Финлид от Точка Банка вывел формулу счастья бухгалтера

Автоматизация — опора профессии

Современные инструменты — первое, что необходимо бухгалтеру для эффективной и комфортной работы. У этого параметра самый большой вес в формуле (11,77) и при этом наиболее высокий уровень удовлетворенности (8).

Технологии не заменяют бухгалтера, а лишь помогают ему освободить время и голову, чтобы он мог делать самое важное, не выгорать и оставлять работу на работе. Судя по показателю удовлетворенности, уровень автоматизации бухгалтеров в целом устраивает.