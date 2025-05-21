Как отражать услуги в бухгалтерском и налоговом учете: особенности для исполнителя в 2025 году

Бухгалтерский учет реализации услуг у исполнителя

Выручку от оказания услуг исполнитель учитывает в составе доходов от обычной деятельности. Чтобы признать выручку, должны выполняться условия (п. 12 ПБУ 9/99):

выручка получена правомерно на основании конкретного договора и ее сумму можно определить;

услуга заказчику оказана;

есть уверенность, что оказание услуги исполнителем принесет ему экономическую выгоду;

можно определить расходы, связанные с оказанием услуги.

Операция отражается в бухучете датой оказания услуги, то есть — датой подписания акта приемки-сдачи услуг или другого первичного подтверждающего документа.

Если услуга носит долгосрочный характер, выручку признавайте по мере готовности (п. 13 ПБУ 9/99, п. 1, 17 ПБУ 2/2008):

по услугам, связанным со строительством — если сроки начала и окончания их оказания приходятся на разные годы, и по ним достоверно можно определить финансовый результат на отчетную дату;

по остальным услугам с длительным периодом оказания — если можно определить степень их готовности, при условии, что такой способ признания выручки закреплен в учетной политике.

Реализацию услуг связи, охраны, обучения и других подобных «длящихся» услуг в бухучете обычно отражают раз в месяц на последнее число календарного месяца.

Если после приемки и оплаты оказанных услуг заказчику предоставили скидку и это повлекло изменение цены договора, ранее признанную выручку уменьшите (сторнируйте) на сумму скидки датой ее предоставления (п. 6.5 ПБУ 9/99).

На дату признания выручки затраты, связанные с оказанием услуг, включите в расходы по своей обычной деятельности, списав их на себестоимость продаж (п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99).

Основные проводки по услугам в бухучете исполнителя:

Дебет Кредит Операция Документ 20 (23, 26, 29, 44 и др.) 10, 69, 70 и др. Учтены расходы, связанные с оказанием услуг Бухгалтерская справка, расчетно-платежные ведомости, требования — накладные 62 90.1 Учтена выручка от оказания услуг Акт приемки-сдачи услуг 90.3 68/Расчеты по НДС Начислен НДС на стоимость услуг Счет-фактура 90.2 20 (23, 26, 29, 44 и др.) Списана себестоимость оказанных услуг Бухгалтерская справка 51 62 Поступила оплата услуг от заказчика Банковская выписка по расчетному счету 62 90.1 СТОРНО Уменьшена выручка на сумму предоставленной заказчику скидки Договор, бухгалтерская справка 90.3 68/Расчеты по НДС СТОРНО Уменьшена сумма НДС с выручки в связи с предоставлением скидки заказчику Корректировочный счет-фактура