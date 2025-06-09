Доработка 1С: зачем нужна в компании, виды и преимущества

Что такое доработка 1С

Доработка 1С — это адаптация типовых конфигураций под специфические потребности компании. Доработка затрагивает не только изменения в интерфейсе, но и может быть связана с глубокой кастомизацией.

Стандартные решения 1С имеют богатый функционал для автоматизации процессов в компаниях. Но зачастую этих возможностей не хватает, чтобы охватить уникальные запросы бизнеса. Доработка конфигураций помогает решить эту проблему.

Официальные партнеры фирмы «1С» могут усовершенствовать и адаптировать программы 1С, которые использует бизнес в операционной деятельности, — ERP, УНФ, Управление торговлей, Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом и многие другие.