Финлид от Точка Банка вывел формулу счастья бухгалтера

Как это посчитали
В опросе бухгалтеры оценивали по 10-балльной шкале 10 аспектов работы:
достойное вознаграждение (DV);
эмоциональная безопасность (ES);
work-life balance (WL);
автоматизация (AU);
прозрачная карьера (C);
уважение к профессии (P);
дружный коллектив (K);
развитие за счет компании (ED);
поддержка руководителя (L);
возможность удаленной работы (R).
Участники опроса оценивали важность параметра и удовлетворенность по каждому из них.
Важность параметра преобразовали в его вес в формуле, а итоговый индекс посчитали как сумму произведений веса и удовлетворенности.
Happiness = DV × 10,31% + ES × 10,26% + WL × 10,29% + AU × 10,55% + C × 9,29% + P × 10,03% + K × 9,66% + ED × 9,51% + L × 10,36% + R × 9,73%.
Вот основные выводы.
Автоматизация — опора профессии
Современные инструменты — первое, что необходимо бухгалтеру для эффективной и комфортной работы. У этого параметра самый большой вес в формуле (11,77) и при этом наиболее высокий уровень удовлетворенности (8).
Технологии не заменяют бухгалтера, а лишь помогают ему освободить время и голову, чтобы он мог делать самое важное, не выгорать и оставлять работу на работе. Судя по показателю удовлетворенности, уровень автоматизации бухгалтеров в целом устраивает.
Эмоциональная безопасность и поддержка руководителя — зона особого внимания
Важность в эмоциональной сфере бухгалтеры оценили в 8,97, а поддержку руководства — в 9,06 баллов. Разрыв с удовлетворенностью этими параметрами в 1,6 и 1,8 баллов соответственно говорят о том, что бухгалтерам хотелось бы более конструктивной обратной связи и качественного менеджмента.
Work-life balance — сезонные штормы
Важность параметра бухгалтеры оценили в 9 баллов. Удовлетворенность на неплохом уровне — 7,3 балла. Разрыв в 1,7 баллов обусловлен тем, что отчетные периоды продолжают перегружать специалистов.
Уважение к профессии — высокий приоритет при низкой удовлетворенности
Разрыв между важностью (8,77) и удовлетворенностью (6,83) — почти 2 балла. Это яркое свидетельство того, что бухгалтерам хотелось бы большего признания.
Развитие за счет компании — самая проблемная зона
Важность — 8,32, а разрыв с удовлетворенностью самый большой — 2,38 балла. Бухгалтеры учатся, но чаще за свой счет и вне рабочего времени.
Коллектив — то, что поддерживает
Дружный коллектив — один из самых высоких по удовлетворенности параметров (7,71). Коллеги помогают бухгалтерам выдерживать стресс, сезонные нагрузки и сохранять эмоциональную устойчивость.
Удаленная работа — не ключевой фактор счастья
Судя по показателям, удаленка лишь комфортное условие и для многих уже норма. Важность — 8,51, удовлетворенность — 7,34, разрыв минимальный.
«Наше исследование рисует очень цельный, взрослый портрет бухгалтера. Для них счастье в профессии — целая система условий: уважение к их роли, возможность развития и поддерживающая среда. Итоговый индекс 7,13 мы читаем как сигнал, что бухгалтеры в целом довольны своей профессией и любят свое дело, но очень ясно видят, где им по-прежнему не хватает роста и развития, баланса между работой и личной жизнью и простого человеческого признания.
Мы в Финлиде хотим усиливать именно эти опоры. Давать профессии голос, помогать открыто говорить и о счастье, и об усталости, подсвечивать зоны напряжения и вместе с сообществом Финлидеры искать решения. Благополучие бухгалтера становится такой же управленческой метрикой, к которой мы стремимся. Этим проектом мы продолжаем создавать пространство, где специалисты могут открыто говорить о своем опыте и проблемах, чтобы быть увиденными и услышанными», — Антон Сизов, лидер сервиса «Финлид» в Точка Банке.
Что стоит за индексом счастья 7,13
По данным исследования, три ключевые опоры для бухгалтера — технологии, командная среда и гибкость форматов работы. Они позволяют бухгалтерам оставаться устойчивыми даже в период пиковой нагрузки.
Хуже, чем с технологиями, дела обстоят с карьерными перспективами, уважением к профессии, стилем управления и качеством коммуникации.
А вот что у бухгалтеров болит сильнее всего — это недостаток системного развития, они вынуждены учиться самостоятельно и не получают регулярной поддержки от компаний.
«Сегодня все больше компаний понимают: чтобы человек работал долго, эффективно и без выгорания, недостаточно вовремя платить зарплату и давать интересные задачи. Нужно разобраться, в чем именно его профессиональное счастье. Поэтому этот проект важен и для работодателей, и для бухгалтеров. Работодателям он показывает, что реально нужно сделать, чтобы бухгалтер работал качественно и стабильно. А самим специалистам помогает понять, что для них действительно важно. Потому что многие уверены: "платите хорошо — и все будет ок”, но через пару месяцев становится ясно, что этого мало.
Люди часто не задумываются заранее, что для них критично. И эта методика дает им язык и инструменты, чтобы выбрать подходящую компанию, подходящий график и осознанно выстроить свою профессиональную жизнь. По сути, проект решает две задачи: помогает работодателям создавать условия для долгой и качественной работы и помогает бухгалтеру понять, где ему будет хорошо. А счастливый бухгалтер — это, как известно, признак достойной компании, которая не боится кассовых разрывов, не страдает от штрафов и живет спокойно и долго», — Алена Владимирская, соавтор методики и руководитель проекта «Уставшие».
Исследование завершено, но вы все еще можете пройти опрос, чтобы получить свою личную формулу счастья.
