Доработка 1С: зачем нужна в компании, виды и преимущества

Что такое доработка 1С
Доработка 1С — это адаптация типовых конфигураций под специфические потребности компании. Доработка затрагивает не только изменения в интерфейсе, но и может быть связана с глубокой кастомизацией.
Стандартные решения 1С имеют богатый функционал для автоматизации процессов в компаниях. Но зачастую этих возможностей не хватает, чтобы охватить уникальные запросы бизнеса. Доработка конфигураций помогает решить эту проблему.
Официальные партнеры фирмы «1С» могут усовершенствовать и адаптировать программы 1С, которые использует бизнес в операционной деятельности, — ERP, УНФ, Управление торговлей, Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом и многие другие.
Зачем нужна доработка типовой конфигурации 1С
Доработка стандартной конфигурации нужна, чтобы модифицировать программу 1С. Например, добавить функционали, интеграции 1С с другими сервисами, настроить корректный документооборот между системами.
Компании заказывают доработку 1С, когда нужно:
усовершенствовать используемую программу 1С;
оптимизировать бизнес-процессы;
добавить новые функции;
автоматизировать рутинные задачи;
сделать интерфейс более удобным для сотрудников;
реализовать в программе матрицу пользовательских ролей;
внедрить дополнительные модули.
По итогу компания получает продукт «под себя» с тонкими настройками и целевыми функциями.
Доработка 1С
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Основные виды доработок в 1С
Доработки 1С зависят от того, какую программу нужно модифицировать. Например, для модификации «1С:Зарплата и управление персоналом» компания-интегратор выберет один подход, а для 1С:ERP или Управление торговлей — другой.
Внешние обработки
Внешние обработки — это небольшие модификации программы, которые влияют на оптимальную работу бизнеса. Например, разработка нового отчета, оформление печатной формы документа или неглубокая доработка программного модуля.
Доработка конфигурации через расширения
Расширение — более глубокий вариант доработки. Он охватывает задачи с разным уровнем сложности — от добавления кнопки до кастомизации функционального модуля.
Специалисты Tnext, выполняя доработки программ, четко соблюдают стандарты разработки, установленные фирмой «1С». Все разработанные модули проходят предварительное тестирование перед внедрением в рабочую базу. На все выполненные работы компания предоставляет гарантию 12 месяцев.
Изменения кода типовой конфигурации
Изменение кода — это серьезный шаг для модификации стандартной конфигурации 1С. Такой способ стоит применять тогда, когда нельзя использовать внешние обработки или расширения. И это обязательно нужно делать силами профессионалов, соблюдая все стандарты.
Если нужно добавить специфичный отчет или оформить печатную форму, то лучше использовать внешние обработки и расширения. В этом случае будет меньше проблем с обновлениями.
Если дорабатывать программу не по стандартам, то при установке обновлений от поставщика (фирмы 1С) повышается риск затереть изменения, выполненные программистом, или может возникнуть конфликт с обновленным кодом типовой конфигурации.
Важно наладить коммуникацию с обслуживающей компанией, чтобы избежать проблем при изменении кода. В Tnext вы получите профессиональную доработку программ 1С. Специалисты подберут оптимальный вид доработки, который не отразится на бизнесе и не спровоцирует конфликты между конфигурациями.
Базовые функции программы 1С, требующие доработки
Могут возникать ситуации, когда базовая функциональность продукта требует доработки:
1. Недостаточно типовой функциональности программы 1С. Компания растет и функций текущей системы не хватает.
Как исправить — усовершенствовать программу, создать точечные функции и модули под потребности бизнеса.
2. Слишком широкие базовые роли доступа. Сотрудники имеют избыточный доступ к коммерческой информации компании.
Как исправить — более детально проработать роли пользователей.
3. Недостаточно аналитических отчетов. Зачастую набор типовых отчетов не отвечает потребностям бизнеса и требует усовершенствования.
Как исправить — обратиться к официальному подрядчику, который разработает требуемые отчеты.
4. Печатная форма не отвечает потребностям бизнеса. У каждой компании могут быть свои уникальные документы, которые не предусмотрены в текущей системе (счета на оплату, договоры).
Как исправить — официальный подрядчик доработает функции, которые позволят бизнесу использовать собственные формы.
Если в 1С возникают ошибки, то лучше обратиться к обслуживающей компании. Специалисты Tnext исследуют проблему и предложат эффективные варианты решения по доработке 1С. Усовершенствуйте текущую программу 1С — УНФ, Зарплата и Управление персоналом, Бухгалтерия, Управление торговлей или любую другую. Учтем пожелания, цели и направленность бизнеса для точной настройки и модификации системы. В итоге вы получите IT-продукт «под себя» с дополнительными возможностями и персонализированными опциями.
Преимущества доработки программы 1С
Основные преимущества доработки программ для бизнеса — это модернизация ПО и разработка уникальных функций. Но ценностей намного больше:
закрытие «болей» сотрудников и внедрение новой функциональности;
автоматизация рутинных процессов и ускорение отдельных этапов (автозаполнение форм, обмен документами, отправка отчетности);
создание единого пространства для совместной работы и управления филиалами;
оптимизация удобства работы (тонкие настройки, оформление отчетов, история операций, интеграция 1С с другими сервисами и т.д.).
Доработка 1С — это сложный и многоуровневый процесс, который лучше доверить профессионалам. Они изучат специфику и запросы бизнеса, составят план действий и поэтапно усовершенствуют конфигурации.
Этапы доработки 1С
Доработка 1С происходит в несколько этапов — от сбора информации до поддержки.
Оценка проблемы. Специалисты компании-интегратора общаются с руководством и сотрудниками компании, узнают их «боли» и проблемы, делают выводы о рабочих процессах и механизмах.
Планирование. На основе собранных требований специалисты создают детализированное техническое задание, которое служит основой для реализации доработок.
Разработка. Типовую конфигурацию дополняют новыми функциями, модулями, инструментами, интеграциями с другими программными продуктами.
Тестирование и отладка. Систему проверяют на эффективность и ошибки. Подрядчик получает связь от заказчика и устраняет недочеты (при необходимости).
Обучение. Презентация обновлений пользователям (сотрудникам компании, управляющим, руководству) и тренинги по использованию доработанной версии программы 1С.
Внедрение. Запуск обновленной конфигурации 1С в процессы бизнеса и контроль.
Техподдержка. После внедрения доработанной 1С заказчик не остается с программой один на один. Подрядчик контролирует работу системы и при необходимости выполняет обновления.
Количество этапов может быть меньше или больше. Это зависит от сложности проекта и конкретных потребностей компании.
Часто задаваемые вопросы
Как определить, нужна ли доработка 1С?
Бизнес-процессы сами подадут «сигнал», что требуется доработка системы:
Компания растет и функций типовой конфигурации недостаточно (появляются сложные бизнес-процессы требующие автоматизации).
Сотрудники жалуются на неудобство работы в текущей программе.
Возникают ошибки при обмене данными с внешними сервисами.
Появляется потребность в новых отчетах, формах, интеграциях 1С с внешними сервисами.
Требуются регулярные обновления программы. Типовую конфигурацию пользователь может обновить сам, в остальных случаях лучше обращаться к компании-интегратору.
Сохранится ли возможность обновления конфигурации после доработки?
Обновление доработанной 1С — это непростой процесс, который требует должной квалификации специалистов. Но возможность обновления сохраняется.
Если были разработаны внешние отчеты или обработки, или доработка выполнялась с помощью расширений, после обновления типовой конфигурации нужно проверить их работоспособность. В случае, если они не работают или работают некорректно, необходимо доработать их в соответствии с изменениями, которые вендор внес в типовую конфигурацию 1С.
Если же доработки вносились непосредственно в программный код типовой конфигурации, то после этого она полностью или частично снимается с поддержки. Ее обновление нужно производить в «ручном» режиме, анализируя изменения типовой конфигурации в сочетании с выполненными ранее доработками.
Если обновлять без такого анализа — могут возникнуть ошибки в работе или доработанный ранее код может быть утрачен.
Чтобы исключить эти риски, обращайтесь к официальному партнеру продуктов 1С — компании Tnext. Специалисты выполнят обновление 1С без уязвимостей для системы. Создание резервных копий защитит бизнес от утери данных.
Не нарушит ли доработка работу 1С?
Нарушения в работе 1С после доработки не исключены. Но вероятность их сводится к нулю, если обращаться к официальному партнеру, а не пользоваться услугами фрилансеров. Компания-интегратор всегда тестирует доработки перед переносом на боевую базу, также предоставляет гарантию на выполненные работы.
Доработка 1С повышает производительность и стабильность конфигурации. Некритичные доработки компания может выполнить сама без вреда для программы. А вот критичные доработки лучше доверить компании-интегратору, например, Tnext.
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Доработка 1С
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