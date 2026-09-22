Топ-6 ошибок бухгалтера при расчете больничных 2026-2027 и как их избежать

Неверно определили расчетный период

Больничные платят от среднего дневного заработка за расчетный период. Основные правила определения расчетного периода такие:

В общем случае расчетный период — два предыдущих календарных года. Учитывают время работы и у других работодателей. Правило работает, даже если больничный «переходит» на следующий год.

Так, если сотрудник заболел в 2026 году, расчетным будет период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года, А если больничный открыт в 2027 году, для расчета берут заработок за период с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Если больничный открыт в текущем, а закрыт в следующем году, расчетный период тот же — два года перед годом открытия листка нетрудоспособности.

Если в расчетный период для пособия попал отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, один или оба года расчетного периода можно заменить на предшествующие — но только если это увеличит размер выплаты. Для этого понадобится заявление работника (п. 1 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 7 положения об исчислении пособий от 11.09.2021 № 1540 в ред. от 09.08.2023).

Например, если в 2024–2025 годах сотрудница была в декрете, то при расчете больничного в 2026 году эти годы можно заменить на 2022–2023. Но только если это увеличит сумму пособия.

Если сотрудница вышла на работу из отпуска по уходу за ребенком раньше 1,5 лет и продолжает получать пособие, то этот рабочий период заменить нельзя (письмо СФР от 20.12.2024 № 14-20/64386). Заменять можно только те годы, когда сотрудница действительно находилась в «детском» отпуске и не работала.

Если в расчетном периоде сотрудник был мобилизован или ушел служить по контракту и его трудовой договор приостанавливался, он может заменить эти годы для расчета пособия (ст. 351.7 ТК, ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, п. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Где чаще всего возникают ошибки:

для расчета безосновательно берут текущий или другие годы вместо двух предшествующих лет;

применяют замену лет, несмотря на то, что пособие при этом не увеличивается.

Как избежать ошибок:

Внимательно определяйте расчетный период — два года перед годом больничного. Даже если его открыли 31 декабря, текущий год в расчет не входит.

При замене лет проверяйте, как это повлияет на размер пособия. Если пособие уменьшится, замену не применяйте.