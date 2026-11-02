Как получить отсрочку или рассрочку по налогам в 2026-2027: правила, сроки, документы и образцы

Когда и на какой срок можно получить отсрочку или рассрочку по налогам

Отсрочка и рассрочка распространяются на просроченную налоговую задолженность (погашение отрицательного сальдо ЕНС) и предстоящие платежи, когда срок уплаты налогов или страховых взносов еще не наступил (ст. 61, п. 1 ст. 64 НК).

Параметры Отсрочка Рассрочка Порядок уплаты Всю сумму платят единовременно по окончании срока действия отсрочки Долг погашают частями по установленному графику в течение всего срока действия рассрочки Срок действия Максимум 1 год Максимум 3 года С какой даты исчисляется срок действия По просроченной задолженности — с даты принятия решения о предоставлении льготы. По предстоящим платежам — с установленного срока уплаты соответствующего налога, взноса, сбора.

Отсрочку или рассрочку предоставят, если текущее финансовое положение налогоплательщика не позволяет уплатить налоги в срок, но есть основания полагать, что он погасит долг в течение периода действия льготы. Кроме этого, должно быть хотя бы одно из оснований из пп. 1–7 п. 2 ст. 64 НК:

ущерб из-за стихийного бедствия или технологической катастрофы;

неполучение вовремя бюджетных средств по госконтрактам;

угроза возникновения признаков банкротства при единовременной уплате всех налогов;

имущественное положение, которое не позволяет уплатить сразу всю сумму обязательств (только для физлиц);

сезонное производства или реализации, когда доля таких доходов — не менее 50% в общем объеме поступлений;

есть основания для отсрочки или рассрочки по налогам, уплачиваемым при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;

невозможно заплатить сразу все, что доначислили при проверке — в этом случае возможна только рассрочка.

По региональным и местным налогам власти субъектов РФ могут вводить дополнительные основания и условия.