Внедрение 1С: разбор всех этапов

Отраслевое распределение внедрения 1С проектов

Бизнес внедряет программы 1С, когда ручной ввод данных и онлайн-таблицы уже на справляются с задачами учета или когда текущая система перестает закрывать все потребности компании. Например, компания растет, наращивает товарооборот, расширяет штат сотрудников, налаживает связи с контрагентами — в этом случае внедрение системы становится необходимостью.

Программы 1С используются практически во всех отраслевых направлениях:

Продажа товаров и оказание услуг.

Производство.

Промышленность.

Образование.

Медицина.

Строительство.

Логистика и транспорт.

В зависимости от возможностей и проработки функциональных модулей каждая отрасль выбирает систему, исходя из своих потребностей и внутренних «болей».

«1С:ERP Управление предприятием» — комплексная информационная система для автоматизации любого предприятия из сферы торговли, производства, строительства, оказания услуг и т. д.

«1С:Комплексная автоматизация» — программа для малого и среднего бизнеса, которая позволяет навести порядок в ключевых областях бизнеса (торговля, бухгалтерия, зарплаты, кадровый и складской учет).

«1С:Управление торговлей» — программа для автоматизации учета товарных запасов, анализа и планирования торговой деятельности.

«1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» — подходит малому и среднему бизнесу в сфере розничной и оптовой торговли, мелкосерийного производства, интернет-продаж.

«1С:Бухгалтерия» — система для ведения налогового и бухгалтерского учета, сдачи отчетности.

«1С:Зарплата и управление персоналом» — программа для автоматизации в области начисления зарплаты, кадрового учета.

«1С:Медицина» — серия программ для автоматизации деятельности больниц, стоматологических клиник, коммерческих медучреждений, учета аптечных товаров.