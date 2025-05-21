Как отражать услуги в бухгалтерском и налоговом учете: особенности для исполнителя в 2025 году

Основное об услугах
Заключая договор на возмездное оказание услуг, исполнитель обязуется совершить определенные действия по заданию заказчика, а заказчик должен оплатить эти услуги в установленные договором сроки.
Результатом деятельности по оказанию услуг, например, могут быть:
знания — при оказании образовательных услуг;
определенная информация — при предоставлении информационных, консультационных услуг;
доступ к сетям связи — при предоставлении услуг связи и т.д.
Принять услуги к учету можно только при наличии первичных документов, подтверждающих факт их оказания:
договора об оказании услуг;
акта приемки-сдачи оказанных услуг, если его подписание предусмотрено условиями договора или нормами законодательства (письмо Минфина от 01.06.2020 № 03-03-06/1/46306);
других документов, предусмотренных договором или нормами законодательства, и содержащих обязательные для первички реквизиты — счета, транспортные накладные и т.д. (ст. 9 закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
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Бухгалтерский учет реализации услуг у исполнителя
Выручку от оказания услуг исполнитель учитывает в составе доходов от обычной деятельности. Чтобы признать выручку, должны выполняться условия (п. 12 ПБУ 9/99):
выручка получена правомерно на основании конкретного договора и ее сумму можно определить;
услуга заказчику оказана;
есть уверенность, что оказание услуги исполнителем принесет ему экономическую выгоду;
можно определить расходы, связанные с оказанием услуги.
Операция отражается в бухучете датой оказания услуги, то есть — датой подписания акта приемки-сдачи услуг или другого первичного подтверждающего документа.
Если услуга носит долгосрочный характер, выручку признавайте по мере готовности (п. 13 ПБУ 9/99, п. 1, 17 ПБУ 2/2008):
по услугам, связанным со строительством — если сроки начала и окончания их оказания приходятся на разные годы, и по ним достоверно можно определить финансовый результат на отчетную дату;
по остальным услугам с длительным периодом оказания — если можно определить степень их готовности, при условии, что такой способ признания выручки закреплен в учетной политике.
Реализацию услуг связи, охраны, обучения и других подобных «длящихся» услуг в бухучете обычно отражают раз в месяц на последнее число календарного месяца.
Если после приемки и оплаты оказанных услуг заказчику предоставили скидку и это повлекло изменение цены договора, ранее признанную выручку уменьшите (сторнируйте) на сумму скидки датой ее предоставления (п. 6.5 ПБУ 9/99).
На дату признания выручки затраты, связанные с оказанием услуг, включите в расходы по своей обычной деятельности, списав их на себестоимость продаж (п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99).
Основные проводки по услугам в бухучете исполнителя:
Дебет
Кредит
Операция
Документ
20 (23, 26, 29, 44 и др.)
10, 69, 70 и др.
Учтены расходы, связанные с оказанием услуг
Бухгалтерская справка, расчетно-платежные ведомости, требования — накладные
62
90.1
Учтена выручка от оказания услуг
Акт приемки-сдачи услуг
90.3
68/Расчеты по НДС
Начислен НДС на стоимость услуг
Счет-фактура
90.2
20 (23, 26, 29, 44 и др.)
Списана себестоимость оказанных услуг
Бухгалтерская справка
51
62
Поступила оплата услуг от заказчика
Банковская выписка по расчетному счету
62
90.1
СТОРНО Уменьшена выручка на сумму предоставленной заказчику скидки
Договор, бухгалтерская справка
90.3
68/Расчеты по НДС
СТОРНО Уменьшена сумма НДС с выручки в связи с предоставлением скидки заказчику
Корректировочный счет-фактура
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Налоговый учет реализации услуг исполнителем
Налоговый учет услуг зависит от применяемого исполнителем налогового режима.
1. На ОСНО при использовании метода начисления доход от реализации услуг без учета НДС признается на дату оформления акта приемки-сдачи, то есть, на дату фактического оказания услуги (п. 3 ст. 271 НК, письмо Минфина от 24.11.2023 № 03-03-06/1/113052).
В доход включайте все поступления, связанные с расчетами за реализованные услуги, включая дополнительные затраты, возмещаемые заказчиком (п. 2 ст. 249 НК).
Доход от оказания «длящихся» услуг признавайте на последний день отчетного или налогового периода. Если договором не предусмотрена поэтапная сдача результата оказания услуг, распределяйте доходы равномерно либо в пропорции к расходам по этим услугам (письмо Минфина от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81687).
Расходы при оказании услуг, за исключением внереализационных, распределяйте на прямые и косвенные.
К прямым расходам отнесите затраты на оплату труда работников, занятых в деятельности по оказанию услуг, начисленные на них обязательные страховые взносы, амортизацию по объектам ОС, используемым при оказании услуг, и т.п. Конкретный перечень прямых расходов определите самостоятельно и закрепите в учетной налоговой политике (п. 1 ст. 318 НК).
Прямые расходы по услугам списывайте одним из способов, который также зафиксируйте в учетной налоговой политике:
Полностью в периоде их осуществления, независимо от периода реализации услуг.
В периоде реализации услуг, в стоимости которых учтены эти расходы. В этом случае прямые расходы распределяйте на затраты, приходящиеся на реализованные услуги и на незавершенное производство (п. 1 ст. 319 НК).
К косвенным расходам относите остальные затраты, включая зарплату сотрудников, не занятых в процессе оказания услуг. Учитывайте такие расходы в том периоде, в котором они были осуществлены (п. 2 ст. 318 НК).
2. При кассовом методе на УСН, ЕСХН признавайте доходы от оказания услуг на дату получения от заказчика оплаты в кассу или на расчетный счет (п. 2 ст. 273, п. 1 ст. 346.17, п. 5 ст. 346.5 НК).
Доход по «длящимся» услугам признавайте в налоговом учете также на дату получения оплаты.
Расходы, связанные с реализацией услуг, на спецрежимах учитывайте в общем порядке после их осуществления и оплаты, в соответствии с установленным НК перечнем затрат (п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17, п. 2, 5 ст. 346.5 НК).
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