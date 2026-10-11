Возврат качественного товара: что с НДС у поставщика и покупателя

Два сценария возврата качественного товара поставщику
В контрактах на поставку часто прописывают, что покупатель вправе вернуть поставщику нераспроданные остатки. Даже когда такой оговорки нет, поставщики, чтобы не терять клиентов, идут им навстречу и заключают допсоглашение с условием о возврате. Это самый частый сценарий, потому что при нем поставщик в любом случае принимает ранее уплаченный НДС к вычету — независимо от того, платит его покупатель или нет. Он называется возврат в рамках первоначального договора.
Другой случай — когда для возврата оформляют новый договор поставки, где бывший покупатель выступает в роли продавца, а бывший продавец — в роли покупателя. Это называется обратная реализация. Так делают, если в договоре нет условия о возврате и он изначально не предполагался, но потом у покупателя остался излишек, а поставщик не против его выкупить назад. Либо если обе стороны платят НДС по общим ставкам и в первоначальном договоре сразу предусмотрели, что возврат производится через обратную поставку.
Рассмотрим оба случая.
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Возврат в рамках первоначального договора
Учет у продавца
Поставщик должен оформить и выставить покупателю корректировочный счет-фактуру (КСФ) в течение 5 календарных дней — п. 3 ст. 168 НК. Их отсчитывают с даты составления документа, который подтверждает согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров. Это может быть, например, соглашение о возврате или просто письмо от покупателя к продавцу с просьбой выставить КСФ в связи с возвратом.
В графе 5 «Стоимость товаров» надо указать:
в строке А (до изменения) — стоимость без НДС всех поставленных товаров из графы 5 первоначального счета-фактуры;
в строке Б (после изменения) — стоимость без НДС товара, который покупатель оставил у себя после возврата части поставки.
Ставка НДС в графе 7 тоже должна быть как при отгрузке — п.п «п» п. 2 правил заполнения КСФ.
Выставить покупателю КСФ нужно независимо от того, всю партию товара он вернул или только часть, является ли покупатель плательщиком НДС и успел ли принять этот товар к учету — п.1.4 письма ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
КСФ на возврат поставщик регистрирует в книге покупок с кодом 18, если покупатель платит НДС, либо с кодом 16 — если не платит. В книге продаж КСФ не регистрируют.
Сдавать уточненку по НДС не нужно. Налог, который поставщик уже заплатил с возвращенной части товара, можно принять к вычету на основании КСФ. Допустим, поставщик отгрузил покупателю партию стульев на 1 220 000 ₽, в том числе НДС 220 000 ₽. Через месяц стороны подписали соглашение о возврате части товара на 610 000 ₽, в том числе НДС 110 000 ₽. Эту сумму в 110 000 ₽ поставщик и примет к вычету.
Вычет попадет в декларацию по НДС за квартал возврата — письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-07-09/4850. Можно заявить вычет и в другом периоде, но не позднее года с момента оформления возврата (п. 4 ст. 172 НК).
Все сказанное относится и к поставщикам на УСН с льготными ставками НДС 5 или 7%. Они тоже могут откорректировать НДС в связи с возвратом товара. От ставки и налогового режима это право не зависит (п. 17 методических рекомендаций по НДС для УСН 2026).
Если покупатель вернул товар в том же календарном году, в котором он был продан, у поставщика будут такие бухгалтерские проводки.
Операция
Дебет
Кредит
Первичный документ
СТОРНО
На сумму выручки от продажи возвращенного товара
62
90-1
Товарная накладная,
соглашение о возврате товара,
бухгалтерская справка
СТОРНО
На сумму себестоимости возвращенного товара
90-2
41
СТОРНО
На сумму НДС, начисленного при реализации товара и принятого к вычету
90-3
68
Корректировочный счет-фактура
Если же реализация и возврат попадают на разные годы, проводки другие.
Учет у покупателя
Для покупателя возврат товара — это просто отмена покупки. Поскольку он ничего не реализует, то не должен выставлять ни счет-фактуру, если он плательщик НДС, ни УПД или УКД со статусом «1». Он оформляет накладную ТОРГ-12 с пометкой «Возврат» либо УПД со статусом «2» — тогда он будет аналогом накладной на возврат. В УПД надо указать, что определенный товар возвращается по конкретному договору купли-продажи.
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Покупатель, который платит НДС по общим ставкам 22% и 10%, обязан восстановить НДС-вычет, если он был заявлен при покупке товара. Для этого в книге продаж надо зарегистрировать КСФ поставщика с кодом 18. Восстановленный НДС попадет в декларацию за квартал возврата (п.1.4 письма ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).
Вот какими будут бухгалтерские проводки у такого покупателя.
Операция
Дебет
Кредит
Первичный документ
СТОРНО
На сумму НДС, приходящуюся на возвращаемый товар
19
60
Бухгалтерская справка-расчет
СТОРНО
На сумму принятого к вычету НДС, приходящуюся на возвращаемый товар
68
19
Соглашение о возврате товара
СТОРНО
На сумму договорной стоимости товара без НДС
41
(10)
60
Соглашение о возврате товара,
Товарная накладная
Покупатель на УСН с пониженными ставками НДС не имеет права на вычет налога по приобретенным товарам, работам, услугам (п. 17 методических рекомендаций по НДС для УСН 2026). А значит при возврате товаров продавцу он и не должен восстанавливать НДС. Его задача — просто вернуть товар поставщику и получить от него деньги.
Возврат как обратная реализация
Если покупатель возвращает товар продавцу в рамках новой сделки, такой возврат для целей НДС — обычная реализация.
То есть тот, кто реализует товар (бывший покупатель), должен выставить отгрузочный счет-фактуру и накладную на товар (письмо Минфина от 20.08.2021 № 03-03-06/1/67181). Конечно, при условии, что новоявленный продавец — плательщик НДС. Если нет, продажа им товара своему бывшему продавцу не облагается налогом и счет-фактуру с НДС он не выставляет. А значит, новоявленный покупатель не получит вычет по входному налогу.
Если же новоявленный продавец — упрощенец со сниженными ставками НДС, то он выставит счет-фактуру по своей ставке, а покупатель примет к вычету ровно ту сумму, которая в ней указана. Разница между исходным НДС 22% и входящим 5 % или 7 % потеряется.
На практике в подобных случаях — когда новоявленный продавец не платит НДС или платит по льготным ставкам, а покупатель по общим — возврат через обратную поставку оформляют крайне редко, потому что это невыгодно.
Бывший продавец — то есть новый покупатель — принимает товар. На общих условиях он может заявить вычет входного НДС по счету-фактуре, как при обычной покупке товара.
Посмотрим на примере, какие проводки будут у бывшего покупателя при обратной реализации. Допустим, в компанию поступило 100 единиц товара на 122 000 ₽, в том числе НДС — 22 000 ₽. Из них покупатель вернул поставщику по новому договору поставки 10 единиц на 12 200 ₽, в том числе НДС — 2 200 ₽.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Товар принят к учету
41
60.01
100 000
Входной НДС по товару
19
60.01
22 000
Вычет НДС по товару
68.02
19
22 000
Выручка по возвращенному товару
62.01
90.01
12 200
НДС по возвращенному товару
90.03
68.02
2 200
Стоимость возвращенного товара
90.02
41
10 000
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