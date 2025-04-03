Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры

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Кроме этого, с 2025 года к доходам физлиц, включая отпускные, применяется новая пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ от 13% до 22% в зависимости от совокупной суммы выплат с начала года ( п. 1 ст. 224 НК ).

С 1 января 2025 года изменился размер федерального МРОТ — теперь он равен 22 440 руб. в месяц. Это повлияло на размер минимального среднего дневного заработка, используемого при расчете отпускных.

Положение о расчете среднего заработка, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 в ред. от 10.12.2016 (далее — Положение № 922).

Основные нормативные акты, на которые следует ориентироваться при расчете оплаты отпуска:

Расчет отпускных: нормативная база и главные изменения в 2025 году

Расчет отпускных: инструкция для бухгалтера

Отпускные рассчитывайте заранее и выплачивайте работнику не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК).

Шаг 1. Определите расчетный период

В расчетный период включайте 12 календарных месяцев перед месяцем, в котором начался отпуск. Если работнику в это время не начислялась зарплата или все оно состоит из исключаемых периодов, расчетным периодом будут более ранние 12 календарных месяцев (п. 6 Положения № 922). Пример. Очередной оплачиваемый отпуск сотрудника начинается с 25 марта 2025 года. Расчетный период — с 1 марта 2024 по 28 февраля 2025 года. Если в указанном расчетном периоде у сотрудника не было заработка, к расчету нужно принять период с 1 марта 2023 по 29 февраля 2024 года. Когда начисленный заработок и отработанные дни отсутствуют и в расчетном периоде и перед ним, принимайте к расчету зарплату и отработанное время в месяце начала отпуска. Если же работник по договоренности с работодателем уходит в отпуск сразу после приема на работу, не успев ничего заработать в месяце начала отпуска, расчет делайте из оклада или тарифной ставки, установленных ему (п. 7, 8 Положения № 922). Исключите из расчетного периода дни и начисленные за них суммы, когда работник (п. 5 Положения № 922): получал больничное пособие или пособие по беременности и родам;

находился в простое по вине работодателя или по не зависящим от него и работодателя причинам;

из-за забастовки не мог работать, хотя сам в ней участия не принимал;

использовал дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

был освобожден от работы с сохранением или без сохранения зарплаты;

в других случаях, кроме перерывов для кормления ребенка, когда получал сохраняемый за ним средний заработок, например — предыдущие отпуска, служебные командировки и т.д.

Шаг 2. Определите, какие выплаты нужно принять к расчету

Для расчета отпускных учитываются все виды выплат в расчетном периоде, предусмотренные системой оплаты труда работодателя, в том числе (п. 2 Положения № 922): зарплата, начисленная за отработанное время (по должностным окладам, тарифным ставкам, сдельным расценкам и т.д.), включая выданную в неденежной форме;

надбавки, доплаты к окладам и тарифным ставкам — за стаж работы, за совмещение профессий, за профмастерство, классность и т.п.;

районные надбавки и коэффициенты при работе в районах Крайнего Севера, в приравненных к нему местностях и на других территориях с неблагоприятным климатом;

доплаты за труд в выходные и праздники, в ночное время, сверхурочные, за вредные условия труда и т.п.;

премии, входящие в систему оплаты труда;

другие выплаты за работу, утвержденные внутренним актом работодателя. Для учета премий предусмотрен особый порядок (п. 15 Положения № 922): Годовую премию, начисленную за прошлый год, единовременное вознаграждение за выслугу лет и т.п. выплаты по итогам работы за предшествующий отпуску год, полностью включайте в расчет, даже если они начислены по окончании расчетного периода. Если такую премию начислили после того, как сотруднику выплатили отпускные, их придется пересчитать и доплатить работнику. Премии за более ранние годы в расчете не учитывайте. Пример. Работник ушел в отпуск с 1 апреля 2025 года. Расчетный период — с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года. 15 апреля 2024 года работнику начислена годовая премия за 2023 год, а 20 апреля 2025 года начислена годовая премия по итогам работы за 2024 год. Отпускные необходимо пересчитать только с учетом годовой премии за 2024 год и доплатить работнику недостающую сумму. Премия за 2023 год в расчет не входит. Премии по итогам месяца, квартала, полугодия, начисленные в расчетном периоде, можно учесть при расчете отпускных не более одной за каждый показатель. Всего за 12 месяцев расчетного периода можно включить в расчет не более двух полугодовых, четырех квартальных или двенадцати ежемесячных премий за один и тот же показатель. Пример. В расчет можно включить начисленные в расчетном периоде и относящиеся к одному кварталу ежеквартальные премии за перевыполнение плана и за отсутствие брака. Если время в расчетном периоде отработано не полностью, премии учитывайте пропорционально отработанному времени, кроме тех, что начислялись за фактически отработанное время — их принимайте к расчету в фактической сумме. Выплаты работникам не за труд и оплату за дни, исключаемые из расчетного периода, в расчете не учитывайте. К таковым относятся: премии к юбилеям и праздникам, материальная помощь работникам, оплата отпусков, больничные пособия, прочие социальные выплаты, оплата стоимости обучения, питания, проезда, командировочные и другие выплаты, не входящие в систему оплаты труда (п. 3, 5 Положения № 922).

Шаг 3. Рассчитайте средний дневной заработок