Как выбрать подрядчика для внедрения 1С: пошаговая инструкция для бизнеса

Внедрение 1С — процесс, требующий не только финансовых вложений, но и правильного выбора партнера для внедрения программного продукта. От того, насколько профессиональным будет ваш подрядчик, зависит скорость, качество проекта и его окупаемость. Разберем, на какие критерии выбора исполнителя нужно обратить внимание.

Почему важно правильно выбрать подрядчика

Успешное внедрение 1С во многом зависит от выбора подрядчика, обладающего необходимой экспертизой, опытом и ресурсами.

Неправильный выбор исполнителя может привести к ряду серьезных проблем: срыву сроков, увеличению бюджета, некорректным настройкам системы, недостаточному обучению пользователей и даже полной неработоспособности внедренного решения. Если нет прозрачности в техническом задании или договорах — могут возникнуть скрытые доплаты, недопонимание в вопросах поддержки и обслуживания.

Распространенные риски при выборе подрядчика:

недостаточная квалификация команды исполнителя, отсутствие опыта в аналогичных проектах;

несоблюдение сроков выполнения работ;

отсутствие прозрачности по этапам внедрения и зонам ответственности;

слабая коммуникация, что приводит к ошибкам при интеграции и миграции данных;

плохое качество сопровождения и поддержки.

Чтобы избежать рисков, нужно грамотно подходить к выбору подрядчика. В следующих разделах разберем, на что нужно обращать внимание. Но прежде рассмотрим, для каких проектов без подрядчика не обойтись.

Когда нужно привлекать подрядчика по 1С

Многие компании при внедрении 1С сталкиваются с вопросом: делать самим или нанять специалистов со стороны?

Когда помощь подрядчика действительно нужна:

У вас нет своего эксперта по 1С.

Чтобы настроить систему правильно, нужно хорошо разбираться не только в программе, но и в бизнес-процессах компании. Подрядчика стоит привлечь, если:

в компании нет специалистов нужной квалификации;

вы не понимаете, какие настройки и доработки нужны именно вашему бизнесу;

некому грамотно обучить персонал работе в системе.

Вам важны сроки и гарантированный результат.

Внедрение 1С собственными силами может растянуться на неопределенное время. Профессиональные подрядчики:

работают по четкому плану и графику;

несут ответственность за результат по договору;

имеют опыт похожих проектов и знают, как избежать типичных ошибок;

могут привлечь дополнительных специалистов, если проект того требует.

Конечно, не все подрядные организации, интеграторы или франчайзи всегда выполняют обязательства в срок. Но вероятность уложиться в намеченные даты с ними выше, чем при найме штатного сотрудника.

Вы внедряете масштабный проект.

Для серьезных проектов — например, внедрении 1С:ERP на крупном производственном предприятии — однозначно нужны профессионалы. В таких случаях:

Высока цена ошибок при самостоятельном внедрении.

Требуется команда с разными компетенциями (аналитики, программисты, тестировщики).

Нужен опыт отраслевых решений.

Профессиональные разработчики со стороны обычно имеют больше опыта в создании сложных решений, чем штатные специалисты.

Вам нужен бесшовный переход на 1С при импортозамещении.

В условиях перехода компаний на отечественное ПО профессиональные подрядчики особенно ценны. Они помогают безболезненно перейти с зарубежных систем на 1С, обеспечить сохранность данных при миграции, обучить обучение сотрудников для эффективной работы с новой системой.

Вы обновляете систему в растущем бизнесе.

Когда бизнес растет, прежние системы учета могут не справляться с новыми масштабами. Подрядчики помогут обновить IT-ландшафт в соответствии с новыми потребностями, масштабировать решения для дальнейшего развития, интегрировать разрозненные системы в единое информационное пространство.

Как правило, самые квалифицированные специалисты по 1С работают именно на стороне интеграторов и подрядчиков. Они постоянно развиваются, решают разнообразные задачи и обмениваются опытом с коллегами.

Специалисты компании Tnext автоматизируют бизнес-процессы с помощью решений 1С: от стандартной «1С:Бухгалтерии» до комплексной ERP-системы. Подход компании основан на тщательном анализе деятельности клиента, разработке детального плана внедрения и профессиональной настройке системы с первого дня. Это гарантирует бесперебойную работу и эффективное управление всеми процессами. Команда Tnext работает по всей России как удаленно, так и с выездом на объект. Узнать подробнее

Как выбрать подрядчика по 1С: пошаговая инструкция

Выбор правильного партнера для работы с 1С — важный шаг, который во многом определит успех всего проекта. Рассказываем, как найти подрядчика пошагово.

Шаг 1. Сформулируйте свои цели и задачи.

Прежде чем искать подрядчика, четко определите, какие бизнес-задачи вы хотите решить с помощью 1С, какие процессы нужно автоматизировать в первую очередь, какие результатов вы ожидаете и в какие сроки, какой у вас бюджет на внедрение. Это поможет вам более предметно общаться с потенциальными исполнителями и сразу отсеивать тех, кто не подходит.

Шаг 2. Составьте список кандидатов.

Поищите информацию о подрядчиках из разных источников: на официальном сайте 1С, узнайте рекомендации коллег и знакомых, прочитайте отзывы на специальных форумах и площадках. Составьте первичный список из потенциальных партнеров.

Шаг 3. Проведите первую встречу.

На первой встрече с каждым кандидатом обратите внимание на следующие моменты:

Интерес к вашему бизнесу. Правильный подрядчик должен глубоко интересоваться вашими целями. Если он просто хочет выполнить ТЗ без понимания бизнес-контекста — это тревожный сигнал.

Наличие четкой технологии работы. Спросите, как именно будет проходить реализация проекта. Если подрядчик путается, избегает конкретики или дает размытые ответы — скорее всего, у него нет отработанной методологии.

Шаг 4. Проверьте опыт и портфолио.

Запросите портфолио выполненных проектов, особенно в вашей отрасли, контакты предыдущих клиентов для получения отзывов, сертификаты с 1С у специалистов подрядчика, которые будут работать с вами.

Шаг 5. Обсудите договор и финансовые условия.

При этом обратите внимание на:

возможность поэтапной оплаты;

четко прописанные сроки выполнения каждого этапа проекта;

гарантии на выполненные работы;

конкретные критерии успешности проекта;

возможность получения скидки за объем работ.

Шаг 6. Убедитесь в комфортном взаимодействии.

Не забывайте о психологической совместимости. Внедрение 1С может занять несколько месяцев или даже год активной совместной работы. Задайте себе вопросы:

Комфортно ли вам общаться с этими людьми?

Понимаете ли вы друг друга с полуслова?

Нет ли ощущения дискомфорта на подсознательном уровне?

Даже если остальные условия устраивают, но вам некомфортно работать — проект может стать настоящим испытанием.

Шаг 7. Спланируйте дальнейшее сопровождение.

Обязательно обсудите с подрядчиком вопрос сопровождения системы после внедрения:

Кто будет поддерживать систему после завершения проекта?

Каковы условия технической поддержки?

Как будут осуществляться обновления?

Есть ли возможность дальнейших доработок?

Выбор подрядчика по внедрению 1С — это не просто поиск исполнителя технического задания, а поиск бизнес-партнера, который поможет вам достичь ваших стратегических целей. Уделите этому процессу достаточно времени, задавайте подрядчикам сложные вопросы и доверяйте своей интуиции. Правильный выбор партнера сэкономит вам не только деньги, но и время, нервы и репутацию.

После внедрения любой системе 1С нужно сопровождение. Специалисты Tnext обеспечивают качественную техническую поддержку программных продуктов 1С, включая настройку, обновление и интеграцию с другими системами. Услуги компании включают оперативное устранение сбоев, консультации и обучение персонала с гарантией выполнения всех требований в кратчайшие сроки. Благодаря опыту команды Tnext вы получите надежное сопровождение вашей системы 1С и сможете сосредоточиться на основных бизнес-процессах.

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