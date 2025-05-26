Топ–5 ошибок бизнеса при работе в 1С:УНФ на производстве и в торговле

Ошибка 1. Некорректные остатки на складах
Производственные и торговые компании имеют склады, на которых хранятся материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, сопутствующие товары.
Распространенная ошибка в учете — наличие неправильных или отрицательных остатков ТМЦ в базе. Например, по факту на складе находится 10 рабочих костюмов, а в 1С числится 1 300 штук. Вроде неправильный остаток — не отрицательный, но правдивую картину в учете пользователям не дает.
Обычно возникает много ошибок, если учет по ТМЦ в программе ведется в разрезе характеристик (цвет, размер и др.) и серий. В этом случае нужно включать партионный учет для правильного отслеживания прихода и списания ТМЦ.
Сверять остатки на складах удобно по отчету «Запасы» из раздела «Склад — Аналитика». Перейдите в расширенные настройки отчета и добавьте возможность просмотра в разрезе характеристик и партий.
Чтобы были видны отрицательные остатки, в отчете их можно выделить красным цветом.
Отрицательные остатки по ТМЦ могли появиться при начальном переносе данных из других программ либо если в процессе работы с какой-то целью снимали флаг «Контролировать остатки при проведении».
Для более точной проверки придется провести инвентаризацию ТМЦ. Так вы сверите фактические остатки с остатками в программе. Инвентаризация оформляется документом «Инвентаризация запасов» из раздела «Склад — Склад», на основании инвентаризации вводят документы:
«Оприходование запасов»;
«Списание запасов»;
«Пересортица запасов» и др.
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Ошибка 2. Неправильные остатки по денежным средствам
Остатки по деньгам можно посмотреть в отчете из раздела «Деньги — Аналитика — Отчеты».
Проверьте суммы по остаткам на сегодняшнее число. По банковским счетам можно получить выписки из банков на каждый день. Затем нужно найти документы, в которых были сделаны ошибки при внесении данных, исправить документы и провести.
Но если ошибка возникла года три назад, смысла исправлять документы нет. Определитесь с датой, начиная с которой вас интересует учет. Например, 1 января 2024 года. Значит нужно ввести поступление на счет либо списание со счета на недостающую или излишнюю сумму.
Документ вводится датой, предшествующей 1 января 2024 года. В качестве операции выберите «Прочее поступление» в корреспонденции с «Прочими доходами» либо операцию «Прочее списание» в корреспонденции с «Прочими расходами».
После ввода корректирующего документа, снова сформируйте отчет по деньгам и сверьте остаток. Далее регулярно подгружайте выписки по банку каждый день.
Вторая часто встречающаяся причина, почему не идут остатки по денежным средствам — некорректное оформление переводов в пути. При получении оплаты от покупателя по карте, нужно сначала ввести документ «Операция по платежным картам». Если забыть об этом, то «Банковская выписка» или «Поступление в кассу» сделает некорректное движение. «Операция по платежным картам» сначала делает движение на отдельный счет, с которого потом «Банковская выписка» или «Поступление в кассу» забирают деньги.
Что делать, если не идут остатки на кассе? Определитесь с датой, на которую вы ходите видеть актуальные остатки, и днем раньше введите корректирующий документ на недостающую или излишнюю сумму.
Нужно создать документ «Поступление в кассу» с видом операции «Прочее поступление» в корреспонденции с «Прочими доходами».
Другой вариант — ввести документ «Расход из кассы» с видом операции «Прочий расход» в корреспонденции с «Прочими расходами». Затем по отчету «Деньги» нужно проверить остатки по кассе.
Далее — назначьте ответственного за сверку денег в программе с остатками в кассе и на банковских счетах, чтобы исправлять ошибки в момент их совершения, а не накапливать на будущее.
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Ошибка 3. Неверные остатки по расчетам с контрагентами
Обычно организации ведут учет взаиморасчетов с поставщиками и клиентами. Остатки по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты» из разделов «Продажи — Аналитика — Отчеты» или «Закупки — Аналитика — Отчеты».
Нужно определиться, с какой детализацией вы хотите вести учет в программе. С точки зрения 1С:УНФ, верная детализация — это учет в разрезе контрагентов, договоров и документов движения (расчета). Часто бывает так, что остатки по взаиморасчетам с контрагентом общей суммой идут, а в разрезе договоров — нет. Поэтому по отчетам непонятно, просрочен долг или нет и когда клиент будет платить.
Настройте вывод информации в отчет «Взаиморасчеты» через «Настройки — Расширенный вид» с детализацией до договора и документа движения.
Тогда сразу станет видно, где ваш долг, а где долг клиента и взаиморасчеты по каким операциям закрыты некорректно.
Для корректировки остатков можно использовать документ «Корректировка долга» из раздела «Продажи — Расчеты с покупателями».
Ошибка 4. Незакрытые заказы
Из раздела «Продажи — Аналитика — Отчеты» можно сформировать отчет «Заказы покупателей». Если заказ висит с 2022 года, то, скорее всего, выполнять его уже не будут.
Чтобы по отчету было понятно, какие заказы нужно выполнять и в каком объеме, «висящие» заказы следует закрыть.
И в дальнейшем нужно оперативно отслеживать статус новых заказов. Это касается также документов «Заказ на производство», «Заказ на склад», «Заказ поставщику».
Можно настроить изменение статуса заказов автоматически через помощника «Дашу».
Ошибка 5. Неверная себестоимость
При закрытии месяца программа предупреждает об ошибках при расчете себестоимости, особенно если в программе есть отрицательные остатки.
Поэтому сначала выровняйте остатки в базе на определенную дату. Потом проверьте, как у вас настроен учет дополнительных расходов и распределение статей. С этого момента начинайте считать себестоимость верно, учитывая все предупреждения 1С:УНФ.
Назначьте ответственных за расчет себестоимости лиц и проверяйте расчет каждый месяц.
Компания Tnext поможет внедрить 1С в бизнес для автоматизации торговой и производственной сфер. Благодаря решениям 1С бизнес может оптимизировать процессы и эффективно ими управлять.
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