Почему 1С:Фреш выгоднее, чем коробка

Главное об 1С:Фреш
Фреш — это облачная версия 1С. Облачное решение не нужно устанавливать на локальный компьютер (как в случае со стационарной версией). Достаточно иметь стабильный интернет.
Особенности Фреш:
Подписка оплачивается ежемесячно, то есть не нужно сразу вносить всю сумму одним платежом.
Для работы на «облаке» потребуется бесперебойная интернет-связь.
Ограничена возможность глубокой кастомизации. Если вы планируете сложные для адаптации программы под бизнес-процессы компании, то лучше выбрать коробочную версию. А облачные решения — мощный и недорогой инструмент для малого и среднего бизнеса.
Все популярные программы 1С для управления и учета комфортно чувствуют себя на «облаке» — Бухгалтерия, Управление нашей фирмой, Управление торговлей, Зарплата и управление персоналом. Бизнес приобретает подписку и получает доступ к облачным версиям этих программ. Руководство и сотрудники могут работать в них из браузера или мобильного устройства, территориально находясь где угодно.
1С:ФРЕШ
1С:Фреш — это удобный способ работы с программами 1С в облаке. Забудьте об установке и обновлениях! Доступ из любой точки мира, совместная работа, экономия на IT. Выберите свой тариф 1С:Фреш!
Почему 1С:Фреш удобнее и выгоднее «коробки»
1. Доступность из любой точки мира. Работать в «свежей» версии 1С можно с любого устройства с доступом в интернет. Это удобно для удаленных сотрудников и при частых командировках:
Предприниматель может управлять бизнес-процессами из любой точки мира прямо со смартфона.
Командированный сотрудник может загружать чеки из командировки прямо в поездке.
Небольшая компания может экономить на содержании штатного бухгалтера и нанять удаленного фрилансера из региона с более низким уровнем оплаты труда. Например, в Ивановской области можно найти бухгалтера на удаленке за 20 000 рублей в то время, как в Москве это будет стоить 50 000 рублей.
2. Быстрый старт — за 1 день. Развертывание 1С в облаке происходит быстрее, чем установка и настройка стационарной версии. С 1С:Фреш вы регистрируетесь на сайте Tnext и сможете работать уже через 10 минут. Стационарную базу небольшой компании можно перенести в облако всего за пару часов.
3. Экономия на оборудовании и обслуживании. У пользователя 1С:Фреш нет необходимости содержать собственный IT-отдел для обслуживания учетной программы. В частности:
Не нужно покупать и обслуживать серверы и компьютеры с высокой производительностью. Обычный компьютер потянет 1С:Фреш без зависаний, а программа не будет «тормозить».
Не нужно покупать права пользования сервисами для удаленного подключения к рабочему месту. Удаленные сотрудники могут работать на домашних компьютерах, планшетах или смартфонах.
Не нужно нанимать IT-специалистов для поддержки работы штата компьютеров и серверов.
Все это берет на себя провайдер облачного сервиса. Это существенно снижает расходы. Сравним стоимость двух версий 1С:
Критерий
Коробочная версия
1С:Фреш
Начальные затраты
На лицензии, сервер — от 150 тыс. руб.
Не нужны
Ежемесячные расходы
На обслуживание — от 20 тыс. руб.
От 1 366 руб.
Обновления
Оплата в год — от 21 тыс. до 50 тыс. руб.
Платить не нужно — обновления включены в подписку
1С:ИТС
Оплата в год — от 21 204 руб.
Входит в подписку
4. Автоматические обновления. Обновления «коробочной» 1С — это регулярные расходы, а в облаке они автоматические и уже включены в стоимость. Это экономит деньги и время, так как обновления происходят без участия пользователя, а также гарантирует актуальность версий. Риск сдать отчет на устаревшей форме исключен полностью. Компании или ИП не нужно ежегодно перезаключать договоры на продление прав пользования лицензией, ИТС и обслуживание.
5. Безопасность данных. В версии 1С:Фреш данные хранятся на защищенных серверах провайдера. Это обеспечивает их сохранность в случае сбоев оборудования или других непредвиденных ситуаций. А еще поставщик 1С:Фреш регулярно проводит резервное копирование данных, в то время как маленькие компании с «коробочными» версиями часто пренебрегают созданием резервных копий или услугами сисадминов, которые могут настроить автоматическое резервное копирование. Часто это приводит к потере данных и большим расходам на их восстановление.
6. Масштабируемость. В облачной версии компания может легко увеличить или уменьшить количество пользователей и ресурсов в зависимости от потребностей бизнеса. Это особенно актуально для быстрорастущих компаний или сезонных проектов, когда доступ нужно дать, а покупать дополнительные лицензии для большего количества пользователей дорого. В 1С:Фреш каждому пользователю можно предоставить доступ только в определенные разделы базы и на определенное время.
Менеджеры компании Tnext подберут оптимальный тариф под задачи бизнеса, и чтобы компания при этом не переплачивала. Работайте в облачной версии Фреш и по мере роста бизнеса используйте гибкие возможности этого решения — подключайте новые модули и добавляйте пользователей всего за пару кликов.
7. Подключение модулей для работы с маркетплейсами и банками. Через магазин расширений можно создать интеграцию с Wildberries, Сбербанком, Яндекс.Кассой. Это может сделать любой специалист, не обладающий знаниями в области программирования.
8. Техническая поддержка. Провайдер облачного сервиса обеспечивает круглосуточную техническую поддержку пользователей. Специалисты компании Tnext отвечают на запрос в течение 15 минут и приступают к решению задач без промедления. А когда базового функционала недостаточно или есть сложности с работой в нем, сопровождение от Tnext доработает формы документов, разработает собственные отчеты, настроит интеграцию и даст ответы на любые вопросы по работе в 1С.
Как 1С:Фреш помогает бухгалтеру
Сервисы в облаке помогают бухгалтеру избавиться от рутины и снизить вероятность ошибок:
Система автоматически проверяет данные на некорректность. Исключены ошибки в цифрах и дублирование документов.
Автоматически формируются проводки, данные при заполнении деклараций.
Отчеты своевременно поступают в ФНС в рамках электронного документооборота.
Сокращается время на выполнение рутинных задач. Ввод данных происходит быстрее на 30%, благодаря функции «Автозаполнение». Система заполняет документы, подтягивая сведения из истории прошлых операций и шаблонов.
Бухгалтер может выполнить задачу через смартфон — отправить отчет, подписать платежку или сверить остатки на складе. Особенно это важно, когда сотрудники бизнеса работают удаленно.
Почему бизнес выбирает 1С:Фреш
Облачные решения не требуют от бизнеса больших расходов — на лицензии, установку сервисов, привлечение IT-специалистов или разработку собственной информационной инфраструктуры. Компании получают профессиональную автоматизацию по недорогой цене.
В подписку включены обновления и техническое сопровождение — все это берет на себя провайдер. Собственник бизнеса может сосредоточиться на управленческих задачах и развитии, а не решать технические проблемы.
В магазине расширений можно выбрать дополнительные модули — CRM или учет онлайн-продаж. На это потребуется всего 5 минут. На аналогичные настройки в коробочной версии уйдут недели.
Данные синхронизируются в режиме реального времени — легко управлять филиалами в одном аккаунте, например, контролировать поставки и выручку в сети кофеен.
Облачные версии конфигураций 1С — отличное решение для малого и среднего бизнеса, которому нет необходимости тратиться на дорогостоящие стационарные продукты. Например, Фреш помогает небольшим компаниям сократить бюджет на автоматизацию до 40%.
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Внедрение 1С:ФРЕШ
1С:Фреш — это удобный способ работы с программами 1С в облаке. Забудьте об установке и обновлениях! Доступ из любой точки мира, совместная работа, экономия на IT. Выберите свой тариф 1С:Фреш!
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Комментарии1
Купил Базовую версию и забыл! А это для крупных предприятий. И ещё: Что в облако попало, полмира увидало! А коробочка она не подведет.