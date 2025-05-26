Топ–5 ошибок бизнеса при работе в 1С:УНФ на производстве и в торговле

Ошибка 2. Неправильные остатки по денежным средствам

Остатки по деньгам можно посмотреть в отчете из раздела «Деньги — Аналитика — Отчеты».

Проверьте суммы по остаткам на сегодняшнее число. По банковским счетам можно получить выписки из банков на каждый день. Затем нужно найти документы, в которых были сделаны ошибки при внесении данных, исправить документы и провести.

Но если ошибка возникла года три назад, смысла исправлять документы нет. Определитесь с датой, начиная с которой вас интересует учет. Например, 1 января 2024 года. Значит нужно ввести поступление на счет либо списание со счета на недостающую или излишнюю сумму.

Документ вводится датой, предшествующей 1 января 2024 года. В качестве операции выберите «Прочее поступление» в корреспонденции с «Прочими доходами» либо операцию «Прочее списание» в корреспонденции с «Прочими расходами».

После ввода корректирующего документа, снова сформируйте отчет по деньгам и сверьте остаток. Далее регулярно подгружайте выписки по банку каждый день.

Вторая часто встречающаяся причина, почему не идут остатки по денежным средствам — некорректное оформление переводов в пути. При получении оплаты от покупателя по карте, нужно сначала ввести документ «Операция по платежным картам». Если забыть об этом, то «Банковская выписка» или «Поступление в кассу» сделает некорректное движение. «Операция по платежным картам» сначала делает движение на отдельный счет, с которого потом «Банковская выписка» или «Поступление в кассу» забирают деньги.

Что делать, если не идут остатки на кассе? Определитесь с датой, на которую вы ходите видеть актуальные остатки, и днем раньше введите корректирующий документ на недостающую или излишнюю сумму.

Нужно создать документ «Поступление в кассу» с видом операции «Прочее поступление» в корреспонденции с «Прочими доходами».

Другой вариант — ввести документ «Расход из кассы» с видом операции «Прочий расход» в корреспонденции с «Прочими расходами». Затем по отчету «Деньги» нужно проверить остатки по кассе.

Далее — назначьте ответственного за сверку денег в программе с остатками в кассе и на банковских счетах, чтобы исправлять ошибки в момент их совершения, а не накапливать на будущее.