Внедрение 1С: разбор всех этапов

Отраслевое распределение внедрения 1С проектов
Бизнес внедряет программы 1С, когда ручной ввод данных и онлайн-таблицы уже на справляются с задачами учета или когда текущая система перестает закрывать все потребности компании. Например, компания растет, наращивает товарооборот, расширяет штат сотрудников, налаживает связи с контрагентами — в этом случае внедрение системы становится необходимостью.
Программы 1С используются практически во всех отраслевых направлениях:
Продажа товаров и оказание услуг.
Производство.
Промышленность.
Образование.
Медицина.
Строительство.
Логистика и транспорт.
В зависимости от возможностей и проработки функциональных модулей каждая отрасль выбирает систему, исходя из своих потребностей и внутренних «болей».
«1С:ERP Управление предприятием» — комплексная информационная система для автоматизации любого предприятия из сферы торговли, производства, строительства, оказания услуг и т. д.
«1С:Комплексная автоматизация» — программа для малого и среднего бизнеса, которая позволяет навести порядок в ключевых областях бизнеса (торговля, бухгалтерия, зарплаты, кадровый и складской учет).
«1С:Управление торговлей» — программа для автоматизации учета товарных запасов, анализа и планирования торговой деятельности.
«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — подходит малому и среднему бизнесу в сфере розничной и оптовой торговли, мелкосерийного производства, интернет-продаж.
«1С:Бухгалтерия» — система для ведения налогового и бухгалтерского учета, сдачи отчетности.
«1С:Зарплата и управление персоналом» — программа для автоматизации в области начисления зарплаты, кадрового учета.
«1С:Медицина» — серия программ для автоматизации деятельности больниц, стоматологических клиник, коммерческих медучреждений, учета аптечных товаров.
Компания Tnext предлагает широкий выбор программных продуктов 1С по отраслевым направлениям. Если не знаете, какую систему выбрать, то наши специалисты исследуют потребности вашего бизнеса и предложат оптимальное решение 1С.
Цели и задачи внедрения 1С
Основные цели внедрения — автоматизация важнейших областей бизнеса, сокращение затрат, увеличение прибыли и оптимизация бизнес-процессов.
Задачи:
Цифровая трансформация деятельности бизнеса с помощью инструментов профессиональной автоматизации.
Наведение порядка в IT-инфраструктуре компании. Вместо нескольких разрозненных программ — единое информационное пространство.
Обеспечение комфортных рабочих условий. Сотрудники получают доступ к удобным рабочим местам и экономят время на рутинных действиях.
Оптимизация и управление ресурсами. Визуализация данных позволяет эффективнее распоряжаться ресурсами и планировать деятельность.
Защита и хранение данных. Безопасность сведений обеспечивается за счет хранения на надежных серверах, распределения ролей сотрудников и ограничения доступов к базам данных. История операций сохраняется — к ней можно вернуться в любое время.
Повышение качества принимаемых решений. Системы 1С формируют данные для аналитики, которую руководители используют при планировании и принятии управленческих решений.
Цели и задачи внедрения системы формулирует собственник или руководитель предприятия, так как никто лучше него не разбирается в потребностях бизнеса. Четкая позиция руководителя в этом вопросе помогает подрядчику детальнее погрузиться в «боли» компании и внедрить подходящую программу.
Этапы внедрения 1С
Предпроектное обследование
Описание текущего состояния бизнеса — внутренние проблемы, потребности, жалобы сотрудников.
Создание рабочей группы — крайне желательно включать в нее компетентного представителя заказчика.
Согласование объема работ — полная или частичная автоматизация отдельных блоков (регламентированный учет, производственный учет, кадровый учет и т.д.).
Определение сроков и стоимости работ.
Проектирование
Выбор программы.
Создание функциональной модели системы.
Верхнеуровневая настройка. Например, если заказчик занимается производством пиломатериалов, то в программе прописываются 2–3 позиции — брус, доска, паллеты. Проводится предварительное испытание системы на минимальном количестве позиций.
Согласование с заказчиком. Заказчик видит, как выглядит интерфейс и как автоматизируется выполнение нужных операций. Такая демо-версия продукта позволяет внедрить его без сюрпризов для заказчика.
Разработка и тестирование
Реализация технического задания.
Перенос данных и настройка интеграций.
Функциональное и нагрузочное тестирование.
Выявление недочетов и доработка отдельных функциональных модулей. Например, улучшение интерфейса или исправление ошибок в интеграциях с другими системами.
Запуск в опытную эксплуатацию и обучение пользователей
Мониторинг работы программы.
Проведение обучающих занятий для руководителей и сотрудников. Разработка инструкций и регламентов.
Ввод системы в эксплуатацию при усиленной поддержке проектной командой.
Эксплуатация и сопровождение
Сбор обратной связи от пользователей.
Техническая поддержка и консультации.
После стабилизации работы программного продукта возможна доработка 1С при масштабировании бизнеса.
Внедрение 1С
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Подготовка предприятия к автоматизации
Разработка требований к программе
Необходимо четко определить, какие задачи должна решать система 1С. Для этого проводится аудит текущих бизнес-процессов и выявление «узких мест».
На основе анализа составляется перечень требований в программе — формирование регламентированной отчетности, учет рабочего времени и расчет зарплаты, интеграция с маркетплейсами, совместная работа в CRM и т.д. К этому этапу обязательно нужно привлекать сотрудников «с полей» — бухгалтеров, кадровиков, логистов, управленцев, — чтобы учесть реальные потребности бизнеса.
Подбор и согласование решений
С учетом разработанных требований начинается подбор оптимального решения на базе 1С. Это может быть как конфигурация с типовой функциональностью (например, «1С:Бухгалтерия» или «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей»), так и ее доработка под нужды заказчика. Одним компаниям полностью подходят коробочные версии, другим потребуются доработки сразу на этапе внедрения.
На этом этапе важно провести сравнительный анализ вариантов, оценить их стоимость, масштабируемость, сроки внедрения системы и удобство использования. После выбора решения происходит согласование плана внедрения, его этапов и сроков с подрядчиком.
Оценка инвестиций во внедрение
Автоматизация требует вложений — как финансовых, так и временных. Чтобы избежать неожиданных расходов, на старте проекта составляется предварительная смета: стоимость лицензий, работы по внедрению, адаптации, обучение сотрудников и сопровождение.
Важно учитывать возможные затраты на обновление оборудования или модернизацию IT-инфраструктуры. Оценка инвестиций позволяет рассчитать срок окупаемости проекта и сформировать реалистичный бюджет.
Обучение сотрудников
Обучение может быть групповым (для типовых задач) или индивидуальным (для узкопрофильных специалистов). Рекомендуется включить в проект опытных консультантов, способных адаптировать обучение под специфику предприятия. На этом этапе полезно подготовить внутренние инструкции и памятки.
Эксплуатация и сопровождение
После запуска системы начинается этап эксплуатации, но работа над проектом на этом не заканчивается. Необходимо организовать техническую поддержку, регулярное обновление конфигураций, резервное копирование данных и устранение возможных ошибок.
В идеале — назначить ответственного за сопровождение системы внутри компании и наладить взаимодействие с внешними специалистами. Поддержка критически важна для стабильной работы и развития системы в будущем. Первое время после запуска целесообразно продолжать поддержку силами той же компании, что и осуществляла внедрение, даже если это более затратно. Такой подход позволит более эффективно использовать накопленные в рамках проекта знания для выхода на устойчивую промышленную эксплуатацию программного продукта.
Компания Tnext оказывает услуги по внедрению 1С и обучению пользователей. На выходе вы получите мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов и уверенных пользователей в лице своих сотрудников. Но и после ввода в эксплуатацию вы не останетесь с программой один на один. Мы будем рады продолжить сотрудничество и оказывать услуги по сопровождению выбранного решения 1С.
От чего зависит стоимость внедрения
Стоимость внедрения 1С зависит от различных внешних и внутренних факторов.
Масштаб и сложность бизнеса. Некоторые компании имеют разветвленную структуру, сложные бизнес-процессы и уникальные потребности. Сложные проекты требуют более дорогостоящих программных решений.
Выбор программы. Системы 1С находятся в разных ценовых категориях — их стоимость зависит от набора функций, возможностей и индивидуальных особенностей под различные отрасли. Одни программы дороже, другие — дешевле.
Уровень кастомизации. Если у компании специфические потребности, то это потребует дополнительной доработки типовых конфигураций. Такая услуга стоит дороже.
Сроки реализации. Стоимость на услугу возрастает, если необходимо срочное внедрение.
Лицензии и оборудование. Стоимость продукта зависит от количества пользователей и приобретения оборудования.
Компания Tnext предлагает своим заказчикам конкурентные цены и прозрачные условия сотрудничества. Стоимость и услуги фиксируются в договоре — это защита бизнеса от скрытых платежей и ненужных расходов.
Какой эффект дает внедрение системы 1С
Сокращение ручного ввода данных. Рутинные задачи выполняются автоматически — расчет зарплаты, формирование заказов, инвентаризация, сдача отчетности и т.д.
Уменьшение операционных расходов. Единая база данных снижает стоимость поддержки разрозненных программ, а электронный документооборот позволяет экономить на бумаге, печати и хранении архива.
Быстрая обработка данных. Операции, на которые раньше уходили часы, выполняются быстрее благодаря оптимизированным регламентным заданиям (сверка остатков, закрытие месяца).
Консолидация информации. Исключаются «информационные разрывы» — данные из бухгалтерии, склада, продаж и производства собираются в одной системе.
Прогнозирование и планирование. Инструменты бюджетирования и отчетов по отклонениям помогают принимать решения на основе фактов, а не интуиции.
Актуальность регламентированной отчетности. Встроенные механизмы 1С регулярно обновляются под изменения в налоговом и трудовом законодательстве — исключаются риски получения штрафов.
Точное распределение прав доступа. Гибкая ролевая модель защищает коммерческие данные и делает прозрачным аудит пользовательских действий.
Надежность хранения. Резервные копии и встроенные механизмы контроля целостности данных минимизируют вероятность потери важной информации.
Поддержка распределенных структур. Территориально обособленные подразделения работают в единой базе через веб-клиент или терминальный доступ.
Скорость реакции на запросы клиентов. Автоматизированная обработка заказов, точная информация об остатках и сроках поставки повышают лояльность покупателей..
Прозрачная система KPI. Встроенные отчеты по эффективности отделов и сотрудников упрощают постановку целей и оценку результатов.
Возможные проблемы при внедрении 1С
Несмотря на универсальность и широкие возможности продуктов 1С, при внедрении системы могут возникнуть сложности. Компании сталкиваются с проблемами, которые замедляют запуск, увеличивают затраты и вызывают сопротивление у сотрудников. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно заранее понимать, какие риски существуют на этом пути.
Нечеткое формулирование требований
Иногда бизнес начинает внедрение без четкого понимания своих потребностей и задач системы. В результате компания выбирает не ту конфигурацию, система не учитывает реальные проблемы, доработка «по ходу дела» увеличивает бюджет.
Решение: проводите детальный аудит текущих бизнес-процессов и формируйте техническое задание совместно с ключевыми пользователями.
Предпроектное обследование также необходимо проводить, если планируется масштабное внедрение. Не стоит пренебрегать этим этапом — такой аудит позволяет избежать многих ошибок при внедрении и в дальнейшем окупает потраченные деньги.
Недооценка сложности внедрения
Иногда руководители относятся к внедрению 1С как к формальной покупке. Но без понимания серьезности этого шага может возникнуть нехватка ресурсов, срыв сроков, задержки на этапе тестирования и настройки системы.
Решение: оценивайте проект как комплексную трансформацию и назначайте ответственных внутри компании. На практике ответственным чаще всего назначают специалиста IT-службы.
Сопротивление персонала
Сотрудники не всегда готовы к изменениям, особенно если боятся потери контроля или не понимают, как работать в новой системе. В результате они могут формально участвовать в обучении, саботировать новую систему, параллельно вести учет «по-старинке».
Решение: проводить разъяснительную работу, объяснять выгоды, активно вовлекать сотрудников в процесс тестирования системы и адаптации. Важно, чтобы инициатор внедрения 1С со стороны бизнеса тесно взаимодействовал с подрядчиком и имел полномочия внутри компании (это может быть собственник, гендиректор или другой представитель бизнеса).
Ошибки в миграции данных
Перенос данных из старых систем или Excel-файлов — критически важный этап внедрения, на котором может возникнуть потеря информации, дублирование данных, ошибки в расчетах.
Решение: проводите тестовую миграцию и проверку данных, используйте проверенные инструменты обмена и доверяйте этот процесс опытным специалистам.
Отказ от поддержки после запуска
Некоторые компании считают, что внедрение заканчивается в момент запуска системы, и не планируют этап поддержки. Это приводит к остановке работы при первых технических сбоях, невозможности корректно реагировать на изменения в законодательстве, ухудшению бизнес-процессов.
Решение: заранее предусмотрите договор сопровождения с обслуживающей компанией. Лучше, если это будет та же компания, которая выполняла внедрение 1С.
Подведем итоги
Продукты 1С закрывают потребности компаний в разных отраслевых направлениях — продажах, производстве, логистике, медицине, образовании, ЖКХ.
Внедрение системы — это многоуровневый процесс, который включает в себя несколько этапов: предпроектное обследование, проектирование, тестирование, настройка, запуск, обучение, ввод в эксплуатацию.
В процессе внедрения участвуют две стороны — заказчик и исполнитель. Заказчик формулирует цели и требования к программе. Исполнитель — подбирает решение под запрос бизнеса и поэтапно вводит его в бизнес-процессы.
Компания Tnext подберет и внедрит 1С с учетом реальных проблем в бизнесе. Над реализацией проектов работают специалисты высокой квалификации, которые знают, как ввести систему в эксплуатацию бесшовно и без угрозы потери данных. После внедрения возможно сопровождение 1С — обновление конфигураций, доработка функционала, устранение технических сбоев, консультации.
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Внедрение 1С
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