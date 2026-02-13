О чем нужно знать сотрудникам, если работодатель переходит на АУСН

Банк рассчитывает НДФЛ только по ставке 13%

Если работодатель на АУСН поручает расчет НДФЛ уполномоченному банку, тот считает только по стандартной ставке 13%. Он не учитывает доходы нарастающим итогом и не применяет прогрессивную шкалу, если сумма зарплаты превысит лимит в 2,4 млн ₽.

Это не значит, что сотрудники с большой зарплатой будут платить меньше НДФЛ, чем должны, и что прогрессивная шкала на них не распространяется. Просто если доход превысит 2,4 млн ₽ и сумма налога будет больше удержанного, из налоговой инспекции сотруднику придет уведомление (информация с сайта ФНС). Стандартный срок доплаты налога по уведомлению из ИФНС — 1 декабря следующего года.

Об этом стоит предупредить сотрудников, чтобы обязанность доплатить налог не стала для них неприятным сюрпризом.

Например, заработная плата сотрудника — 240 000 ₽. С января по октябрь зарплата укладывается в лимит 2,4 млн ₽, который облагается по ставке 13%:

240 000 ₽ х 13% = 31 200 ₽.

В ноябре и декабре ставка налога должна вырасти до 15% и налог составит:

240 000 ₽ х 15% = 36 000 ₽.

Но банк по-прежнему рассчитает только 31 200 ₽, а разницу в сумме 9 600 ₽ за 2 месяца 2026 года сотрудник должен будет доплатить по уведомлению из ИФНС.