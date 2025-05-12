Топ-7 проблем в работе с товарными запасами: как их избежать

1. Учет товарных запасов «вручную»
При небольшом ассортименте и количестве товара может быть достаточно учета в Excel-таблицах. Но как только товара становится больше и расширяется линейка продукции, такой способ уже не подходит. Ручной ввод данных увеличивает риски ошибок и финансовых потерь. При большом объеме сведений риски становятся выше, поэтому у бизнеса возникает потребность в автоматизации товарного учета.
Как решить проблему. Крупные компании тратят много денег на системы автоматизированного учета, чтобы избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.
Малый и средний бизнес не нуждается в таких дорогостоящих системах — процессы вполне можно поддерживать имеющимися в облачном решении функциями.
1С:УНФ в сервисе 1С:Фреш — это удобное решение, которое не требует серьезных финансовых затрат на IT-инфраструктуру. Облачная версия системы позволяет работать с любого устройства и места, где есть интернет. Функции программы легко адаптировать под потребности конкретного бизнеса.
2. «Замораживание» денег на складе и дефицит товара
Важно правильно распоряжаться товарными запасами, чтобы не накапливать избыточную продукцию на складе или, наоборот — не доводить дело до пустых полок.
С проблемой «замораживания» денег на складе могу столкнуться как розничные и оптовые продавцы, так и производители. Избыток товара или сырья для производства может привести к кассовым разрывам.
Как решить проблему. Для грамотного управления запасами нужно:
регулярно контролировать товарные остатки;
своевременно пополнять запасы;
не допускать избытка или дефицита продукции.
Внедрение 1С:УНФ позволяет наладить контроль продаж, поступления и отгрузки товаров, а также минимизировать риски, связанные с залежавшейся продукцией на складе. Продавец всегда видит, когда запасы заканчиваются, и может заранее их пополнить. Система помогает оптимизировать расходы, чтобы бизнес не «замораживал» деньги, а пускал их в более нужное русло.
3. Порча товара со сроком годности
Избыточный товар на складе рано или поздно получится реализовать. Например, неходовые автозапчасти можно продать и через 1 год, и через 5 лет. Продавец вернет деньги, пусть и спустя продолжительное время.
Продукция с ограниченным сроком годности создает бизнесу дополнительные сложности. Если товар вовремя не продать, он испортится. Особенно остро эта проблема наблюдается в сфере продуктов питания. Чтобы вернуть хотя бы часть денег, продавцам приходится делать большие скидки в ущерб себе.
Как решить проблему. Чтобы минимизировать риски, связанные с порчей товара, нужно:
отслеживать сроки годности по каждой единице продукции;
обеспечивать правильное хранение продукции на складе — распределять по зонам с необходимой температурой, влажностью и т. д.;
больше закупать ходовой товар, меньше — слабо продаваемый.
Функционал 1С:УНФ позволяет контролировать запасы, планировать их потребность и вести графики поставок. Для наиболее точной оценки движения товаров и запасов информацию можно детализировать вплоть до конкретной номенклатуры. При учете можно контролировать длительность срока годности продукции и единицу измерения длительности. Данные отчета «Остатки по срокам годности» помогут избежать продажи товаров с истекшим сроком.
4. Зависимость от персонала
Без автоматизированного учета компания начинает сильно зависеть от сотрудников. Например, кладовщик раскладывает товар на складе и вносит данные в тетрадь. Если склад большой, а товара много, то кроме этого кладовщика другому работнику трудно будет найти товар. Появляются сложности, когда специалист уходит в отпуск или на больничный, а еще хуже — увольняется.
Как решить проблему. Автоматизация складского учета поможет снизить риски, связанные с человеческим фактором. Например, в 1С:УНФ можно:
адресно распределять товар по ячейкам;
фиксировать ответственных за конкретный склад и участок;
четко контролировать место расположения товара;
контролировать перемещения товара внутри одного большого склада или между несколькими складами.
1С:УНФ в сервисе 1С:Фреш позволяет принимать товар и вносить данные в систему прямо на складе. Нет необходимости записывать сведения в тетрадь, а потом переносить в систему на стационарном компьютере. Система поддерживает работу в мобильной версии — работник может вносить данные сразу на смартфон или планшет, находясь на складе. Все подключенные к системе работники будут видеть эту информацию.
Внедрение 1С УНФ
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5. Отсутствие аналитики
Игнорирование систем учета не позволяет качественно вести аналитику и прогнозировать работу с товарными запасами. Анализ «на коленке» может привести к недостоверным данным, что негативно отразится на бизнесе.
Как решить проблему. Снизить риски неэффективных решений, принятых на основе неверных данных, поможет качественная система учета. Например, с помощью 1С:УНФ можно:
отслеживать товародвижение между складами;
контролировать поступления и отгрузки товара;
оценивать оборачиваемость продукции;
принимать эффективные решения на основе точных аналитических данных.
Также бизнес может зарезервировать товар на складе, чтобы он не закончился, когда клиент за ним приедет. Доступна подробная информация по свободным и зарезервированным товарам. На основе этих данных компания может прогнозировать продажи и новые заказы.
1С:УНФ в сервисе 1С:Фреш подходит малому и среднему бизнесу — розничным и оптовым продавцам, владельцам интернет-магазинов, небольшим производителям. Подключить систему могут начинающие бизнесмены и стартапы: не нужно устанавливать и обслуживать серверы — система работает в облачной версии, что сокращает издержки компаний.
6. Воровство на складе
Товарные запасы — это деньги бизнеса, поэтому здесь важен четкий контроль каждого этапа, включая работу сотрудников. Слабый контроль запасов продукции может привести к воровству на складе.
Как решить проблему. Усилить контроль за товарными запасами помогает автоматизированный учет. Например, с помощью 1С:УНФ можно:
Назначить ответственных за конкретный участок и партию товара.
Контролировать действия сотрудников в разрезе их рабочих участков.
Оперативно проводить инвентаризации.
С помощью 1С:УНФ можно в любой момент провести инвентаризацию без остановки продаж. Если учет ведется по ячейкам, можно выбрать конкретную ячейку для проведения проверки.
7. Задержки в принятии решений
Оперативное управление товарными запасами требует быстрого доступа к данным. Но на практике руководителю часто приходится принимать решения «вслепую» или с опозданием.
Почему? Информация о текущих остатках, движении товаров или потребностях в пополнении чаще всего хранится на компьютере бухгалтера, менеджера или кладовщика. А если руководитель в командировке или просто не на рабочем месте — решение откладывается, а бизнес теряет время и деньги.
Как решить проблему. Чтобы избавиться от таких узких мест, стоит перейти на работу с системой, которая обеспечивает доступ к данным в любое время и из любой точки. 1С:УНФ, доступная в сервисе 1С:Фреш — это облачное решение, которое позволяет владельцу бизнеса, менеджерам и сотрудникам получать нужную информацию с компьютера, планшета или смартфона. Не нужно устанавливать программу на каждом устройстве — все работает через браузер, а данные обновляются в реальном времени. Результат — бизнес реагирует на ситуацию мгновенно.
Почему бизнес выбирает 1С:УНФ в 1С:Фреш
На рынке представлено много программных решений на базе 1С, которые подходят бизнесу любых масштабов.
Одни продукты ориентированы на крупный бизнес — у них расширенные функции, сложные конфигурации, возможность подключать большое количество работников.
Другие системы подходят малому и среднему бизнесу — они стоят дешевле, имеют необходимые функции для учета, комплексно закрывают потребности небольших компаний.
Например, 1С:УНФ полностью закрывает вопросы по работе с товарными запасами. При этом небольшие компании все больше склоняются к облачному решению — 1С:Фреш. Какие у него преимущества:
Работа в облаке. Подключение к системе возможно с любого устройства — смартфона, планшета, ноутбука. Нет привязки к географической точке — подключиться можно из любого места, где есть интернет.
Сокращение расходов. Нет необходимости в тратах на IT-инфраструктуру. Сэкономленные средства лучше пустить на развитие бизнеса.
Высокий уровень безопасности. Все данные зашифровываются, обеспечивая многоуровневую защиту бизнеса и исключая утечки данных.
Соответствие законодательству. Система оперативно адаптируется к рыночным изменениям и полностью соответствует законодательным требованиям.
Актуальное ПО. Система обновляется автоматически, предоставляя бизнесу современные цифровые инструменты для автоматизации учета.
1С:УНФ в облаке подходит розничным и оптовым продавцам, владельцам интернет-магазинов, небольшим производителям. Система не требует больших финансовых трат, она оснащена ключевым функционалом для учета, но наравне с локальными системами предоставляет данные для оптимизации бизнес-процессов и управления денежными потоками. Специалисты компании Tnext помогут подключить облачное решение 1С:Фреш в короткие сроки. Вы сможете начать им пользоваться сразу в день обращения.
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Внедрение 1С УНФ
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