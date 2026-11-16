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Средняя численность превысила 15 человек, в том числе исполнители-физлица по договорам ГПХ.

Доход от бизнеса на ПСН превысил годовой лимит. В 2026 году это 20 млн ₽, в 2027 — 15 млн ₽, а с 2028 года — 10 млн ₽. Для сравнения с лимитом учитывают только доход от реализации. При совмещении ПСН и УСН суммируют доходы по обоим режимам, а при совмещении с ОСНО учитывают только доход от деятельности на патенте.

Если на момент утраты права на ПСН действовало несколько патентов, ИП переходит на ОСНО, УСН или ЕСХН с наиболее ранней даты начала действия этих патентов ( письмо ФНС от 27.01.2022 № СД-4-3/899@ ).

Пример. ИП Соколов А.Б. совмещает ПСН с УСН. С 1 июля 2026 года он оформил патент сроком действия 6 месяцев. 30 октября 2026 года совокупные доходы на ПСН и УСН превысили 20 млн рублей. Соколов теряет право на патентную систему с 1 июля 2026 года — с начала налогового периода, на который выдан патент. С этой же даты ИП включает все «патентные» доходы в базу по УСН и пересчитывает авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2026 года.

После утраты права на ПСН предприниматель должен пересчитать налог за весь период действия патента по правилам той налоговой системы, на которой ИП находился параллельно с ПСН: УСН, ЕСХН или ОСНО.

Когда наступает любое из этих вышеперечисленных обстоятельств, ИП теряет право на ПСН с начала налогового периода, на который выдан патент.

Что делать ИП при утрате права на ПСН: пошаговый план

Шаг 1. Заявите о потере права на ПСН в свою налоговую инспекцию

В течение 10 календарных дней с даты, когда появилось основание для утраты права на патент, подайте в ИФНС по месту учета заявление по форме КНД 1150025 (приложение № 1 к приказу ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@). Например, с даты, когда лимит дохода превысил 20 млн ₽. В заявлении укажите: ИНН и ФИО предпринимателя;

код причины утраты права на патент;

дату обстоятельства, из-за которого ИП потерял право на патент;

сведения о патентах, которые действуют на дату подачи заявления. Подать заявление можно лично в ИФНС, в электронном виде, по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении. В течение 5 рабочих дней после получения заявления налоговая снимет вас с учета как плательщика ПСН (п. 3 ст. 346.46 НК). Проверьте личный кабинет на сайте ФНС: патент должен быть недействующим за весь период, на который выдан.

Шаг 2. Пересчитайте налоговую базу

За период с начала действия патента пересчитайте налоговую базу и налог по правилам своего базового режима. Определите, сколько нужно доплатить в бюджет. Сумму, которую уже заплатили за отмененный патент, можно вычесть из этого налога (п. 7 ст. 346.45 НК). Если к этому времени патент оплатили не полностью, доплачивать не нужно — налоговая аннулирует начисления, срок уплаты которых еще не наступил (письмо ФНС от 28.09.2026 № СД-36-3/8565@).

Шаг 3. Проверьте, нужно ли платить НДС

Если ИП совмещал ПСН с ОСНО, он становится плательщиком НДС с даты начала действия патента по всем операциям, которые совершили на ПСН. НДС за период действия патента исчислите по расчетной ставке 22/122 без увеличения цены договора (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Счета-фактуры покупателям за прошлые периоды выставлять не нужно, так как ИП в этом случае платит НДС из собственных средств. Исчисленный налог за период действия патента включите в декларацию по НДС. Специальных сроков для такой «ретроспективной» декларации закон не устанавливает. Если ИП параллельно с ПСН применял УСН, плательщиком НДС он становится с начала месяца, следующего после того, в котором совокупный доход превысил 20 млн ₽. Например, патент действовал с 1 января 2026 года, а доход превысил 20 млн руб. в октябре 2026 года. Все «патентные» доходы нужно включить в базу по УСН начиная с 1 января 2026 года, а платить НДС нужно начиная с ноября 2026 года. Если после утраты права на патент ИП стал плательщиком НДС по общим ставкам (22%, 10%, 0%), он может принять к вычету входной НДС по товарам, работам, услугам, которые он купил, но не использовал на ПСН. Такое же правило действует для ОС и НМА, которые купили на ПСН, но на момент утраты права не ввели в эксплуатацию или не приняли к учету (п. 7 ст. 346.45 НК). Датой утраты права на ПСН считают не день, когда возникло основание, а дату, с которой ИП считается утратившим право по п. 6 ст. 346.45 НК. Например, при превышении лимита доходов в период действия патента, выданного с 1 января, ИП считается утратившим право с 1 января. Вычет можно использовать в течение трех лет, если есть счета-фактуры или УПД со статусом «1» от поставщика, и покупки предназначены для облагаемых НДС операций. Есть вопросы по налогам и сборам? Спросите ИИ-Ассистента от Финлида Обучен на нормативных документах из Гаранта. Ответит на ваши вопросы и требования налоговой, поможет с проводками и шаблонами документов, найдет расхождения в актах сверок. Активируйте бесплатный доступ на 2 недели и получите: ответы на вопросы с подробными пояснениями — без ограничений

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Шаг 4. Сдайте отчетность

После пересчета налога по новому режиму ИП подает уточненные уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей за период действия ПСН. По окончании года он представляет декларации по УСН, ЕСХН или НДФЛ. При переходе на ОСНО, если нет освобождения от НДС, подайте уточненные декларации по НДС с учетом доначислений за кварталы, когда применяли ПСН.

Шаг 5. Уплатите доначисленный налог

Пени по пересчитанным налогам начисляются только если ИП не заплатил вовремя авансовые платежи, срок уплаты которых наступил после того как возникли обстоятельства, повлекшие утрату права на ПСН. Размер пени составляет 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки (пп. 1 п. 4 ст. 75 НК). Если пересчитанный налог меньше, чем ИП уже заплатил за патент, переплата не пропадет — ее можно зачислить в счет будущих платежей. Пример. ИП Зайцев М.М. с начала 2026 года работал по патенту и совмещал его с УСН «Доходы». Срок действия патента — 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря 2026 года). Стоимость патента — 60 000 рублей. Уплатить нужно так (п. 2 ст. 346.51 НК): 1/3 суммы (20 000 рублей) — не позднее 1 апреля 2026 (уплачено полностью);

2/3 суммы (40 000 рублей) — не позднее 28 декабря 2026 (еще не уплачено). 31 июля 2026 года совокупные доходы Зайцева превысили 20 млн рублей. С 1 января 2026 года Зайцев теряет право на ПСН и считается перешедшим на УСН «Доходы». Доходы, которые ИП получил на патенте с 1 января по 31 июля 2026 года, он включил в базу по УСН. После пересчета выяснилось, что по УСН нужно доплатить авансы за I квартал и полугодие на общую сумму 58 000 рублей. Уплаченный патентный налог в сумме 20 000 рублей не возвращается и не зачитывается, но уменьшает налог по УСН за тот же период (п. 7 ст. 346.45 НК). Поэтому доплата по УСН составит 38 000 рублей (58 000 − 20 000). Пени за период применения ПСН не начисляются. Если Зайцев уплатит 38 000 рублей позже установленного срока, пени будут начисляться только начиная со дня, следующего за сроком уплаты соответствующего аванса по УСН, при условии что этот срок наступил после 31 июля 2026 года. Патентный налог в сумме 40 000 рублей, срок уплаты которого — 28 декабря 2026 года — наступит после даты утраты права на ПСН и не подлежит уплате.

Шаг 6. Измените настройки ККТ