручно и самолично обрабатывает всю электронную документацию, без привлечения бухгалтера или других помощников. Однако, даже в небольших компаниях такое встречается редко.
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Как получить МЧД
Если у вас есть свой тендерный бизнес и хотя бы один сотрудник, работающий на площадке от имени организации, придется оформить МЧД. Благо, это не так сложно, как кажется.
Внедрение такой доверенности проходит в несколько этапов:
Подготовка. Выясните сколько сотрудников участвуют в тендерах. Для оформления доверенности им всем нужно иметь личный сертификат КЭП. Квалифицированная электронная подпись должна быть и у руководителя организации.
Выберите платформу для создания МЧД. Это может быть государственный сервис (ФНС, СБИС) или коммерческое предприятие (HRlink).
Заполните доверенность онлайн. В первую очередь понадобится информация о руководителе организации и данные сотрудника. Также нужно будет указать срок действия доверенности, список полномочий и возможность передоверия.
Сохранить уникальный номер МЧД (GUID) и скачать XML-файл МЧД. Не забудьте запомнить название папки и путь к сохраненному файлу.
Активировать доверенность. Руководитель должен подписать МЧД каждого сотрудника своей КЭП. КЭП физлица не подойдет. Подпись может в форматах .sig, .p7s или .sgn.
Передать доверенность сотруднику.
На какой срок выдается МЧД и как часто его обновлять
МЧД выдается на любой срок, указанный в документе. Если такой срок не указан, то по умолчанию доверенность действует 1 год с момента выдачи. МЧД можно отозвать и раньше установленного срока.
Частые ошибки при работе с МЧД
При работе с машиночитаемой доверенностью могут происходить ошибки. Ниже перечислим самые распространенные:
Не совпадают ФИО доверенного лица в МЧД и подписи. Это может произойти из-за наличия пробелов, различия в написании е и е и прочих опечаток. Рекомендуется переоформить доверенность.
СНИЛС или ИНН в сертификате и в доверенности различаются. Скорее всего значение элемента «ТипПред» в XML-файле доверенности указано неверно. Придется также переоформить МЧД.
Подпись не квалифицирована. Сертификат ЭП может быть просрочен или отозван. Стоит проверить сертификат электронной подписи, которым подписана МЧД.
Не указаны все полномочия. Стоит отозвать некорректную доверенность и выпустить новую, указав нужные полномочия представителя.
МЧД оформлена, но не зарегистрирована. Такое могло произойти, если портал, на котором вы пытаетесь зарегистрировать доверенность, недоступен из-за технических работ. Применять незарегистрированную МЧД можно только в случае согласия контрагента.
Доверенность не найдена. Это может произойти, если документ подписан с использованием МЧД, но доверенность существует только на бумаге или в распределенном реестре. Решением будет получить от контрагента подходящую МЧД и загрузить ее в программу. Можно также самостоятельно проверить правильность подписания или запросить у контрагента документ с другой подписью.
Не смотря на то, что МЧД еще и года нет, ее внедрение уже сильно упростило процесс электронного документооборота в госзакупках:
Стало проще проверять полномочия контрагентов — человек тут попросту стал не нужен.
Стало легче работать с торговыми площадками (ЭТП). Доверенность достаточно загрузить в ЕИС, а ЭТП повторно ее уже не запрашивает.
Сотрудник может самостоятельно заключать сделки на ЭТП.
А вы уже пользуетесь МЧД? Приходилось сталкиваться с какими-то сложностями? Поделитесь.
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