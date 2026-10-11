Возврат качественного товара: что с НДС у поставщика и покупателя

Возврат в рамках первоначального договора

Учет у продавца

Поставщик должен оформить и выставить покупателю корректировочный счет-фактуру (КСФ) в течение 5 календарных дней — п. 3 ст. 168 НК. Их отсчитывают с даты составления документа, который подтверждает согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров. Это может быть, например, соглашение о возврате или просто письмо от покупателя к продавцу с просьбой выставить КСФ в связи с возвратом.

В графе 5 «Стоимость товаров» надо указать:

в строке А (до изменения) — стоимость без НДС всех поставленных товаров из графы 5 первоначального счета-фактуры;

в строке Б (после изменения) — стоимость без НДС товара, который покупатель оставил у себя после возврата части поставки.

Ставка НДС в графе 7 тоже должна быть как при отгрузке — п.п «п» п. 2 правил заполнения КСФ.

Выставить покупателю КСФ нужно независимо от того, всю партию товара он вернул или только часть, является ли покупатель плательщиком НДС и успел ли принять этот товар к учету — п.1.4 письма ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

КСФ на возврат поставщик регистрирует в книге покупок с кодом 18, если покупатель платит НДС, либо с кодом 16 — если не платит. В книге продаж КСФ не регистрируют.

Сдавать уточненку по НДС не нужно. Налог, который поставщик уже заплатил с возвращенной части товара, можно принять к вычету на основании КСФ. Допустим, поставщик отгрузил покупателю партию стульев на 1 220 000 ₽, в том числе НДС 220 000 ₽. Через месяц стороны подписали соглашение о возврате части товара на 610 000 ₽, в том числе НДС 110 000 ₽. Эту сумму в 110 000 ₽ поставщик и примет к вычету.

Вычет попадет в декларацию по НДС за квартал возврата — письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-07-09/4850. Можно заявить вычет и в другом периоде, но не позднее года с момента оформления возврата (п. 4 ст. 172 НК).

Все сказанное относится и к поставщикам на УСН с льготными ставками НДС 5 или 7%. Они тоже могут откорректировать НДС в связи с возвратом товара. От ставки и налогового режима это право не зависит (п. 17 методических рекомендаций по НДС для УСН 2026).

Если покупатель вернул товар в том же календарном году, в котором он был продан, у поставщика будут такие бухгалтерские проводки.

Операция Дебет Кредит Первичный документ СТОРНО На сумму выручки от продажи возвращенного товара 62 90-1 Товарная накладная, соглашение о возврате товара, бухгалтерская справка СТОРНО На сумму себестоимости возвращенного товара 90-2 41 СТОРНО На сумму НДС, начисленного при реализации товара и принятого к вычету 90-3 68 Корректировочный счет-фактура

Если же реализация и возврат попадают на разные годы, проводки другие.