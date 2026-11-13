Зарплатный проект: как работает, польза и подводные камни

Что такое зарплатный проект и как он работает
Зарплатный проект — банковская услуга для быстрого перечисления зарплаты на счета сотрудников.
С зарплатным проектом бухгалтер не составляет отдельное платежное поручение на каждого сотрудника, а формирует общий реестр, после чего банк сам распределяет деньги по счетам сотрудников.
Процесс выплаты зарплаты выглядит так:
Вы формируете реестр в своей учетной программе или интернет-банке. В реестре указываете ФИО и сумму выплат по каждому сотруднику, назначения платежей (например, «Зарплата за август 2026 года») и дополнительную информацию, если она нужна.
Если реестр сформирован в учетной программе, загружаете его в интернет-банк. Может понадобиться еще платежное поручение на общую сумму зарплаты. В Точка Банке достаточно реестра, причем его можно сформировать и подписать прямо в 1С с помощью интеграции ДиректБанк. Для этого не понадобится электронная подпись — реестр подписывается при помощи кода смс, а затем одной кнопкой отправляется в интернет-банк.
Банк на основании реестра зачисляет деньги на счета сотрудников.
Если это разовая выплата на одного работника, например, отпускные или окончательный расчет при увольнении, можно оформить обычное платежное поручение без реестра.
В Точка Банке в рамках зарплатного проекта при желании можно выбрать перевод зарплаты через СБП — систему быстрых платежей. Отличие от стандартного процесса в том, что для выплаты нужны только ФИО сотрудника, наименование банка для зачисления и номер телефона, который привязан к банковской карте сотрудника.
Как это работает:
В своем банковском приложении сотрудники подключают прием переводов через СБП.
Бухгалтер формирует реестр как обычно, но вместо банковских реквизитов указывает телефоны сотрудников.
Точка Банк находит получателя по номеру телефона и переводит деньги в банк, который сотрудник отметил как приоритетный.
Выплаты через СБП можно делать в любое время, даже в выходные и праздники. Деньги зачисляются за 2–3 минуты. В месяц в Точка Банке можно переводить по СБП до 1 миллиона рублей в сумме по всем сотрудникам.
Чем выгоден зарплатный проект
Кроме того, что не нужно каждый раз заполнять платежные реквизиты и можно одновременно перечислять зарплату любому количеству сотрудников, работодатель может сэкономить на комиссиях.
Во-первых, комиссия за перевод денег физлицам через зарплатный проект обычно ниже или ее вообще нет.
Во-вторых, в большинстве банков тарифы предполагают месячный лимит переводов физических лиц, в пределах которого комиссия нулевая либо обычная. После превышения лимита комиссия растет по прогрессивной шкале: чем больше сумма переводов, тем выше ставка.
В лимит входят все переводы физлицам с расчетного счета: зарплата, выплаты подрядчикам, вывод средств ИП. Если в организации большой ФОТ, она упирается в лимиты уже при первой выплате зарплаты в начале месяца, а дальше платит по повышенному тарифу.
Выплаты через зарплатный реестр банки обычно тарифицируют отдельно от обычных переводов физлицам — на такие выплаты лимит либо не распространяется, либо для них действует своя ставка.
Совет: уточните в своем банке, входят ли зарплатные выплаты в общий лимит на переводы физлицам и действует ли лимит на переводы в другие банки.
Кроме того, зарплатный проект может давать дополнительные преимущества, конкретный набор зависит от банка. Например, работодатели могут получить скидку на кредитование, подписки на полезные сервисы, льготы от партнеров банка, а сотрудники — бесплатное обслуживание карты, кэшбэк, льготные условия по кредитам, повышенные ставки по вкладам, скидки от партнеров.
Что учесть бухгалтеру при выборе зарплатного проекта
Определите, какие выплаты хотите проводить
Зарплатный проект подходит для перечисления зарплаты и различных доплат, отпускных, больничных, премий, суточных при командировках и других выплат по трудовому договору. Он не подойдет для вывода личных денег ИП с расчетного счета, оплаты самозанятым и перечисления подотчетных денег.
Даже если банк разрешает проводить через зарплатный реестр выплаты, не связанные с трудовым договором, здесь есть риски.
1. Переводы ИП самому себе. Налоговая при камеральной проверке РСВ и 6-НДФЛ сравнивает базу по НДФЛ и страховым взносам с суммами из банковских выписок, где в назначении платежа стоит «заработная плата» и «оплата работ/услуг в пользу физлиц».
Если данные не сойдутся, пришлет требование о пояснениях или вызовет для беседы. Тогда придется объясняться с проверяющими.
2. Переводы самозанятым. Проводить оплату через зарплатный проект законом не запрещено, но рискованно, если есть и другие признаки трудовых отношений. Например, когда:
сотрудничество дольше трех месяцев;
выплаты в те же даты, что и зарплата сотрудникам;
суммы примерно одинаковые;
для самозанятого это основной доход;
в договоре и актах нет конкретного объема работ.
3. Переводы подотчетов сотрудникам. Подотчетные деньги можно переводить на зарплатные карты, но удобнее завести бизнес-карту. Вы сможете настроить лимиты и категории трат (например, 20 000 ₽ в месяц на рекламу), установить запрет на снятие наличных. А все чеки с привязкой к сотруднику будут отображаться прямо в истории операций по расчетному счету, если подключите бесплатную интеграцию от ФНС «Мои Чеки онлайн. Подробнее о преимуществах бизнес-карты мы писали в статье «Как учитывать расходы по бизнес-карте и упростить работу с подотчетами».
Узнайте, можно ли включить в зарплатный проект карты других банков
У работников есть право получать зарплату на карту любого банка по своему выбору. Отказать в этом нельзя. Если банк поддерживает переводы на карты других банков, вы сможете перечислять зарплату одним реестром. Если нет, по таким сотрудникам придется делать отдельные платежки. В Точка Банке вы сможете делать выплаты на карты разных банков одним реестром.
Посчитайте реальную стоимость зарплатного проекта
Изучите, из чего она складывается: уплата ежемесячного тарифа, выпуск и обслуживание карт, комиссии за переводы в другие банки, дополнительные сервисы. Бывает, что за срочное зачисление (в день отправки, а не за 3 рабочих дня) берут отдельную плату.
Иногда зарплатный проект может оказаться невыгодным. Например, если большинство сотрудников хотят получать деньги на свои счета в других банках, а ваш банк за такие переводы берет повышенную комиссию. Расходы за перевод зарплаты всегда лежат на работодателе, даже на карту другого банка. Нельзя удерживать комиссию из доходов сотрудников.
Узнайте, какие условия обслуживания будут у сотрудников
У каждого банка они свои. Если условия окажутся неинтересными для сотрудников, они могут отказаться от карт в этом банке. Лучше заранее уточнить, что получат сотрудники, например, это может быть:
бесплатное обслуживание зарплатной карты;
повышенные лимиты на снятие наличных и переводы;
выгодные ставки по вкладам;
льготные условия по кредитам и ипотеке;
повышенный кэшбэк по сравнению с обычными клиентами;
скидки и сервисы от банка и его партнеров;
премиальное обслуживание.
Уточните, смогут ли работники снимать деньги без комиссии
Обычно в своих банкоматах и от банков-партнера снятие бесплатное. В чужих банкоматах может быть большая комиссия, лимиты на единоразовое снятие наличных или бесплатное снятие только до определенной суммы. Уточните условия и посмотрите список банкоматов. Если сотрудники работают в разных городах, лучше проверить, что у них есть эти банкоматы.
Узнайте, есть ли интеграция с вашей бухгалтерской программой
Если есть, уточните, как это происходит: реестр выгружается автоматически одной кнопкой или через промежуточные файлы, для которых нужно установить дополнительные программы.
Как подключиться к зарплатному проекту
Заключите с банком договор на обслуживание зарплатного проекта. Обычно для этого нужно оставить заявку на сайте и собрать пакет документов. Дальше все зависит от того, на какие карты будете перечислять зарплату и условий вашего банка.
1. На новые карты банка, где открыт зарплатный проект. Процессы в разных банках могут отличаться, но в общем он выглядит так. Получите от сотрудников два заявления:
Об открытии банковского счета. Форму банк обычно дает свою. Сотрудники заполняют заявление вместе с анкетой, а вы передаете в банк.
О перечислении зарплаты на банковскую карту. Сотрудники пишут его в свободной форме, когда банк откроет счета и выпустит к ним карты. Эти заявления остаются у вас.
2. На карты другого банка. От сотрудника нужно только заявление с реквизитами. В зависимости от условий договора, с такой картой тоже можно участвовать в зарплатном проекте, либо придется переводить деньги отдельной платежкой. Уточните этот момент до подключения.
Если у вас расчетный счет в Точка Банке, подключить зарплатный проект очень просто. Выберите раздел «Зарплатный проект» интернет-банка и нажмите «Начать работу». Отдельный договор не заключается. Зарплату можно отправлять одной ведомостью на карты любых других банков. Деньги можно выплачивать сразу же в день подключения. Для сотрудников, которым нужна новая карта, ее бесплатно выпустят банки-партнеры МТС Банк и Совкомбанк.
Что делать, если у сотрудника изменилась фамилия
Попросите сотрудника принести документ, подтверждающий изменение персональных данных, например, новый паспорт, свидетельство о браке, о расторжении брака, о перемене имени. В карточке сотрудника в интернет-банке бухгалтеру нужно будет сменить фамилию. Если сотрудник уже сообщил в свой банк о смене фамилии, а работодатель в интернет-банке ее еще не изменил, при отправке платежа будет ошибка.
Что касается карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, порядок перевыпуска зависит от конкретного банка. В любом случае, даже если новая карта еще не выпущена, зарплата продолжает поступать на счет сотрудника и он может ею распоряжаться.
Может ли сотрудник отказаться от зарплатного проекта
Сотрудник может в любой момент отказаться от зарплатной карты. Для этого нужно по ст. 136 ТК написать работодателю заявление о смене банковских реквизитов не позднее, чем за 15 календарных дней до выплаты. Отказать работнику нельзя, иначе будет штраф по ст. 5.27 КоАП, как за задержку зарплаты. Все расходы по выпуску, перевыпуску и обслуживанию другой карты сотрудник оплачивает сам.
Отказ сотрудника от карты не помешает работодателю пользоваться преимуществами зарплатного проекта, если он поддерживает перечисление на карты других банков. Например, в Точка Банке, выплаты можно делать на карты любых банков одним реестром.
Если же работник хочет получать зарплату наличными, а в трудовом или коллективном договоре прописан только безналичный способ выплаты, работодатель может отказаться платить наличными на основании ст. 136 ТК.
Кто оплачивает перевыпуск зарплатной карты, если сотрудник ее потерял
Зарплатная карта открывается на имя сотрудника. Он сам распоряжается деньгами, обращается в банк, при желании закрывает счет. Если карта потеряна или испорчена, перевыпуск оплачивает сотрудник. По желанию работодатель может взять эти расходы на себя.
Правила перевыпуска карты и его оплаты закрепите во внутренних документах, например, в положении о зарплатном проекте или в трудовых договорах с сотрудниками.
Что будет с зарплатной картой после увольнения сотрудника
Зарплатная карта остается у бывшего сотрудника и действует пока не истечет ее срок. Работодатель не может ее заблокировать. Сотрудник сам решает, закрывать ли счет после увольнения или продолжить им пользоваться. Должна ли компания сообщить об увольнении сотрудника в банк — зависит от правил конкретного банка.
Если на карту перестает поступать зарплата, банк может перевести ее на стандартные условия для частных клиентов. Например, бесплатное обслуживание может стать платным. Но порядок действий и изменение условий зависит от банка.
Финлид от Точка Банк избавляет бухгалтеров от рутины
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