О чем нужно знать сотрудникам, если работодатель переходит на АУСН

Через работодателя можно получить только стандартные вычеты по НДФЛ
По общему порядку налоговые вычеты по НДФЛ сотрудники могут получать двумя способами:
Оформить через ФНС уведомление о праве на вычет. Получив такое уведомление, работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты в размере вычета, т.е. сотрудник получает на руки больше денег. Так можно воспользоваться вычетом уже в текущем году, не дожидаясь окончания года.
Сдать в ФНС декларацию 3-НДФЛ и вернуть налог за три предыдущих года.
На АУСН работодатель может предоставить только стандартные вычеты, а социальные и имущественные вычеты — нет (п. 1 ст. 14 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Наиболее распространенные стандартные вычеты — это вычеты на детей. Такие вычеты сотрудник работодателя на АУСН может получить как ему удобнее: в текущем году на работе или по окончании года через ФНС. А вот если он в текущем году тратился на обучение, лечение, покупал жилье и т.д., вычет по таким расходам он сможет получить не раньше следующего года только по декларации в ФНС.
Банк рассчитывает НДФЛ только по ставке 13%
Если работодатель на АУСН поручает расчет НДФЛ уполномоченному банку, тот считает только по стандартной ставке 13%. Он не учитывает доходы нарастающим итогом и не применяет прогрессивную шкалу, если сумма зарплаты превысит лимит в 2,4 млн ₽.
Это не значит, что сотрудники с большой зарплатой будут платить меньше НДФЛ, чем должны, и что прогрессивная шкала на них не распространяется. Просто если доход превысит 2,4 млн ₽ и сумма налога будет больше удержанного, из налоговой инспекции сотруднику придет уведомление (информация с сайта ФНС). Стандартный срок доплаты налога по уведомлению из ИФНС — 1 декабря следующего года.
Об этом стоит предупредить сотрудников, чтобы обязанность доплатить налог не стала для них неприятным сюрпризом.
Например, заработная плата сотрудника — 240 000 ₽. С января по октябрь зарплата укладывается в лимит 2,4 млн ₽, который облагается по ставке 13%:
240 000 ₽ х 13% = 31 200 ₽.
В ноябре и декабре ставка налога должна вырасти до 15% и налог составит:
240 000 ₽ х 15% = 36 000 ₽.
Но банк по-прежнему рассчитает только 31 200 ₽, а разницу в сумме 9 600 ₽ за 2 месяца 2026 года сотрудник должен будет доплатить по уведомлению из ИФНС.
Права на пенсию и пособия не теряются
Работодатели на АУСН не платят за сотрудников страховые взносы, за исключением взносов на травматизм.
Это породило страхи, что раз нет взносов, у сотрудников не идет пенсионный стаж и не начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).
Это не так. Пенсионные права сотрудников никак не зависят от того, какой режим налогообложения применяет их работодатель. Они по-прежнему остаются застрахованными лицами наравне с сотрудниками тех работодателей, которые платят взносы в общем порядке.
У сотрудников идет пенсионный стаж, а ИПК начисляются в зависимости от размера зарплаты. Работодатели на АУСН хоть и не платят взносы, но передают через Личный кабинет информацию об облагаемых и необлагаемых взносами выплатах.
Также у сотрудников остается право на больничные и декретные.
Зарплата наличными и беспроцентные займы — под запретом
Даже если сотруднику очень нужно, работодатель на АУСН не сможет выплачивать ему зарплату наличными, т.к. на это есть прямой запрет. Иначе работодатель теряет право на применение АУСН.
Если же работодатель выдаст сотруднику беспроцентный заем или по ставке ниже ⅔ от ставки рефинансирования, у сотрудника возникает материальная выгода. По закону работодатель должен удержать с нее НДФЛ по ставке 35%. А работодатели на АУСН не могут быть источником выплаты доходов, облагаемых по такой ставке (п.п. 30 п. 2 ст. 3 закона от 25.05.2022 № 17-ФЗ). Иначе право на АУСН также теряется.
