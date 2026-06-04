Как исправить ошибки в счете-фактуре в 2026 году: памятка для бухгалтера с образцом

Когда обязательно исправлять счет-фактуру

Счет-фактуру (СФ) нужно исправить, если в ней есть существенная ошибка.

Существенные ошибки — это те, из-за которых налоговая может отказать покупателю в вычете НДС (п. 2 ст. 169 НК):

неточности в наименовании, адресе, ИНН продавца или покупателя;

неправильное наименование товара;

ошибки, из-за которых нельзя определить стоимость и сумму НДС — нет этих данных, есть арифметические ошибки, неверно указаны название и код валюты, единица измерения, количество или цена;

неправильная налоговая ставка;

факсимильная подпись уполномоченного лица вместо собственноручной.

Другие ошибки считаются несущественными, если они не мешают налоговой определить продавца, покупателя, стоимость, ставку и сумму НДС. В этом случае новый счет-фактуру оформлять не нужно.

Не путайте исправленный счет-фактуру с корректировочным:

Исправленный счет-фактуру оформляют, если в исходном документе нашли существенные ошибки.

Корректировочный счет-фактура нужен, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость отгруженных товаров, работ или услуг из-за снижения цены или объема.

Если нет письменного согласия покупателя или документа о его уведомлении об изменении стоимости, нужно оформить исправленный счет-фактуру, а не корректировочный (письмо ФНС от 25.02.2021 № ЕА-3-26/1355@).