Все об МЧД: Для чего нужна машиночитаемая доверенность и как ее получить

Что такое МЧД и чем он так удобен

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это документ в формате XML, подписанный квалифицированной электронной подписью (КЭП) директора или ИП. С сентября 2024 года такая подпись требуется всем компаниям или ИП, которые подают документы онлайн через представителей.

МЧД сильно упрощает процесс электронного документооборота, делая его безопаснее и быстрее, но не заменяет бумажную доверенность. Отличий, как минимум, несколько: