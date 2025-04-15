Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение

Почему бизнес выбирает 1С:УНФ
«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — это комплексная система для ведения учета и автоматизации процессов. Идеально подходит малому и среднему бизнесу, который занимается торговлей, мелкосерийным производством, оказанием услуг.
Преимущества:
Единая система и комплексный подход. 1С:УНФ — это единая система, объединяющая в себе множество решений. Она позволяет сократить издержки на другие сервисы, так как оснащена всем необходимым функционалом для эффективного ведения бизнеса.
Ориентированность на субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Многие продукты автоматизации процессов нацелены на крупный бизнес. 1С:УНФ рассчитана на малый и средний бизнес, так как в этом сегменте также есть необходимость в учете, контроле и планировании. Возможности системы позволяют выполнять гибкие настройки и дорабатывать интеграционные механизмы под конкретный вид деятельности.
Понятный функционал и настройки. Менеджерам и сотрудникам не потребуется много времени, чтобы разобраться в возможностях системы — здесь интуитивно понятный интерфейс, охватывающий все аспекты и этапы, необходимые для учета бизнеса.
Статистика и отчеты. Руководитель может отслеживать документацию, историю продаж, информацию о сотрудниках как в веб-версии, так и мобильном приложении. Система собирает аналитические данные о бизнесе, которые «подсвечивают» сильные и слабые места в разрезе определенных периодов. На основании этих данных можно выстраивать правильную тактику и повышать эффективность работы компании, минимизируя потенциальные риски.
Мобильное приложение. Приложение на смартфоне «1С:УНФ Мобильный клиент» — это удобное дополнение к облачной и коробочной версии программы. В мобильном приложении есть необходимый функционал для отслеживания товара, взаимодействия с клиентами, создания заказов.
Встроенная CRM. В программе есть своя CRM-система для внутреннего и внешнего управления — с сотрудниками и клиентами. Сотрудники могут планировать задачи, обмениваться документами, согласовывать рабочие вопросы. IP-телефония позволяет созваниваться с клиентами и оперативно реагировать на их запросы.
Компания Tnext оказывает услуги по внедрению продуктов 1С, включая 1С:УНФ для СМСП. Это идеальное решение для небольших компаний и стартапов. Наши специалисты индивидуально подходят к каждому бизнесу — оценивают запрос, составляют план, настраивают программу и вводят в эксплуатацию, обучают персонал. Типовая модель внедрения — наиболее быстрый и экономичный способ начать использовать этот мощный инструмент. При необходимости программу можно будет доработать и адаптировать, если бизнес масштабируется.
Возможности 1С:УНФ
Разберем основные возможности программы учета для малого и среднего бизнеса.
Закрытие потребностей малого и среднего бизнеса
Программа 1С:УНФ — это комплексное решение для автоматизации разных видов учета — регламентированный учет для ИП, управленческий, оперативный. Такие же возможности есть, например, в 1С:ERP, но это дорогостоящий инструмент для крупных компаний.
1С:УНФ закрывает все контуры оперативного (управленческого) учета для малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям не нужно переплачивать за лишний функционал, так как необходимые инструменты есть в 1С:УНФ по более низкой цене:
закупки;
складской учет;
управление производством;
организация оптовой, розничной, интернет-торговли;
интеграция с кассами, CRM;
управление работами и услугами;
управление персоналом;
данные о финансовом состоянии бизнеса.
Программу 1С:УНФ при необходимости можно дополнять конфигурациями и синхронизировать с другими системами. Например, для корректного ведения бухгалтерского учета юрлица могут настроить интеграцию с программой «1С:Бухгалтерия» и обмениваться данными в любой момент. ИП не обязаны вести бухучет, но могут это делать по желанию. Если предприниматель не ведет бухучет, то ему не нужно подключать «1С:Бухгалтерию» для сдачи отчетности.
Производственный учет
Производственный процесс включает в себя множество этапов — от закупки сырья до выпуска готовой продукции и расчетов с работниками. 1С:УНФ позволяет задать гибкие настройки для ведения производственного учета:
собственное производство из своих материалов;
собственное производство из переданных материалов;
передача сырья в переработку.
Программа 1С:УНФ позволяет эффективно работать с поставщиками и заказчиками, вести документацию, создавать сдельные наряды, задавать способы списания, перемещать запасы, рассчитывать себестоимость выпуска. Бизнес может «оцифровать» всю цепочку производства и следить за показателями в разрезе сотрудников, поставщиков, заказчиков, складов, материалов.
Торговля розничная, оптовая, интернет-магазины
Функционал 1С:УНФ подходит компаниям, которые торгуют в розницу, оптом или через интернет-магазины. Продавцы маркированной продукции могут обмениваться данными с системами ЕГАИС, «Честный ЗНАК», ВетИС, ФГИС «Зерно» и «Сатурн».
Рассмотрим основные преимущества для розничных, оптовых продавцов и владельцев интернет-магазинов.
Розничные магазины
Соблюдение закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Розничные магазины обязаны использовать ККТ и выдавать чеки покупателям. 1С:УНФ помогает соблюдать эти требования. Возможна интеграция с онлайн-кассами, передающими данные в ФНС. Подключение и взаимодействие с операторами фискальных данных (ОФД) через сервис 1С-ОФД.
Рабочее место кассира. 1С:УНФ предлагает удобное программное пространство для кассиров розничных магазинов. Функционал позволяет выполнять регламентированные кассовые операции — выпускать чеки ККМ, открывать и закрывать смены, формировать отчеты, работать с входящими и исходящими денежными средствами, делать возвраты по сменам или периодам.
1С:РМК. Это программа, которая на данный момент совместима только с двумя системами товарного учета — 1С:УНФ и «1С:Розница». С ее помощью можно создать дополнительное рабочее место для кассира. На базе 1С:РМК можно подключить кассу самообслуживания и предоставить покупателям удобный способ оплаты.
Оптовые компании
В программе 1С:УНФ удобно вести весь цикл оптовой торговли — от поиска поставщиков до контроля платежей.
Закупки. Легко организовать процесс снабжения и контролировать остатки.
Складской учет. Функционал программы позволяет перемещать товары, проводить инвентаризацию, контролировать доставку и отгрузку материалов. Если склад расположен далеко от устойчивой связи, то организовать учет можно с помощью приложения «1С:Кладовщик».
Товарный учет. Управлять товарами можно по конкретным параметрам — характеристикам, сериям, срокам годности.
Аналитика. Система предоставляет данные о входящих и исходящих товарах, планируемых поставках и отгрузках, продаваемых и залежалых товарах. На основании этих данных бизнес эффективно расходует средства и «не замораживает» деньги на складе.
Интернет-магазины
С помощью 1С:УНФ легко организовать онлайн-продажи через сайт. Программа поддерживает управление сайтами через CMS. Какие еще есть возможности:
CRM. Это инструмент для взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Сотрудники могут создавать карточки клиентов, созваниваться с клиентами по IP-телефонии, отслеживать историю сотрудничества.
Маркетплейсы. 1С:УНФ позволяет организовать торговлю через популярные площадки — «Яндекс.Маркет», «Озон».
Воронка продаж. Бизнес видит всю историю продажи — от привлечения клиента до покупки и выдачи чека. Эти данные необходимы для определения конверсии и оптимизации бизнес-процессов.
Доставка. 1С:УНФ работает с популярными сервисами доставки — «Яндекс.Доставка», «Деловые линии». Бизнес может организовать доставку не только своими силами, но и курьером, компанией перевозчика.
Внедрение 1С УНФ
Эффективная автоматизация бизнеса с помощью 1С:Управление нашей фирмой. Управляйте продажами, финансами и производством в одной системе с интуитивно понятным интерфейсом
Учет работ и услуг
Бизнес, связанный с оказанием услуг, ремонтом и подрядными работами, нуждается в эффективных инструментах учета и управления. 1С:УНФ предлагает мощный функционал, который позволяет автоматизировать ключевые процессы.
1. Удобное оформление заказов.
Для работы с клиентскими заявками используется механизм заказ-нарядов, который позволяет фиксировать все заказы и отслеживать их выполнение. В системе можно легко регистрировать исполненные обязательства — будь то выполненные услуги или работы.
2. Контроль рабочего времени и учета расходов.
1С:УНФ помогает вести учет рабочего времени сотрудников, что позволяет оценивать загруженность персонала и повышать эффективность работы.
3. Планирование и организация работ.
Для организаций, занимающихся ремонтом, предусмотрены специализированные функции:
посерийный учет оборудования;
выписка гарантийных талонов;
информирование клиентов о ходе работ.
Система позволяет заранее планировать выполнение работ и услуг, формировать графики и управлять ресурсами.
4. Автоматизация финансовых операций.
1С:УНФ упрощает работу с регулярными услугами: система автоматически выставляет счета клиентам и отправляет уведомления о предстоящих платежах. Для удобства пользователей предусмотрены шаблоны писем и СМС для массовых рассылок, что позволяет оперативно взаимодействовать с клиентами.
5. Анализ состояния бизнеса.
Благодаря широким возможностям аналитики, 1С:УНФ предоставляет подробные данные по:
исполненным обязательствам;
загруженности сотрудников;
клиентской базе;
заказ-нарядам.
Это помогает бизнесу контролировать финансовые потоки, своевременно реагировать на изменения и повышать эффективность работы. Использование 1С:УНФ для учета работ и услуг — это шаг к оптимизации бизнес-процессов, снижению затрат и повышению качества обслуживания клиентов.
Управление сотрудниками и зарплатами
Функционал 1С:УНФ позволяет вести кадровый учет, настраивать графики, рассчитывать зарплату по сотрудникам с учетом обязательных отчислений (НДФЛ и страховые взносы).
Что включает кадровый учет:
данные о сотрудниках;
условия работы;
начисления и удержания;
нагрузка;
график работы и штатное расписание.
При приеме на работу в системе можно сразу «создать сотрудника» — указать его график работы, дату приема, прописать формулу для расчета зарплаты. Можно выбрать формат оплаты — сдельная или повременная.
Следить за работой сотрудников и их нагрузкой можно в разделе «Календарь сотрудников» — в нем видно, какие задачи и за какое время выполнил человек. Эти данные нужны для расчета зарплаты.
В системе формируются аналитические данные по выплатам сотрудникам в разрезе подразделений, участков, конкретных лиц. Доступны и другие действия с персоналом, кроме приема на работу — увольнение, кадровое перемещение.
Платежный календарь
Платежный календарь в 1С:УНФ — это функционал для контроля финансовых потоков — оплаты поставщикам, платежей клиентов. Автоматизация этого этапа позволяет избежать кассовых разрывов и спада производства.
В программе 1С:УНФ удобно распределять запросы по критерию «Одобрено» / «Не одобрено». Особенно это важно для бухгалтеров — они могут акцентировать внимание только на одобренные запросы при планировании платежей.
Бизнес-аналитика
Руководителю нужны точные данные для эффективного управления бизнесом. 1С:УНФ позволяет компаниям и ИП систематизировать учет, анализировать ключевые показатели и находить точки роста. Программа собирает данные в одном месте, упрощает контроль и помогает быстро принимать верные решения. Руководитель больше не тратит время на поиск информации — он сразу видит актуальную картину бизнеса.
Статистика продаж. Продажи — это основа любого бизнеса. В 1С:УНФ можно анализировать, какие товары или услуги пользуются наибольшим спросом, как меняется динамика продаж, какие клиенты приносят больше всего прибыли. Гибкая система отчетов позволяет выявлять тренды, корректировать стратегию продаж и повышать выручку.
Денежные потоки. Контроль финансов помогает избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность. 1С:УНФ показывает движение денежных средств в разрезе поступлений и расходов, позволяет планировать платежи и анализировать финансовый результат. Руководитель всегда знает, сколько денег на счетах, какие обязательства нужно исполнить и где можно оптимизировать затраты.
Товары, услуги, работы. Программа помогает вести учет товарных остатков, анализировать закупки и контролировать себестоимость. Автоматическое обновление данных исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а интуитивно понятные отчеты позволяют быстро оценивать запасы и планировать закупки.
Отраслевые направления. Для компаний, работающих в нескольких сферах, важно отслеживать эффективность каждого направления. 1С:УНФ позволяет вести раздельный учет по разным видам деятельности, анализировать рентабельность отдельных направлений и перераспределять ресурсы для максимальной прибыли.
Эффективность сотрудников. Какие сотрудники приносят компании наибольшую пользу? Кто выполняет работу быстрее и качественнее? В 1С:УНФ можно оценивать результаты работы персонала, отслеживать выполнение задач и анализировать показатели производительности. Это помогает поощрять лучших сотрудников, выявлять слабые места и повышать общую эффективность команды.
Заключение
1С:УНФ — это система управления и автоматизации, которая включает нужные функции для малого и среднего бизнеса:
розничная и оптовая торговля — перемещение товара, контроль остатков, регулирование цен;
услуги — учет заказов и оказанных услуг;
производственный процесс — закупка сырья, комплектующих и материалов;
управление зарплатами и сотрудниками — прием на работу, кадровые перестановки, увольнение, расчет зарплаты с учетом графика, нагрузки и обязательных отчислений;
контроль финансовых потоков — минимизация кассовых разрывов, работа на опережение при потенциальном дефиците бюджета;
взаимодействие с сотрудниками и клиентами — CRM, приложение на смартфоне, доступ с любых устройств в облачную версию 1С:УНФ;
Tnext оказывает услугу по доработке и сопровождению 1С. Бизнес в этом нуждается, когда функционала используемой системы недостаточно, появляются некорректные данные в базах, конфигурации конфликтуют между собой, требуются обновления, нужна консультация по работе с программой. Делегируйте нам всю рутину по обеспечению бесперебойной работы системы, а сами занимайтесь развитием компании. А если вы еще не пользуетесь решениями 1С или хотите заменить систему на более подходящую, то рассмотрите внедрение 1С:УНФ. Наши специалисты помогут с ее внедрением, настройкой и обучат персонал.
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Внедрение 1С УНФ
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