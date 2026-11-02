Как получить отсрочку или рассрочку по налогам в 2026-2027: правила, сроки, документы и образцы

Когда и на какой срок можно получить отсрочку или рассрочку по налогам
Отсрочка и рассрочка распространяются на просроченную налоговую задолженность (погашение отрицательного сальдо ЕНС) и предстоящие платежи, когда срок уплаты налогов или страховых взносов еще не наступил (ст. 61, п. 1 ст. 64 НК).
Параметры
Отсрочка
Рассрочка
Порядок уплаты
Всю сумму платят единовременно по окончании срока действия отсрочки
Долг погашают частями по установленному графику в течение всего срока действия рассрочки
Срок действия
Максимум 1 год
Максимум 3 года
С какой даты исчисляется срок действия
По просроченной задолженности — с даты принятия решения о предоставлении льготы.
По предстоящим платежам — с установленного срока уплаты соответствующего налога, взноса, сбора.
Отсрочку или рассрочку предоставят, если текущее финансовое положение налогоплательщика не позволяет уплатить налоги в срок, но есть основания полагать, что он погасит долг в течение периода действия льготы. Кроме этого, должно быть хотя бы одно из оснований из пп. 1–7 п. 2 ст. 64 НК:
ущерб из-за стихийного бедствия или технологической катастрофы;
неполучение вовремя бюджетных средств по госконтрактам;
угроза возникновения признаков банкротства при единовременной уплате всех налогов;
имущественное положение, которое не позволяет уплатить сразу всю сумму обязательств (только для физлиц);
сезонное производства или реализации, когда доля таких доходов — не менее 50% в общем объеме поступлений;
есть основания для отсрочки или рассрочки по налогам, уплачиваемым при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;
невозможно заплатить сразу все, что доначислили при проверке — в этом случае возможна только рассрочка.
По региональным и местным налогам власти субъектов РФ могут вводить дополнительные основания и условия.
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Проценты при отсрочке или рассрочке по налогам
В зависимости от основания, по которому получена отсрочка или рассрочка, нужно уплачивать проценты:
при угрозе банкротства, сезонном производстве / торговле или плохом имущественном положении физлица — в размере ½ ставки ЦБ РФ, актуальной в период действия льготы (пп. 3, 4, 5 п. 2 ст. 64 НК);
при рассрочке по доначислениям — в размере полной ставки (пп. 7 п. 2 ст. 64 НК).
Проценты рассчитываются за каждый календарный день действия отсрочки или рассрочки начиная с даты вступления в силу решения о предоставлении льготы. Проценты нужно полностью погасить не позднее следующего дня после перечисления последнего основного платежа.
Формула расчета процентов по отсрочке или рассрочке:
Пример. Компании в связи с риском банкротства одобрили отсрочку уплаты налогов на общую сумму 280 000 рублей на 3 месяца (92 календарных дня). В период рассрочки действует ключевая ставка ЦБ РФ 14%. Сумма процентов, которую должна уплатить компания:
280 000 х ½ х 14% х 92 / 365 = 4 940,27 рублей.
Если ключевая ставка в период действия отсрочки или рассрочки менялась, проценты рассчитываются отдельно для каждой ставки.
Основания для отказа в отсрочке или рассрочке
Отсрочку или рассрочку по уплате налогов нельзя получить, если (п. 1 ст. 62 НК):
Против физлица — налогоплательщика, руководителя или бывшего руководителя компании завели уголовное дело за налоговое преступление. С 1 сентября 2026 года в этот список вошли и те, кто отвечает или раньше отвечал за финансы, бухгалтерию и налоги в компании.
По сумме налога, на которую нужна отсрочка или рассрочка, идет спор с налоговой в соответствии с главой 19 НК. Только после разрешения спора можно подавать документы на отсрочку или рассрочку платежей.
Налогоплательщик — физлицо собирается на ПМЖ за рубеж.
Отсрочку или рассрочку уже получали раньше, но в в течение трех последних лет их прекращали досрочно из-за нарушений или несвоевременной уплаты.
Компания проходит процедуру ликвидации или банкротства.
С 1 сентября 2026 года в отсрочке откажут еще в двух случаях (пп. 7, 8 п. 1 ст. 62 НК):
Производство по делу о налоговом правонарушении (ст. 100.1, 101, 101.4 НК), если сумма спорной недоимки или штрафа более 100 тыс. ₽ или более 10% от запрашиваемой суммы.
Производство по делу об административном правонарушении в области налогового и таможенного законодательства с аналогичными лимитами. Есть исключение — если рассрочка нужна из-за невозможности заплатить доначисления по результатам налоговой проверки, по нарушениям, из‑за которых эти начисления появились, такое основание для отказа не применяют (пп. 7 п. 2 ст. 64 НК).
Порядок получения отсрочки и рассрочки
Правила прописаны в главе 9 НК РФ, а порядок утвержден приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.
Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно заполнить заявление, приложить подтверждающие документы и представить обеспечение — залог, поручительство или банковскую гарантию.
Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки
Заявление заполняют по форме КНД 1150086 из приложения 1 к порядку предоставления рассрочек и отсрочек.
Пример заявления на отсрочку предстоящих платежей по УСН за 9 месяцев и страховых взносов за сентябрь 2026 года:
Заявление подают электронно в налоговую инспекцию по месту нахождения компании, по месту жительства ИП или физлица. Документ можно направить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Чтобы получить рассрочку по уплате сумм, начисленных по результатам налоговой проверки (пп. 7 п. 2 ст. 64 НК), заявление нужно подать в строго определенный период: после даты вынесения решения по итогам проверки и не позже 10 дней после вступления этого решения в силу. При этом должны одновременно выполняться два условия:
с момента регистрации компании или ИП до даты подачи заявления прошло не менее одного года;
компания не находится в процессе реорганизации или ликвидации.
Подтверждающие документы для получения отсрочки и рассрочки
С 1 сентября 2026 года перечень обязательных документов уменьшился: справки из банков об оборотах и остатках средств на счетах, включая цифровые рубли и драгметаллы, а также о состоянии картотеки, больше собирать не нужно. Налоговая сама получает эти данные из банков (п. 2 ст. 86 НК).
Пакет документов зависит от основания льготы (п. 4, 5 ст. 64 НК):
Основание для отсрочки или рассрочки
Документ
При любом основании
Перечень контрагентов — дебиторов заявителя с указанием цен договоров и сроков их исполнения
При любом основании для получения рассрочки
График платежей при рассрочке для согласования с налоговой (составляется в свободной форме)
Ущерб вследствие стихийного бедствия или технологической катастрофы
Акт оценки причиненного ущерба от госоргана, уполномоченного в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
Неполучение вовремя бюджетных средств по госконтрактам
Документ финансового органа (главного распорядителя бюджетных средств) о непредоставленной сумме бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств или документ от госзаказчика о не перечисленной вовремя сумме в объеме, достаточном для уплаты налогов
Имущественное положение, которое не позволяет физлицу погасить налоги
Сведения о движимом и недвижимом имуществе физлица, кроме того, на которое нельзя обращать взыскание
Сезонность производства или реализации
Подтверждение доли дохода от деятельности, включенной в перечень сезонных — не менее 50% от общей выручки (постановление Правительства от 06.04.1999 № 382 в ред. 22.04.2023)
Если нужны другие сведения, налоговая получает их самостоятельно:
При угрозе банкротства проводит анализ деятельности налогоплательщика.
При невозможности уплатить налоги, начисленные по итогам проверки, инспекторы берут данные из бухотчетности на последнюю отчетную дату и информацию от банков. За три месяца до подачи заявления сумма поступлений на счета должна быть меньше суммы краткосрочных обязательств с учетом доначислений по проверке, за вычетом доходов будущих периодов.
График платежей при рассрочке составляют в свободной форме в виде таблицы с несколькими графами. Пример графика:
Указанные в графике суммы могут корректироваться из-за изменения ключевой ставки.
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Обеспечение
Чтобы получить отсрочку или рассрочку по налогам, нужно выбрать один из трех вариантов обеспечения:
Залог имущества (ст. 73 НК). Договор залога оформляют по форме, утвержденной приказом ФНС от 01.03.2024 № ЕД-7-8/167@. Если не сможете погасить задолженность перед бюджетом, налоговая реализует заложенное имущество для погашения своих убытков.
Поручительство (ст. 74 НК). Договор поручительства заключается между налоговой и поручителем по форме, утвержденной приказом ФНС от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@. Если погасите свои обязательства не полностью, налоговая обратит взыскание на поручителя.
Банковская гарантия (ст. 74.1 НК). Гарантом может выступать банк, включенный в специальный перечень Минфина. Если вы не сможете вовремя погасить обязанность, банк погасит ваш долг перед налоговой, после чего рассчитываться придется уже с банком.
С 1 сентября 2026 года для рассрочки по суммам, начисленным по итогам налоговой проверки (пп. 7 п. 2 ст. 64 НК), можно выбрать любой из трех видов обеспечения. Раньше допускалась только банковская гарантия.
Сумма обеспечения должна покрывать всю сумму обязательств с учетом начисленных процентов.
Решение налоговой по отсрочке или рассрочке
Получив заявление, налоговая в течение 10 дней должна принять и в течение трех дней направить налогоплательщику одно из решений (п. 9-12 ст. 64 НК):
О предоставлении отсрочки или рассрочки. В решении указывают сумму льготы, дату, с которой она действует, порядок исчисления процентов (если они уплачиваются).
Об отказе в отсрочке или рассрочке. Отказ должен быть мотивированным. Устранив причину отказа, можно подать новое заявление. При несогласии с причинами отказа его можно обжаловать.
Если нужно запросить дополнительную информацию, налоговая может приостановить срок принятия решения до 20 календарных дней.
Решение о предоставлении рассрочки по суммам, начисленным по итогам налоговой проверки, вступает в силу только после того, как вступит в силу решение по результатам этой проверки. Это уточнение действует с 1 сентября 2026 года (пп. 7 п. 2, п. 10 ст. 64 НК).
Досрочное прекращение отсрочки и рассрочки
Досрочное прекращение отсрочки и рассрочки случится, если налогоплательщик (п. 2–4 ст. 68 НК):
Погасил всю сумму обязательств и процентов раньше, чем истек срок действия льготы.
Нарушил условия предоставления отсрочки или рассрочки. Тогда погасить долг с учетом пеней придется в течение одного месяца с даты принятия решения ФНС о прекращении действия льготы.
Повторно получить льготу по той же задолженности нельзя (п. 4 ст. 61 НК).
Чек-лист: как получить отсрочку или рассрочку по налогам
Убедитесь, что соответствуете условиям предоставления льготы.
Подготовьте необходимые документы в зависимости от основания для получения отсрочки или рассрочки.
Заполните и подайте в налоговую электронное заявление и подтверждающие документы.
Дождитесь положительного решения налоговой или отказа.
Если получили отказ, устраните недочеты и подайте заявление с пакетом документов заново. При несогласии с отказом можете его обжаловать.
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