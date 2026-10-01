6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: как заполнить, сложности, частые ошибки, образец

Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года

Суммы НДФЛ в отчете отражают без копеек: 50 копеек и более округляют до рубля, суммы меньше 50 копеек отбрасывают. Остальные суммы (доходы, вычеты) указывают как есть — в рублях с копейками.

Титульный лист

Если 6-НДФЛ подписал представитель, укажите реквизиты выданной ему доверенности и количество листов. Бумажную копию приложите к расчету, а если доверенность электронная, укажите ее GUID.

ОКТМО — территориальный код из 8 или 11 цифр, который соответствует месту нахождения компании или месту жительства ИП. По обособленным подразделениям указывайте код ОКТМО того муниципального образования, в котором они зарегистрированы.

Наименование компании — как в уставе, ФИО ИП — как в паспорте.

«Номер корректировки»: для первичного расчета «0--», для уточненных — «1--», «2--» и т. д.

«Отчетный период (код)» для расчета за 9 месяцев — «33», год «2026».

ИНН — 10 знаков у компаний, и 12 у ИП. КПП — только у компаний. В незаполненных ячейках — прочерк.

Как заполнить Раздел 1 формы 6-НДФЛ

В строках 031–036 указывайте только те суммы налога, которые вернули в последние три месяца (в июле – сентябре 2026 года), распределив по периодам удержания в соответствии со сроками уплаты:

В строке 030 приводится общая сумма НДФЛ, возвращенного в январе – сентябре 2026 года. Показатель должен соответствовать сумме строк 031–036 из расчетов 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2026 года.

Строки 030–036 заполняйте, если в январе – сентябре 2026 года возвращали сотрудникам и другим физлицам НДФЛ, который ранее излишне удержали из их дохода:

Срок перечисления НДФЛ с учетом переносов в 2026 году

В строках 021–026 суммы налога указывайте только за последние три месяца (июль – сентябрь 2026 года). При этом учтите, что для НДФЛ в каждом месяце предусмотрены следующие периоды удержания и сроки уплаты:

В строке 020 приводится общая сумма НДФЛ, удержанного в январе-сентябре 2026 года. Показатель должен соответствовать сумме строк 021–026 из 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2026 года.

Если налог относится к разным КБК, на каждый код бюджетной классификации, указанный в строке 010, заполняйте отдельный Раздел 1.

Здесь покажите налог, который подлежит уплате за 9 месяцев 2026 года, и излишне удержанный налог, который вернули физлицам в отчетном периоде.

Как заполнить Раздел 2 расчета 6-НДФЛ

В Разделе 2 приведите данные о доходах физлиц и НДФЛ, исчисленном, удержанном и возвращенном в январе – сентябре 2026 года.

В отличие от Раздела 1, в Разделе 2 все показатели отражайте нарастающим итогом, кроме строк 161–166 и 191–196.

В строке 100 укажите ставку, по которой исчислен налог, а в строке 105 — соответствующий КБК. На каждую комбинацию ставки НДФЛ и КБК заполняйте отдельный Раздел 2.

В строке 110 укажите, сколько физлиц получили от вас доходы в период с января по сентябрь 2026 года включительно.

Если в 2026 году сотрудник уволился, но спустя некоторое время снова вернулся к вам на работу, учитывайте его как одного человека.

В строке 111 выделите из строки 110 число ВКС (высококвалифицированных специалистов), получавших доходы по трудовым и гражданско-правовым договорам на оказание услуг или выполнение работ.

В строке 120 укажите сумму полученных физлицами доходов без уменьшения их на предоставленные налоговые вычеты. Это только те доходы, которые вы действительно выплатили в январе – сентябре 2026 года. Не нужно включать сюда начисленные, но не выплаченные на конец периода зарплату и другие выплаты, а также доходы, которые полностью освобождены от НДФЛ.

В строке 121 выделите из строки 120 сумму доходов, выплаченных ВКС.

В строке 130 покажите сумму примененных налоговых вычетов по НДФЛ.

В строке 131 рассчитайте налоговую базу: из показателя строки 120 (доход) нужно вычесть сумму примененных вычетов из строки 130.

В строке 140 исчислите сумму налога: строка 131 (база) х строка 100 (ставка).

По строке 140 допустима погрешность. Она может составить до 6 рублей в большую или меньшую сторону на каждое физлицо, а ее размер определяется по формуле: Строка 110 х 1 руб. х 6.

В строке 141 из строки 140 выделите сумму НДФЛ, исчисленную с доходов ВКС.

В строке 150 отразите общую сумму фиксированных авансовых платежей, принятых в уменьшение налога с начала года, если у вас работают иностранные сотрудники.

В строке 155 отразите налог на прибыль, зачтенный при расчете НДФЛ с дивидендов физлиц — резидентов, в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК (если ваша компания получала дивиденды от других организаций и выплачивала дивиденды физлицам).

В строку 156 внесите сумму налога с дивидендов от иностранных источников, исчисленного и уплаченного в государстве, с которым у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

В строку 160 внесите общую сумму НДФЛ, удержанного с начала года. Показатель этой строки может отличаться от налога по строке 140, например, если НДФЛ рассчитали с дохода в натуральной форме, а удержать его нет возможности.

В строках 161–166 отразите налог, удержанный в июле – сентябре 2026 года, с распределением по периодам удержания.

В строке 170 укажите НДФЛ, который не сможете удержать с дохода физлица до 31 января 2027 года. Например, если бывшему сотруднику подарили вещь дороже 4 000 ₽ и других выплат ему уже не будет — этот налог отражается именно здесь.

В строке 180 покажите переплату по НДФЛ — налог, который излишне удержали в период с 1 января по 30 сентября 2026 года и на отчетную дату еще не вернули физлицам.

В строке 190 отразите общую сумму возвращенного НДФЛ в январе – сентябре 2026 года.

По строкам 191–196 отразите налог, который вернули в июле – сентябре 2026 года, в разбивке по периодам возврата.