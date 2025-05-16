Какие налоги платит ИП в 2025 году

Основная система налогообложения

ОСНО — базовая система, все ИП автоматически работают на основном режиме налогообложения, если не подали заявление о применении упрощенных режимов в течение 30 дней после регистрации бизнеса. Еще ОСНО применяют тогда, когда бизнес не соответствует условиям спецрежимов.

ИП на ОСНО платит следующие налоги.

1. Налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале от 13% до 22% от налоговой базы. Базу считают как разницу доходов или расходов. Если ИП не может первичкой подтвердить расходы, он вправе уменьшить доходы на 20% (п. 1 ст. 221 НК). А еще ИП на ОСНО вправе использовать стандартные налоговые вычеты на детей.

2. Налог на добавленную стоимость по ставкам (ст. 164 НК):

20% — для большинства товаров;

10% — для социально значимых;

0% — при экспорте, международных перевозках и в других случаях.

НДС к уплате — это разница между НДС, полученным от покупателей, и НДС, уплаченным поставщикам.

3. Страховые взносы ИП за себя. Они состоят из двух частей:

Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Их размер устанавливается ежегодно Правительством. В 2025 году это 53 658 рублей (ст. 430 НК).

Дополнительные взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год. База для расчета дополнительных взносов — разница между доходами и расходами. При этом итоговая сумма фиксированных и дополнительных взносов не может быть больше 300 888 рублей.

ИП на ОСНО включают страховые взносы за себя в расходы, когда считают базу для НДФЛ.

4. Налоги и взносы за работников, если они есть:

НДФЛ , так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.

Страховые взносы за работников: по единому тарифу, который включает ОПС, ОМС и ОСС и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Единый тариф в общем случае — 30%, тариф по взносам на травматизм — 0,2% — 8,5% в зависимости от кода ОКВЭД предпринимателя. В некоторых случаях ИП может платить страховые взносы за работников по пониженным ставкам, например, если включен в реестр субъектов МСП, является резидентом Сколково или территорий опережающего развития.

5. Имущественные и транспортные налоги. ФНС самостоятельно рассчитывает суммы этих налогов с учетом региональных ставок и информирует предпринимателя о том, сколько нужно заплатить.