Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение

Возможности 1С:УНФ

Закрытие потребностей малого и среднего бизнеса

Программа 1С:УНФ — это комплексное решение для автоматизации разных видов учета — регламентированный учет для ИП, управленческий, оперативный. Такие же возможности есть, например, в 1С:ERP, но это дорогостоящий инструмент для крупных компаний.

1С:УНФ закрывает все контуры оперативного (управленческого) учета для малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям не нужно переплачивать за лишний функционал, так как необходимые инструменты есть в 1С:УНФ по более низкой цене:

закупки;

складской учет;

управление производством;

организация оптовой, розничной, интернет-торговли;

интеграция с кассами, CRM;

управление работами и услугами;

управление персоналом;

данные о финансовом состоянии бизнеса.

Программу 1С:УНФ при необходимости можно дополнять конфигурациями и синхронизировать с другими системами. Например, для корректного ведения бухгалтерского учета юрлица могут настроить интеграцию с программой «1С:Бухгалтерия» и обмениваться данными в любой момент. ИП не обязаны вести бухучет, но могут это делать по желанию. Если предприниматель не ведет бухучет, то ему не нужно подключать «1С:Бухгалтерию» для сдачи отчетности.