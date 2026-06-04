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Счета-фактуры
Как исправить ошибки в счете-фактуре в 2026 году: памятка для бухгалтера с образцом

Как исправить ошибки в счете-фактуре в 2026 году: памятка для бухгалтера с образцом

Если продавец допустил ошибку в счете-фактуре, он должен выставить покупателю исправленный документ с верными данными. Рассказываем, какие ошибки обязательно нужно исправлять и как это сделать правильно.

Когда обязательно исправлять счет-фактуру

Счет-фактуру (СФ) нужно исправить, если в ней есть существенная ошибка.

Существенные ошибки — это те, из-за которых налоговая может отказать покупателю в вычете НДС (п. 2 ст. 169 НК):

  • неточности в наименовании, адресе, ИНН продавца или покупателя;

  • неправильное наименование товара;

  • ошибки, из-за которых нельзя определить стоимость и сумму НДС — нет этих данных, есть арифметические ошибки, неверно указаны название и код валюты, единица измерения, количество или цена;

  • неправильная налоговая ставка;

  • факсимильная подпись уполномоченного лица вместо собственноручной.

Другие ошибки считаются несущественными, если они не мешают налоговой определить продавца, покупателя, стоимость, ставку и сумму НДС. В этом случае новый счет-фактуру оформлять не нужно.

Не путайте исправленный счет-фактуру с корректировочным:

  • Исправленный счет-фактуру оформляют, если в исходном документе нашли существенные ошибки.

  • Корректировочный счет-фактура нужен, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость отгруженных товаров, работ или услуг из-за снижения цены или объема.

Если нет письменного согласия покупателя или документа о его уведомлении об изменении стоимости, нужно оформить исправленный счет-фактуру, а не корректировочный (письмо ФНС от 25.02.2021 № ЕА-3-26/1355@).

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Какие ошибки нельзя исправлять в счете-фактуре 

При исправлении счета-фактуры нельзя менять данные из строки 1 в новом документе:

  • номер счета-фактуры;

  • дату счета-фактуры.

Если изначально реквизиты из строки 1 указали неверно, перенесите их в исправленный счет-фактуру без изменений. Это не приведет к отказу покупателю в вычете (п. 2 ст. 169 НК, п. 7 правил заполнения СФ).

Как исправлять ошибки в счете-фактуре

Ошибки в счетах-фактурах бывают техническими (например, в названии товара или ставке налога) и арифметическими (в расчете суммы и налога). Исправляют их одинаково.

Чтобы исправить ошибку, нужно составить новый документ — исправленный счет-фактуру. Заполняйте его по той форме, которая действовала в день выдачи первоначального документа.

В новом счете-фактуре укажите (п. 6 ст. 169 НК, п. 7 правил заполнения СФ):

  • В строке 1 — номер и дату из строки 1 первичного счета-фактуры.

  • В строке 1а — порядковый номер и дату исправления.

  • В остальных строках и графах — правильные данные из исходного счета-фактуры перенесите без изменений, а неправильные или отсутствующие заполните верными значениями.

Исправленный счет-фактуру должен подписать руководитель компании (ИП) и главный бухгалтер или другие лица, уполномоченные подписывать такие документы.

При исправлении первоначального счета-фактуры, к которому уже есть корректировочный, данные корректировки не учитывайте. Если ошибки есть и в первоначальном, и в корректировочном счете-фактуре, исправленные счета-фактуры составьте к обоим документам.

Как отражать исправленный счет-фактуру в книге продаж

Если нужно внести исправления в книге за текущий квартал:

  • Аннулируйте счет-фактуру с неправильными данными — зарегистрируйте его еще раз, при этом внесите стоимость со знаком «минус».

  • Зарегистрируйте новый исправленный счет-фактуру.

Если нужно внести исправления в книге продаж прошедшего квартала:

  • Оформите дополнительный лист к книге продаж за соответствующий квартал, при этом в строку «Итого» перенесите итоги граф 14–1 книги продаж (или предыдущего доплиста, если это не первое исправление).

  • В доплисте аннулируйте неправильный счет-фактуру — снова зарегистрируйте ошибочный СФ, отразив стоимость со знаком «минус».

  • Зарегистрируйте новый счет-фактуру с исправлениями.

  • В строке «Всего» укажите новые итоги по графам 14–19.

Образец исправительного счета-фактуры

Для исправления счетов-фактур, выданных в 2026 году, используйте форму, утвержденную постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в редакции от 23.01.2026).

Пример. ООО «Летний день» отгрузило покупателю ООО «Зимний вечер» партию пшеничной муки I сорта: 300 кг по цене 55 ₽ за 1 кг. Покупателю выставлен счет-фактура на отгрузку № 77 от 20.05.2026.

Через несколько дней бухгалтер ООО «Летний день» обнаружил ошибку: в графе 5 неправильно указана стоимость товара — вместо 16 500 ₽ (300 кг х 55) отражено 16 000 ₽. Из-за этого некорректно рассчитана сумма НДС и итоговая стоимость с учетом налога в графах 8 и 9:

Как исправить ошибки в счете-фактуре в 2026 году: памятка для бухгалтера с образцом
Первоначальный счет-фактура, оформленный с арифметическими ошибками
Первоначальный счет-фактура, оформленный с арифметическими ошибками

22 мая 2026 года покупателю ООО «Зимний вечер» выдали исправленный счет-фактуру:

Как исправить ошибки в счете-фактуре в 2026 году: памятка для бухгалтера с образцом
Исправленный счет-фактура с измененными корректными данными
Исправленный счет-фактура с измененными корректными данными

В книге продаж за второй квартал аннулировали первоначальный счет-фактуру — зарегистрировали его повторно и указали все суммы с минусом. Затем зарегистрировали новый счет-фактуру с исправлениями в графах 5, 8 и 9.  

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Чек-лист. Как избежать ошибок при заполнении счетов-фактур

  • Используйте бухгалтерские программы для автоматического заполнения счетов-фактур — это снизит риск ошибок.

  • Тщательно проверяйте реквизиты — данные контрагента сверяйте с информацией в ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте ФНС

  • Убедитесь, что данные в счете-фактуре соответствуют первичным документам — договорам, актам, накладным.

  • Используйте актуальную форму / электронный формат счета-фактуры.

  • Подписывайте бумажные счета-фактуры, включая исправительные, только «живыми» подписями руководителя (ИП) и главного бухгалтера или других уполномоченных лиц, не используйте факсимиле.

  • Оперативно исправляйте существенные ошибки. Чтобы покупатель мог без проблем принять к вычету НДС, выдайте ему исправленный счет-фактуру с правильными показателями, зарегистрировав его в книге продаж.

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