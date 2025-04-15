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Обзор возможностей 1С:УНФ: для какого бизнеса подойдет решение

Малый и средний бизнес выбирает 1С:УНФ, потому что эта система охватывает все потребности по управлению и автоматизации процессов. Рассказываем об основных возможностях программы.

Почему бизнес выбирает 1С:УНФ

«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — это комплексная система для ведения учета и автоматизации процессов. Идеально подходит малому и среднему бизнесу, который занимается торговлей, мелкосерийным производством, оказанием услуг. 

Преимущества:

  1. Единая система и комплексный подход. 1С:УНФ — это единая система, объединяющая в себе множество решений. Она позволяет сократить издержки на другие сервисы, так как оснащена всем необходимым функционалом для эффективного ведения бизнеса.

  2. Ориентированность на субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Многие продукты автоматизации процессов нацелены на крупный бизнес. 1С:УНФ рассчитана на малый и средний бизнес, так как в этом сегменте также есть необходимость в учете, контроле и планировании. Возможности системы позволяют выполнять гибкие настройки и дорабатывать интеграционные механизмы под конкретный вид деятельности.

  3. Понятный функционал и настройки. Менеджерам и сотрудникам не потребуется много времени, чтобы разобраться в возможностях системы — здесь интуитивно понятный интерфейс, охватывающий все аспекты и этапы, необходимые для учета бизнеса. 

  4. Статистика и отчеты. Руководитель может отслеживать документацию, историю продаж, информацию о сотрудниках как в веб-версии, так и мобильном приложении. Система собирает аналитические данные о бизнесе, которые «подсвечивают» сильные и слабые места в разрезе определенных периодов. На основании этих данных можно выстраивать правильную тактику и повышать эффективность работы компании, минимизируя потенциальные риски.

  5. Мобильное приложение. Приложение на смартфоне «1С:УНФ Мобильный клиент» — это удобное дополнение к облачной и коробочной версии программы. В мобильном приложении есть необходимый функционал для отслеживания товара, взаимодействия с клиентами, создания заказов. 

  6. Встроенная CRM. В программе есть своя CRM-система для внутреннего и внешнего управления — с сотрудниками и клиентами. Сотрудники могут планировать задачи, обмениваться документами, согласовывать рабочие вопросы. IP-телефония позволяет созваниваться с клиентами и оперативно реагировать на их запросы.  

Компания Tnext оказывает услуги по внедрению продуктов 1С, включая 1С:УНФ для СМСП. Это идеальное решение для небольших компаний и стартапов. Наши специалисты индивидуально подходят к каждому бизнесу — оценивают запрос, составляют план, настраивают программу и вводят в эксплуатацию, обучают персонал. Типовая модель внедрения — наиболее быстрый и экономичный способ начать использовать этот мощный инструмент. При необходимости программу можно будет доработать и адаптировать, если бизнес масштабируется. 

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Возможности 1С:УНФ

Разберем основные возможности программы учета для малого и среднего бизнеса.      

Закрытие потребностей малого и среднего бизнеса

Программа 1С:УНФ — это комплексное решение для автоматизации разных видов учета — регламентированный учет для ИП, управленческий, оперативный. Такие же возможности есть, например, в 1С:ERP, но это дорогостоящий инструмент для крупных компаний. 

1С:УНФ закрывает все контуры оперативного (управленческого) учета для малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям не нужно переплачивать за лишний функционал, так как необходимые инструменты есть в 1С:УНФ по более низкой цене:

  • закупки;

  • складской учет;

  • управление производством;

  • организация оптовой, розничной, интернет-торговли;

  • интеграция с кассами, CRM;

  • управление работами и услугами;

  • управление персоналом;

  • данные о финансовом состоянии бизнеса.

Программу 1С:УНФ при необходимости можно дополнять конфигурациями и синхронизировать с другими системами. Например, для корректного ведения бухгалтерского учета юрлица могут настроить интеграцию с программой «1С:Бухгалтерия» и обмениваться данными в любой момент. ИП не обязаны вести бухучет, но могут это делать по желанию. Если предприниматель не ведет бухучет, то ему не нужно подключать «1С:Бухгалтерию» для сдачи отчетности. 

Производственный учет

Производственный процесс включает в себя множество этапов — от закупки сырья до выпуска готовой продукции и расчетов с работниками. 1С:УНФ позволяет задать гибкие настройки для ведения производственного учета:

  • собственное производство из своих материалов;

  • собственное производство из переданных материалов;

  • передача сырья в переработку.

Программа 1С:УНФ позволяет эффективно работать с поставщиками и заказчиками, вести документацию, создавать сдельные наряды, задавать способы списания, перемещать запасы, рассчитывать себестоимость выпуска. Бизнес может «оцифровать» всю цепочку производства и следить за показателями в разрезе сотрудников, поставщиков, заказчиков, складов, материалов.

Торговля розничная, оптовая, интернет-магазины

Функционал 1С:УНФ подходит компаниям, которые торгуют в розницу, оптом или через интернет-магазины. Продавцы маркированной продукции могут обмениваться данными с системами ЕГАИС, «Честный ЗНАК», ВетИС, ФГИС «Зерно» и «Сатурн».    

Рассмотрим основные преимущества для розничных, оптовых продавцов и владельцев интернет-магазинов.

Розничные магазины

  1. Соблюдение закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Розничные магазины обязаны использовать ККТ и выдавать чеки покупателям. 1С:УНФ помогает соблюдать эти требования. Возможна интеграция с онлайн-кассами, передающими данные в ФНС. Подключение и взаимодействие с операторами фискальных данных (ОФД) через сервис 1С-ОФД.

  2. Рабочее место кассира. 1С:УНФ предлагает удобное программное пространство для кассиров розничных магазинов. Функционал позволяет выполнять регламентированные кассовые операции — выпускать чеки ККМ, открывать и закрывать смены, формировать отчеты, работать с входящими и исходящими денежными средствами, делать возвраты по сменам или периодам.

  3. 1С:РМК. Это программа, которая на данный момент совместима только с двумя системами товарного учета — 1С:УНФ и «1С:Розница». С ее помощью можно создать дополнительное рабочее место для кассира. На базе 1С:РМК можно подключить кассу самообслуживания и предоставить покупателям удобный способ оплаты.  

Оптовые компании

В программе 1С:УНФ удобно вести весь цикл оптовой торговли — от поиска поставщиков до контроля платежей. 

  1. Закупки. Легко организовать процесс снабжения и контролировать остатки. 

  2. Складской учет. Функционал программы позволяет перемещать товары, проводить инвентаризацию, контролировать доставку и отгрузку материалов. Если склад расположен далеко от устойчивой связи, то организовать учет можно с помощью приложения «1С:Кладовщик».

  3. Товарный учет. Управлять товарами можно по конкретным параметрам — характеристикам, сериям, срокам годности.

  4. Аналитика. Система предоставляет данные о входящих и исходящих товарах, планируемых поставках и отгрузках, продаваемых и залежалых товарах. На основании этих данных бизнес эффективно расходует средства и «не замораживает» деньги на складе.    

Интернет-магазины

С помощью 1С:УНФ легко организовать онлайн-продажи через сайт. Программа поддерживает управление сайтами через CMS. Какие еще есть возможности:

  1. CRM. Это инструмент для взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Сотрудники могут создавать карточки клиентов, созваниваться с клиентами по IP-телефонии, отслеживать историю сотрудничества.

  2. Маркетплейсы. 1С:УНФ позволяет организовать торговлю через популярные площадки — «Яндекс.Маркет», «Озон».     

  3. Воронка продаж. Бизнес видит всю историю продажи — от привлечения клиента до покупки и выдачи чека. Эти данные необходимы для определения конверсии и оптимизации бизнес-процессов.

  4. Доставка. 1С:УНФ работает с популярными сервисами доставки — «Яндекс.Доставка», «Деловые линии». Бизнес может организовать доставку не только своими силами, но и курьером, компанией перевозчика.     

Внедрение 1С УНФ

Эффективная автоматизация бизнеса с помощью 1С:Управление нашей фирмой. Управляйте продажами, финансами и производством в одной системе с интуитивно понятным интерфейсом

Учет работ и услуг

Бизнес, связанный с оказанием услуг, ремонтом и подрядными работами, нуждается в эффективных инструментах учета и управления. 1С:УНФ предлагает мощный функционал, который позволяет автоматизировать ключевые процессы.

1. Удобное оформление заказов.

Для работы с клиентскими заявками используется механизм заказ-нарядов, который позволяет фиксировать все заказы и отслеживать их выполнение. В системе можно легко регистрировать исполненные обязательства — будь то выполненные услуги или работы.

2. Контроль рабочего времени и учета расходов.

1С:УНФ помогает вести учет рабочего времени сотрудников, что позволяет оценивать загруженность персонала и повышать эффективность работы. 

3. Планирование и организация работ.

Для организаций, занимающихся ремонтом, предусмотрены специализированные функции:

  • посерийный учет оборудования;

  • выписка гарантийных талонов;

  • информирование клиентов о ходе работ.

Система позволяет заранее планировать выполнение работ и услуг, формировать графики и управлять ресурсами.

4. Автоматизация финансовых операций.

1С:УНФ упрощает работу с регулярными услугами: система автоматически выставляет счета клиентам и отправляет уведомления о предстоящих платежах. Для удобства пользователей предусмотрены шаблоны писем и СМС для массовых рассылок, что позволяет оперативно взаимодействовать с клиентами.

5. Анализ состояния бизнеса.

Благодаря широким возможностям аналитики, 1С:УНФ предоставляет подробные данные по:

  • исполненным обязательствам;

  • загруженности сотрудников;

  • клиентской базе;

  • заказ-нарядам.

Это помогает бизнесу контролировать финансовые потоки, своевременно реагировать на изменения и повышать эффективность работы. Использование 1С:УНФ для учета работ и услуг — это шаг к оптимизации бизнес-процессов, снижению затрат и повышению качества обслуживания клиентов.

Управление сотрудниками и зарплатами

Функционал 1С:УНФ позволяет вести кадровый учет, настраивать графики, рассчитывать зарплату по сотрудникам с учетом обязательных отчислений (НДФЛ и страховые взносы).

Что включает кадровый учет:

  • данные о сотрудниках;

  • условия работы;

  • начисления и удержания;

  • нагрузка;

  • график работы и штатное расписание.

При приеме на работу в системе можно сразу «создать сотрудника» — указать его график работы, дату приема, прописать формулу для расчета зарплаты. Можно выбрать формат оплаты — сдельная или повременная. 

Следить за работой сотрудников и их нагрузкой можно в разделе «Календарь сотрудников» — в нем видно, какие задачи и за какое время выполнил человек. Эти данные нужны для расчета зарплаты. 

В системе формируются аналитические данные по выплатам сотрудникам в разрезе подразделений, участков, конкретных лиц. Доступны и другие действия с персоналом, кроме приема на работу — увольнение, кадровое перемещение.   

Платежный календарь

Платежный календарь в 1С:УНФ — это функционал для контроля финансовых потоков — оплаты поставщикам, платежей клиентов. Автоматизация этого этапа позволяет избежать кассовых разрывов и спада производства.

В программе 1С:УНФ удобно распределять запросы по критерию «Одобрено» / «Не одобрено». Особенно это важно для бухгалтеров — они могут акцентировать внимание только на одобренные запросы при планировании платежей.

Бизнес-аналитика

Руководителю нужны точные данные для эффективного управления бизнесом. 1С:УНФ позволяет компаниям и ИП систематизировать учет, анализировать ключевые показатели и находить точки роста. Программа собирает данные в одном месте, упрощает контроль и помогает быстро принимать верные решения. Руководитель больше не тратит время на поиск информации — он сразу видит актуальную картину бизнеса.

  • Статистика продаж. Продажи — это основа любого бизнеса. В 1С:УНФ можно анализировать, какие товары или услуги пользуются наибольшим спросом, как меняется динамика продаж, какие клиенты приносят больше всего прибыли. Гибкая система отчетов позволяет выявлять тренды, корректировать стратегию продаж и повышать выручку.

  • Денежные потоки. Контроль финансов помогает избежать кассовых разрывов и улучшить ликвидность. 1С:УНФ показывает движение денежных средств в разрезе поступлений и расходов, позволяет планировать платежи и анализировать финансовый результат. Руководитель всегда знает, сколько денег на счетах, какие обязательства нужно исполнить и где можно оптимизировать затраты.

  • Товары, услуги, работы. Программа помогает вести учет товарных остатков, анализировать закупки и контролировать себестоимость. Автоматическое обновление данных исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а интуитивно понятные отчеты позволяют быстро оценивать запасы и планировать закупки.

  • Отраслевые направления. Для компаний, работающих в нескольких сферах, важно отслеживать эффективность каждого направления. 1С:УНФ позволяет вести раздельный учет по разным видам деятельности, анализировать рентабельность отдельных направлений и перераспределять ресурсы для максимальной прибыли.

  • Эффективность сотрудников. Какие сотрудники приносят компании наибольшую пользу? Кто выполняет работу быстрее и качественнее? В 1С:УНФ можно оценивать результаты работы персонала, отслеживать выполнение задач и анализировать показатели производительности. Это помогает поощрять лучших сотрудников, выявлять слабые места и повышать общую эффективность команды.

Заключение

1С:УНФ — это система управления и автоматизации, которая включает нужные функции для малого и среднего бизнеса:

  • розничная и оптовая торговля — перемещение товара, контроль остатков, регулирование цен;

  • услуги — учет заказов и оказанных услуг; 

  • производственный процесс — закупка сырья, комплектующих и материалов;

  • управление зарплатами и сотрудниками — прием на работу, кадровые перестановки, увольнение, расчет зарплаты с учетом графика, нагрузки и обязательных отчислений;  

  • контроль финансовых потоков — минимизация кассовых разрывов, работа на опережение при потенциальном дефиците бюджета;

  • взаимодействие с сотрудниками и клиентами — CRM, приложение на смартфоне, доступ с любых устройств в облачную версию 1С:УНФ;

Tnext оказывает услугу по доработке и сопровождению 1С. Бизнес в этом нуждается, когда функционала используемой системы недостаточно, появляются некорректные данные в базах, конфигурации конфликтуют между собой, требуются обновления, нужна консультация по работе с программой. Делегируйте нам всю рутину по обеспечению бесперебойной работы системы, а сами занимайтесь развитием компании. А если вы еще не пользуетесь решениями 1С или хотите заменить систему на более подходящую, то рассмотрите внедрение 1С:УНФ. Наши специалисты помогут с ее внедрением, настройкой и обучат персонал.   

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