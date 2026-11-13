Зарплатный проект: как работает, польза и подводные камни

Что учесть бухгалтеру при выборе зарплатного проекта

Определите, какие выплаты хотите проводить

Зарплатный проект подходит для перечисления зарплаты и различных доплат, отпускных, больничных, премий, суточных при командировках и других выплат по трудовому договору. Он не подойдет для вывода личных денег ИП с расчетного счета, оплаты самозанятым и перечисления подотчетных денег.

Даже если банк разрешает проводить через зарплатный реестр выплаты, не связанные с трудовым договором, здесь есть риски.

1. Переводы ИП самому себе. Налоговая при камеральной проверке РСВ и 6-НДФЛ сравнивает базу по НДФЛ и страховым взносам с суммами из банковских выписок, где в назначении платежа стоит «заработная плата» и «оплата работ/услуг в пользу физлиц».

Если данные не сойдутся, пришлет требование о пояснениях или вызовет для беседы. Тогда придется объясняться с проверяющими.

2. Переводы самозанятым. Проводить оплату через зарплатный проект законом не запрещено, но рискованно, если есть и другие признаки трудовых отношений. Например, когда:

сотрудничество дольше трех месяцев;

выплаты в те же даты, что и зарплата сотрудникам;

суммы примерно одинаковые;

для самозанятого это основной доход;

в договоре и актах нет конкретного объема работ.

3. Переводы подотчетов сотрудникам. Подотчетные деньги можно переводить на зарплатные карты, но удобнее завести бизнес-карту. Вы сможете настроить лимиты и категории трат (например, 20 000 ₽ в месяц на рекламу), установить запрет на снятие наличных. А все чеки с привязкой к сотруднику будут отображаться прямо в истории операций по расчетному счету, если подключите бесплатную интеграцию от ФНС «Мои Чеки онлайн. Подробнее о преимуществах бизнес-карты мы писали в статье «Как учитывать расходы по бизнес-карте и упростить работу с подотчетами».