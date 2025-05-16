Какие налоги платит ИП в 2025 году

Основная система налогообложения
ОСНО — базовая система, все ИП автоматически работают на основном режиме налогообложения, если не подали заявление о применении упрощенных режимов в течение 30 дней после регистрации бизнеса. Еще ОСНО применяют тогда, когда бизнес не соответствует условиям спецрежимов.
ИП на ОСНО платит следующие налоги.
1. Налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале от 13% до 22% от налоговой базы. Базу считают как разницу доходов или расходов. Если ИП не может первичкой подтвердить расходы, он вправе уменьшить доходы на 20% (п. 1 ст. 221 НК). А еще ИП на ОСНО вправе использовать стандартные налоговые вычеты на детей.
2. Налог на добавленную стоимость по ставкам (ст. 164 НК):
20% — для большинства товаров;
10% — для социально значимых;
0% — при экспорте, международных перевозках и в других случаях.
НДС к уплате — это разница между НДС, полученным от покупателей, и НДС, уплаченным поставщикам.
3. Страховые взносы ИП за себя. Они состоят из двух частей:
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Их размер устанавливается ежегодно Правительством. В 2025 году это 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Дополнительные взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год. База для расчета дополнительных взносов — разница между доходами и расходами. При этом итоговая сумма фиксированных и дополнительных взносов не может быть больше 300 888 рублей.
ИП на ОСНО включают страховые взносы за себя в расходы, когда считают базу для НДФЛ.
4. Налоги и взносы за работников, если они есть:
НДФЛ, так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.
Страховые взносы за работников: по единому тарифу, который включает ОПС, ОМС и ОСС и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Единый тариф в общем случае — 30%, тариф по взносам на травматизм — 0,2% — 8,5% в зависимости от кода ОКВЭД предпринимателя. В некоторых случаях ИП может платить страховые взносы за работников по пониженным ставкам, например, если включен в реестр субъектов МСП, является резидентом Сколково или территорий опережающего развития.
5. Имущественные и транспортные налоги. ФНС самостоятельно рассчитывает суммы этих налогов с учетом региональных ставок и информирует предпринимателя о том, сколько нужно заплатить.
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Упрощенная система налогообложения
Для применения упрощенной системы налогообложения в 2025 году ИП должен соответствовать следующим требованиям:
Допустимый годовой доход — 450 млн рублей.
Средняя численность наемных работников — максимум 130 человек.
Предельная остаточная стоимость основных средств — 200 млн рублей.
Деятельность не должна относиться к категориям, для которых применение УСН запрещено, например, банковская, страховая, ломбардная, инвестиционная, нотариальная.
ИП на УСН платит следующие налоги.
1. Налог на УСН:
по ставке 6% — если в качестве налоговой базы ИП выбрал доходы;
по ставке 15% — если «доходы минус расходы».
2. НДС, если доход ИП с начала года превысил 60 млн рублей:
по ставке 20% с правом применять вычет за счет входящего НДС;
по ставке 5% или 7% без права вычета (п. 8 ст. 164 НК). Ставка 5% действует для доходов от 60 до 250 млн рублей, ставка 7% — для доходов 250 — 450 млн рублей.
3. Страховые взносы ИП за себя. Они состоят из двух частей:
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Их размер устанавливается ежегодно Правительством. В 2025 году это 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Дополнительные взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год. Фиксированные и дополнительные взносы в совокупности не могут превышать 300 888 рублей.
ИП на УСН «Доходы минус расходы» вправе учитывать сумму взносов в расходах при определении налоговой базы по налогу на УСН.
ИП на УСН «Доходы» может уменьшить размер налога на фиксированные страховые взносы и взносы за работников, если они есть. Нюансы:
ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму взносов за себя.
ИП с работниками могут уменьшить налог не более чем на 50% за счет взносов за себя и за работников, при условии, что они уплачены.
4. Налоги и взносы за работников, если они есть:
НДФЛ, так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.
Страховые взносы за работников: по единому тарифу, который включает ОПС, ОМС и ОСС и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Единый тариф в общем случае — 30%, тариф по взносам на травматизм — 0,2% — 8,5% в зависимости от кода ОКВЭД предпринимателя. В некоторых случаях ИП может платить страховые взносы за работников по пониженным ставкам, например, если включен в реестр субъектов МСП, является резидентом Сколково или территорий опережающего развития.
5. Налог на имущество по кадастровой стоимости для некоторых объектов. ФНС самостоятельно рассчитывает суммы налога с учетом региональных ставок и информирует предпринимателя о том, сколько нужно заплатить.
Транспортный налог, сумма которого зависит от мощности двигателя. Его также считает налоговая инспекция и направляет ИП уведомление.
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Патентная система налогообложения
Работать на патенте могут только те предприниматели, чей вид деятельности подпадает под эту систему налогообложения в регионе, в котором ИП ведет бизнес. В 2025 году это 80 видов деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК).
На ПСН есть ограничения:
по количеству наемных работников — не более 15 человек;
по годовому доходу — не более 60 млн рублей.
ИП на ПСН платит следующие налоги.
1. Стоимость патента — это основной налог для ИП на ПСН. Его размер фиксирован и не зависит от реальных доходов предпринимателя, но зависит от потенциально возможного годового дохода, который установили региональные власти для конкретного вида деятельности.
Стоимость патента равна 6% от потенциально возможного годового дохода. ИП вправе купить патент на срок от одного месяца до одного года, при этом срок действия патента всегда заканчивается не позже 31 декабря года, в котором предприниматель его оформил.
2. Страховые взносы ИП за себя. Они состоят из двух частей:
Фиксированные взносы — аналогично УСН. В 2025 году это 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Дополнительные взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год. Для ИП на ПСН доходом для расчета этого 1% считается потенциально возможный годовой доход для конкретного вида деятельности, а не фактически полученный доход. Суммарно фиксированные и дополнительные взносы не могут превышать 300 888 рублей.
ИП на ПСН может уменьшить стоимость патента на фиксированные страховые взносы и взносы за работников. Принцип аналогичен УСН:
ИП без работников — на всю сумму взносов.
ИП с работниками — не более чем на 50% за счет начисленных взносов и за себя, и уплаченных за работников.
3. Налоги и взносы за работников, если они есть:
НДФЛ, так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.
Страховые взносы за работников: по единому тарифу, который включает ОПС, ОМС и ОСС и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Единый тариф в общем случае — 30%, тариф по взносам на травматизм — 0,2% — 8,5% в зависимости от кода ОКВЭД предпринимателя. В некоторых случаях ИП может платить страховые взносы за работников по пониженным ставкам, например, если включен в реестр субъектов МСП, является резидентом Сколково или территорий опережающего развития.
4. Имущественные налоги и транспортный налог. ФНС самостоятельно рассчитывает суммы этих налогов с учетом региональных ставок и информирует предпринимателя о том, сколько нужно заплатить.
Автоматизированная УСН
Автоматизированная упрощенка — специальный налоговый режим, который освобождает предпринимателей от отчетности и упрощает обмен информацией с ФНС. Критерии применения АУСН:
численность работников — максимум 5 человек;
годовой доход — максимум 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств — максимум 150 млн руб.;
расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
без совмещения с другими налоговыми режимами.
П на АУСН платит следующие налоги.
1. Налог в связи с применением АУСН по ставкам (ст. 11 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
8% — если в качестве налоговой базы ИП выбрал доходы;
20% — если «доходы минус расходы».
2. Налоги и взносы за работников:
НДФЛ, так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года. На АУСН эту работу на себя берет уполномоченный банк, через который работает ИП.
Взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Сумма фиксированная вне зависимости от количества работников. В 2025 году — 3 018 рублей.
3. Имущественные налоги и транспортный налог. ФНС самостоятельно рассчитывает суммы этих налогов с учетом региональных ставок и информирует предпринимателя о том, сколько нужно заплатить.
Единый сельскохозяйственный налог
ЕСХН могут применять предприниматели-сельхозпроизводители, выручка от продажи сельхозпродукции которых не опускается ниже 70% от всех доходов, а ИП не производит подакцизные товары.
ИП на ЕСХН платят следующие налоги:
1. Единый сельхозналог по ставке 6% в общем случае или ниже, если региональные власти установили такую льготу (ст. 346.8 НК). Например, в Севастополе — 2% (п. 2.3 ст. 2 закона Севастополя от 03.02.2015 № 110-ЗС), в Московской области — 0% (закон Московской области от 27.08.2018 № 145/2018-ОЗ). База — доходы минус расходы (ст. 346.5 НК).
2. НДС по ставкам:
10% — в отношении сельскохозяйственной продукции;
0% — при экспорте;
20% — в остальных случаях.
НДС к уплате — это разница между НДС, полученным от покупателей, и НДС, уплаченным поставщикам.
3. Страховые взносы ИП за себя. Они состоят из двух частей:
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Их размер устанавливается ежегодно Правительством. В 2025 году это 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Дополнительные взносы на ОПС в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год. Фиксированные и дополнительные взносы не могут превышать 300 888 рублей.
4. Налоги и взносы за работников, если они есть:
НДФЛ, так как ИП выступает налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из зарплаты работников и перечислять в бюджет НДФЛ по ставкам от 13% до 22% в зависимости от размера дохода работника с начала календарного года.
Страховые взносы за работников: по единому тарифу, который включает ОПС, ОМС и ОСС по нетрудоспособности и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Единый тариф в общем случае — 30%, для субъектов МСП — 15% для зарплат выше МРОТ. Тариф по взносам на травматизм — 0,2% — 8,5% в зависимости от кода ОКВЭД предпринимателя.
5. Имущественный, земельный и транспортный налоги. Для сельхозпроизводителей действуют льготы:
ИП на ЕСХН освобождены от налога на транспорт, который используют в сельхозпроизводстве, например, они не платят налог за тракторы, комбайны, молоковозы.
От налога на имущество освобождены объекты, которые ИП использует в сельском хозяйстве, например, коровники, овощехранилища.
В остальных случаях ФНС самостоятельно рассчитывает суммы имущественных налогов с учетом региональных ставок и присылает налогоплательщику уведомление о том, сколько нужно заплатить.
Не важно, какой налоговый режим применяет ИП, ведение учета в 1С:ФРЕШ от Tnext поможет упростить работу. Предприниматель или его бухгалтер сможет работать в учетной базе из любой точки мира, при этом ИП не будет тратиться на IT-инфраструктуру, так как для работы в облаке не нужны мощные серверы и установка программы на стационарный компьютер. 1С:Фреш — это всегда актуальные отчетные формы. Если ИП столкнулся со сменой налогового режима, программу легко можно настроить под новые требования и положения учетной политики.
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