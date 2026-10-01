6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: как заполнить, сложности, частые ошибки, образец

Кто должен сдать форму 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Сдавать 6-НДФЛ за 9 месяцев нужно, если с января по сентябрь 2026 года была хоть одна выплата сотруднику или другому физлицу, облагаемая НДФЛ.
Например, в 2026 году работников у ИП нет, но в январе он один раз выплатил доход физлицу по договору ГПХ и с этой выплаты удержал НДФЛ. Отчет 6-НДФЛ нужно сдавать весь год — за 3 месяца, полугодие, 9 месяцев и год.
Если с января по сентябрь 2026 года не платили физлицам облагаемые доходы, 6-НДФЛ за 9 месяцев сдавать не нужно.
Если вы не сдаете 6-НДФЛ даже на законных основаниях, налоговая может о них не знать. Чтобы избежать вопросов и недоразумений, рекомендуем каждый квартал направлять в налоговую письмо с пояснением. Также можно сдать нулевой расчет 6-НДФЛ — налоговая обязана его принять (письмо ФНС от 04.05.2016 № БС-4-11/7928).
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Срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года нужно сдать до 26 октября — срок перенесен с 25 октября из-за выходного.
Если нарушить срок сдачи расчета:
ИП или компанию оштрафуют на 1 000 ₽ за каждый полный и неполный просроченный месяц (п. 1.2 ст. 126 НК);
штраф на ответственное должностное лицо — 300–500 ₽ (п. 1 ст. 15.6 КоАП);
при опоздании от 20 рабочих дней налоговая может заблокировать счет (п. 3.2 ст. 76 НК).
Куда сдавать 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Расчет 6-НДФЛ сдают в налоговую инспекцию:
по месту жительства ИП;
по месту нахождения компании;
по месту нахождения обособленных подразделений — отдельный 6-НДФЛ на свой ОКТМО, включайте туда сотрудников и исполнителей по ГПД этого подразделения.
Если в 2026 году меняли адрес и налоговую инспекцию, начиная с квартала переезда и до конца 2026 года подавайте в новую ИФНС два расчета 6-НДФЛ (письмо 27.12.2016 № БС-4-11/25114@):
В первом укажите прежний ОКТМО и показатели за период до даты смены налоговой.
Во втором — новый ОКТМО и показатели за период после смены налоговой инспекции.
При этом в обоих расчетах указывайте новый КПП.
Форма 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Отчетность за 9 месяцев сдают по форме, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в ред. от 09.01.2024. Порядок заполнения и электронный формат — в приложениях 2 и 3 к приказу.
В состав расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года включите, титульный лист, разделы 1 и 2. Справки о доходах физлиц и НДФЛ из приложения 1 не заполняйте — их сдают только в составе годового 6-НДФЛ.
Если 10 и больше получателей дохода — 6-НДФЛ сдают только в электронном виде. Иначе штраф 200 рублей за каждый документ (ст. 119.1, п. 2 ст. 230 НК).
Если получателей дохода меньше 10 — 6-НДФЛ можно сдавать и на бумаге, и в электронном виде, как удобнее.
Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Суммы НДФЛ в отчете отражают без копеек: 50 копеек и более округляют до рубля, суммы меньше 50 копеек отбрасывают. Остальные суммы (доходы, вычеты) указывают как есть — в рублях с копейками.
Титульный лист
ИНН — 10 знаков у компаний, и 12 у ИП. КПП — только у компаний. В незаполненных ячейках — прочерк.
«Отчетный период (код)» для расчета за 9 месяцев — «33», год «2026».
«Номер корректировки»: для первичного расчета «0--», для уточненных — «1--», «2--» и т. д.
Наименование компании — как в уставе, ФИО ИП — как в паспорте.
ОКТМО — территориальный код из 8 или 11 цифр, который соответствует месту нахождения компании или месту жительства ИП. По обособленным подразделениям указывайте код ОКТМО того муниципального образования, в котором они зарегистрированы.
Если 6-НДФЛ подписал представитель, укажите реквизиты выданной ему доверенности и количество листов. Бумажную копию приложите к расчету, а если доверенность электронная, укажите ее GUID.
Как заполнить Раздел 1 формы 6-НДФЛ
Здесь покажите налог, который подлежит уплате за 9 месяцев 2026 года, и излишне удержанный налог, который вернули физлицам в отчетном периоде.
Если налог относится к разным КБК, на каждый код бюджетной классификации, указанный в строке 010, заполняйте отдельный Раздел 1.
В строке 020 приводится общая сумма НДФЛ, удержанного в январе-сентябре 2026 года. Показатель должен соответствовать сумме строк 021–026 из 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2026 года.
В строках 021–026 суммы налога указывайте только за последние три месяца (июль – сентябрь 2026 года). При этом учтите, что для НДФЛ в каждом месяце предусмотрены следующие периоды удержания и сроки уплаты:
Строка Раздела 1
Срок перечисления НДФЛ с учетом переносов в 2026 году
Период удержания НДФЛ в июле – сентябре 2026 года
021
Первый (28.07.2026)
1—22 июля
022
Второй (05.08.2026)
23—31 июля
023
Третий (28.08.2026)
1—22 августа
024
Четвертый (07.09.2026)
23—31 августа
025
Пятый (28.09.2026)
1—22 сентября
026
Шестой (05.10.2026)
23—30 сентября
Строки 030–036 заполняйте, если в январе – сентябре 2026 года возвращали сотрудникам и другим физлицам НДФЛ, который ранее излишне удержали из их дохода:
В строке 030 приводится общая сумма НДФЛ, возвращенного в январе – сентябре 2026 года. Показатель должен соответствовать сумме строк 031–036 из расчетов 6-НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2026 года.
В строках 031–036 указывайте только те суммы налога, которые вернули в последние три месяца (в июле – сентябре 2026 года), распределив по периодам удержания в соответствии со сроками уплаты:
Строка
Период удержания НДФЛ, в котором вернули налог
Соответствующий срок перечисления НДФЛ
031
1—22 июля
Первый
032
23—31 июля
Второй
033
1—22 августа
Третий
034
23—31 августа
Четвертый
035
1—22 сентября
Пятый
036
23—30 сентября
Шестой
Как заполнить Раздел 2 расчета 6-НДФЛ
В Разделе 2 приведите данные о доходах физлиц и НДФЛ, исчисленном, удержанном и возвращенном в январе – сентябре 2026 года.
В отличие от Раздела 1, в Разделе 2 все показатели отражайте нарастающим итогом, кроме строк 161–166 и 191–196.
В строке 100 укажите ставку, по которой исчислен налог, а в строке 105 — соответствующий КБК. На каждую комбинацию ставки НДФЛ и КБК заполняйте отдельный Раздел 2.
В строке 110 укажите, сколько физлиц получили от вас доходы в период с января по сентябрь 2026 года включительно.
Если в 2026 году сотрудник уволился, но спустя некоторое время снова вернулся к вам на работу, учитывайте его как одного человека.
В строке 111 выделите из строки 110 число ВКС (высококвалифицированных специалистов), получавших доходы по трудовым и гражданско-правовым договорам на оказание услуг или выполнение работ.
В строке 120 укажите сумму полученных физлицами доходов без уменьшения их на предоставленные налоговые вычеты. Это только те доходы, которые вы действительно выплатили в январе – сентябре 2026 года. Не нужно включать сюда начисленные, но не выплаченные на конец периода зарплату и другие выплаты, а также доходы, которые полностью освобождены от НДФЛ.
В строке 121 выделите из строки 120 сумму доходов, выплаченных ВКС.
В строке 130 покажите сумму примененных налоговых вычетов по НДФЛ.
В строке 131 рассчитайте налоговую базу: из показателя строки 120 (доход) нужно вычесть сумму примененных вычетов из строки 130.
В строке 140 исчислите сумму налога: строка 131 (база) х строка 100 (ставка).
По строке 140 допустима погрешность. Она может составить до 6 рублей в большую или меньшую сторону на каждое физлицо, а ее размер определяется по формуле: Строка 110 х 1 руб. х 6.
В строке 141 из строки 140 выделите сумму НДФЛ, исчисленную с доходов ВКС.
В строке 150 отразите общую сумму фиксированных авансовых платежей, принятых в уменьшение налога с начала года, если у вас работают иностранные сотрудники.
В строке 155 отразите налог на прибыль, зачтенный при расчете НДФЛ с дивидендов физлиц — резидентов, в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК (если ваша компания получала дивиденды от других организаций и выплачивала дивиденды физлицам).
В строку 156 внесите сумму налога с дивидендов от иностранных источников, исчисленного и уплаченного в государстве, с которым у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
В строку 160 внесите общую сумму НДФЛ, удержанного с начала года. Показатель этой строки может отличаться от налога по строке 140, например, если НДФЛ рассчитали с дохода в натуральной форме, а удержать его нет возможности.
В строках 161–166 отразите налог, удержанный в июле – сентябре 2026 года, с распределением по периодам удержания.
В строке 170 укажите НДФЛ, который не сможете удержать с дохода физлица до 31 января 2027 года. Например, если бывшему сотруднику подарили вещь дороже 4 000 ₽ и других выплат ему уже не будет — этот налог отражается именно здесь.
В строке 180 покажите переплату по НДФЛ — налог, который излишне удержали в период с 1 января по 30 сентября 2026 года и на отчетную дату еще не вернули физлицам.
В строке 190 отразите общую сумму возвращенного НДФЛ в январе – сентябре 2026 года.
По строкам 191–196 отразите налог, который вернули в июле – сентябре 2026 года, в разбивке по периодам возврата.
Что нужно учесть при заполнении 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Возврат НДФЛ физлицу. Если в отчетном периоде делали перерасчет налога и возвращали излишне удержанную сумму физлицу, в 6-НДФЛ это нужно отразить так (письмо ФНС от 05.06.2024 № ЗГ-2-11/8468):
Если НДФЛ вернули в отчетном периоде, сумму возврата включите в строки 030 и 190, распределив суммы, возвращенные в последнем квартале, по строкам 031–036 и 191–196 соответственно.
Если в отчетном периоде НДФЛ не вернули, сумму налога отразите по строке 180. В расчете за период, в котором вернете налог физлицу, сумму в строке 180 надо уменьшить на сумму возврата. Суммы удержанного налога в строках 160 и 020–026 уменьшать не надо.
Расхождение 6-НДФЛ и уведомлений по НДФЛ. С 1 сентября 2026 года работодателям разрешили подавать уведомления по НДФЛ досрочно — сразу за несколько будущих периодов. При этом может сложиться ситуация, когда сумма фактически удержанного налога будет не такой, как указано в уведомлении (например, по причине приема или увольнения работника, при выплате премии, не запланированной ранее). Что делать в таком случае:
Если обнаружили, что сумма налога, отраженная в 6-НДФЛ, оказалась больше, чем в досрочном уведомлении, подайте за соответствующий период уточненное уведомление.
Если сумма налога в досрочном уведомлении оказалась меньше, чем в 6-НДФЛ, уточненное уведомление можно не подавать — фактические начисления налоговая возьмет из расчета 6-НДФЛ, а переплату по налогу вернет на ЕНС.
Частые ошибки при заполнении 6-НДФЛ
Показатели 6-НДФЛ отразили не нарастающим итогом. Не забывайте, что данные только за последний квартал нужно отражать в строках 021–026, 031–036 Раздела 1 и в строках 161–166, 191–196 Раздела 2. Все остальные строки расчета заполняют нарастающим итогом с начала года, иначе налоговая база и сумма НДФЛ будут занижены.
Отразили в Разделе 2 доходы, которые начислили, но не выплатили в отчетном периоде. Включая доходы в расчет, ориентируйтесь на дату фактической выплаты, когда из нее удержали налог. Например, не нужно включать в строку 120 расчета за 9 месяцев сумму зарплаты, начисленную в сентябре, но выплаченную в начале октября. Если НДФЛ удержан при выплате зарплаты в четвертом квартале, сумму дохода и удержанного налога показывают в годовом расчете.
Отрицательная разница между доходами и вычетами. Сумма вычетов (строка 130) не может быть больше суммы доходов (строка 120). Если возникло такое несоответствие, убедитесь, что не включили в строку 130 лишние суммы, а в строке 120 учли все доходы, облагаемые НДФЛ.
В строке 170 отражен налог, который удержали позднее. В этой строке указывают только тот НДФЛ, который невозможно удержать до 31 января следующего года из-за отсутствия денежных выплат. Например, подарки дороже 4 000 ₽ физлицам без других доходов от организации. Если налог получится удержать позже — в эту строку его не вносят.
Как исправлять ошибки в 6-НДФЛ
Перед сдачей 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года проверьте отчет по контрольным соотношениям и исправьте ошибки. Актуальные правила утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@ и приведены в письме ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@ (ред. от 05.04.2024).
Если в уже сданном 6-НДФЛ нашли ошибку или не хватает данных — сразу подайте уточненный расчет за тот же период. Если успеете до того, как это заметит налоговая, штрафа по ст. 126.1 НК не будет.
Если в первичном расчете неправильно указали КПП или ОКТМО, придется подать одновременно два уточненных расчета:
Первый расчет с номером корректировки «1--» — чтобы ИФНС аннулировала данные из первичного 6-НДФЛ. В нем заполните титульный лист и повторите ошибочный КПП или ОКТМО как в первичном расчете, а вместо показателей в Разделах 1 и 2 проставьте нули.
Второй расчет с номером корректировки «0--» — нужен для внесения верных данных. Укажите в нем правильные КПП и ОКТМО, а показатели в Разделах 1 и 2 перенесите из первичного 6-НДФЛ.
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Образец заполненного 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
У ИП Кошкина М.М. по трудовому договору работает 1 сотрудник. С начала года работнику предоставляли стандартный вычет на ребенка в сумме 1 400 рублей в месяц.
В январе – сентябре 2026 года работнику выплатили следующие доходы, с которых удержан НДФЛ:
Период выплаты дохода и удержания НДФЛ
Доходы выплаченные, ₽
Налоговые вычеты, ₽
Налоговая база, ₽
НДФЛ, удержанный ₽
Срок уплаты НДФЛ
С 1 января по 30 июня 2026
360 000
8 400
351 600
45 708
х
С 1 по 22 июля 2026, в т. ч.:
44 500
1 400
43 100
5 603
По первому сроку перечисления
Зарплата за вторую половину июня
30 000
1 400
28 600
3 718
х
Отпускные (7 дн.)
14 500
14 500
1 885
х
С 23 по 31 июля 2026, в т. ч.:
30 000
30 000
3 900
По второму сроку перечисления
Аванс за июль
30 000
30 000
3 900
х
С 1 по 22 августа 2026, в т. ч.:
30 000
30 000
3 900
По третьему сроку перечисления
Зарплата за вторую половину июля
30 000
30 000
3 900
х
С 23 по 31 августа, в т. ч.:
30 000
30 000
3 900
По четвертому сроку перечисления
Аванс за август
30 000
30 000
3 900
х
С 01 по 22 сентября 2026, в т. ч.:
36 100
36 100
4 693
По пятому сроку перечисления
Зарплата за вторую половину августа
30 000
30 000
3 900
х
Больничное пособие за первые 3 дня болезни
6 100
6 100
793
х
С 23 по 30 сентября 2026, в т. ч.:
30 000
30 000
3 900
По шестому сроку перечисления
Аванс за сентябрь
30 000
30 000
3 900
х
Итого:
560 600
9 800
550 800
71 604
х
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года:
Чек-лист: как сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года
Используйте актуальную форму расчета 6-НДФЛ.
В расчет за 9 месяцев включайте данные за период с 1 января по 30 сентября 2026 года.
Заполняйте расчет нарастающим итогом с начала года, кроме строк, в которых приводятся данные за три последних месяца (июль, август, сентябрь).
Зарплату за вторую половину сентября включайте в расчет за 9 месяцев, только если она выплачена в сентябре. Начисленные, но не выплаченные в отчетном периоде суммы доходов, а также доходы, полностью освобожденные от НДФЛ (например, суточные в пределах лимита), в расчет не включайте.
Заполненный 6-НДФЛ проверьте по контрольным соотношениям. Если проверка выявит нарушения, исправьте их и только после этого отправляйте расчет в ИФНС.
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