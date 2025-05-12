Топ-7 проблем в работе с товарными запасами: как их избежать

1. Учет товарных запасов «вручную»

При небольшом ассортименте и количестве товара может быть достаточно учета в Excel-таблицах. Но как только товара становится больше и расширяется линейка продукции, такой способ уже не подходит. Ручной ввод данных увеличивает риски ошибок и финансовых потерь. При большом объеме сведений риски становятся выше, поэтому у бизнеса возникает потребность в автоматизации товарного учета.

Как решить проблему. Крупные компании тратят много денег на системы автоматизированного учета, чтобы избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Малый и средний бизнес не нуждается в таких дорогостоящих системах — процессы вполне можно поддерживать имеющимися в облачном решении функциями.