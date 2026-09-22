ЭПД для грузоперевозчика: как работать с транспортным ЭДО

Какие перевозочные документы грузоперевозчик оформляет только в электронном виде с 1 сентября 2026 года. Как устроены ЭТрН и электронный заказ-заявка, какие подписи и МЧД нужны водителю и логисту, как подключиться к оператору ИС ЭПД.

С 1 сентября 2026 года грузоперевозки сопровождаются электронными перевозочными документами, а бумажные документы сохранились только для отдельных случаев из перечня Минтранса.

В этой статье Точка Банк расскажет, какие документы перевозчик теперь оформляет в электронном виде, как устроены электронная транспортная накладная и заказ-заявка, какие подписи нужны водителю и сотрудникам, зачем оформлять МЧД и как подключить транспортный ЭДО за несколько шагов.

Важное

Электронные перевозочные документы (ЭПД) стали обязательными с 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ. В электронный вид перешли транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку, экспедиторские документы, а также железнодорожная и авиационная грузовые накладные.

Документы передаются в ГИС ЭПД через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса. Напрямую загрузить накладную в систему нельзя, поэтому перевозчику нужен договор с оператором ИС ЭПД и настроенный обмен с контрагентами.

До 1 марта 2027 года действует переходный период — если водитель предъявит бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится устным замечанием. Но это касается только замены формы — когда накладной нет ни в каком виде, водителю назначается штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Обязанность оформлять ЭПД переходный период не отменяет.

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Что такое ЭПД и кто обязан их применять

ЭПД — это перевозочные документы в виде файлов XML-формата, установленного ФНС, которые стороны подписывают электронными подписями и передают в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) через операторов ИС ЭПД. Юридическая сила у таких документов такая же, как у бумажных.

Требование оформлять перевозочные документы в электронном виде по 140-ФЗ действует с 1 сентября 2026 года для всех участников перевозки — грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя, независимо от размера бизнеса и системы налогообложения. Каждая сторона подписывает свою часть документа, а итоговый файл попадает в ГИС ЭПД, где его видят ФНС, Ространснадзор и другие ведомства.

Обмен идёт только через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса. Оператор проверяет форматы, подписи и полномочия подписантов, после чего передаёт данные в государственную систему. Один из операторов ИС ЭПД — Точка Банк.

Какие документы оформляются в электронном виде

С 1 сентября 2026 года только в электронном виде оформляются:

Транспортная накладная (ЭТрН).

Заказ и заявка на перевозку груза (ЭЗЗ).

Экспедиторские документы — поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки.

Железнодорожная транспортная накладная.

Грузовая накладная при авиаперевозках.

Путевой лист в обязательный перечень не вошёл — электронный формат путевого листа (ЭПЛ) остаётся добровольным во всех случаях, кроме перевозки алкоголя.

Бумажное оформление сохранилось для ограниченного перечня ситуаций. Для экспедиторских документов исключения установил приказ Минтранса России от 03.04.2026 №115, для транспортной накладной, заказа и заявки – приказ Минтранса России от 01.06.2026 №262. В перечень входят, например, перевозки для нужд органов власти, обороны и безопасности, а также специальные и воинские грузы. Обычных коммерческих рейсов исключения не касаются.

Важно: бумажный документ после 1 сентября 2026 года допускается только в случаях из приказов Минтранса. Договориться с контрагентом о работе с бумажными документами нельзя — такая накладная не попадёт в ГИС ЭПД и не подтвердит перевозку.

Как устроена электронная транспортная накладная

ЭТрН подтверждает заключение договора перевозки и оформляется на каждый рейс. Документ состоит из четырёх обязательных частей — титулов, которые стороны подписывают по ходу перевозки.

Титул Кто подписывает Когда подписывает Т1 Грузоотправитель При передаче груза: данные сторон, груза, водителя и машины Т2 Перевозчик При приёме груза к перевозке Т3 Грузополучатель При получении груза на выгрузке Т4 Перевозчик После сдачи груза получателю

Если в пути что-то меняется, например адрес выгрузки или машина, к накладной формируется дополнительный титул с новыми сведениями. Переоформлять документ с нуля не нужно.

Транспортную накладную оформляет грузоотправитель,то есть перевозчик получает её уже на следующем этапе.

Пример оформления ЭТрН в Точка Банке

Водителю бумажная распечатка в рейсе не требуется. Инспектору на дороге он предъявляет ЭТрН в виде QR-кода на экране смартфона — инспектор считывает код и видит данные по перевозке в ГИС ЭПД.

В Транспортном ЭДО от Точка Банка перевозчик подписывает свои титулы ЭТрН, отслеживает статусы документа и получает готовый QR-код для предъявления при проверке сотрудниками ГИБДД.

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Электронный заказ-заявка

Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) фиксирует договорённость между заказчиком перевозки и перевозчиком до рейса — какой груз, откуда и куда перевозят, в какие сроки и по какой цене. С 1 сентября 2026 года этот документ тоже оформляется только в электронном виде и передаётся в ГИС ЭПД.

Согласованная в электронном виде заявка привязана к конкретной перевозке, подписана обеими сторонами и хранится в системе. На практике работа с ЭЗЗ выглядит так:

Заказчик направляет заказ-заявку перевозчику. Перевозчик подписывает её со своей стороны. Затем на рейс оформляется ЭТрН.

ЭТрН и ЭЗЗ доступны в Транспортном ЭДО от Точка Банка, поэтому вся цепочка документов по рейсу собирается в одном месте. Помимо ЭТрН и ЭЗЗ в Точка Банке можно оформить электронные экспедиторские документы.

Подписи и МЧД

Для работы с ЭПД нужны электронные подписи, их вид зависит от того, кто и что подписывает:

Кто подписывает Какая подпись Руководитель или ИП УКЭП, выданная ФНС или УКЭП «Госключ» Логист, диспетчер или другой сотрудник УКЭП или УНЭП «Госключ» Водитель УКЭП или УНЭП «Госключ»

Помимо подписей сотруднику требуется МЧД — машиночитаемая доверенность. Это электронный документ в формате ФНС, который подтверждает полномочия сотрудника действовать от имени компании или ИП. Руководителю или ИП доверенность не требуется.

Важно: с 1 сентября 2026 года МЧД обязательна для всех, кто подписывает перевозочные документы по доверенности. Система автоматически проверяет полномочия подписанта, и без зарегистрированной доверенности титул не пройдёт проверку.

В МЧД для водителя достаточно указать право подписывать электронные перевозочные документы от имени перевозчика. Выдавать более широкие полномочия для рейса не нужно, а при увольнении сотрудника доверенность отзывается.

Транспортный ЭДО от Точка Банка поддерживает работу с МЧД для водителей, что позволяет подписывать документы в любое время.

Как перевозчику начать работать с транспортным ЭДО

Для работы с электронными перевозочными документами необходимо подключиться к оператору ИС ЭПД. Оператор должен входить в реестр Минтранса — только такие компании вправе передавать документы в ГИС ЭПД.

При выборе оператора ИС ЭПД стоит проверить, какие типы документов поддерживает сервис и могут ли водители подписывать документы.

Для работы также потребуется выпустить подписи и оформить МЧД для всех сотрудников, причастных к оформлению ЭПД. Далее необходимо настроить обмен с контрагентами. Грузоотправители и грузополучатели могут работать через других операторов, отличающихся от оператора ИС ЭПД грузоперевозчика, — в этом случае обмен идёт по роумингу между системами.

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Что будет, если не перейти на ЭПД

Отдельного состава в КоАП РФ именно за неоформление электронной накладной пока нет, поправки существуют в виде законопроекта.

Действует общая норма — за управление машиной без документов на груз водителю выносится предупреждение или назначается штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Она касается только случаев, когда у водителя нет никакой накладной, а если есть хотя бы бумажная, то действует временное послабление.

До 1 марта 2027 года контроль на дорогах смягчён. По итогам совещания у президента 23 июня 2026 года Минтранс установил переходный период — если вместо электронного документа водитель предъявит бумажный, инспектор ограничится устным замечанием.

Важно: переходный период смягчает только проверки на дороге. Сама обязанность оформлять ЭПД действует с 1 сентября 2026 года.

Частые вопросы

Какие документы нужно оформлять в электронном виде с 1 сентября 2026 года?

В обязательный электронный формат перешли транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку, экспедиторские документы, железнодорожная транспортная накладная и грузовая накладная при авиаперевозках. Бумажный формат допускается только в случаях из приказов Минтранса.

Нужно ли переводить путевой лист в электронный вид?

Нет, электронный путевой лист остаётся добровольным. Перевозчик вправе оформлять его на бумаге, но при работе с ЭТрН многие компании переводят путевой лист в электронный вид, чтобы вести документы в одном сервисе. Исключение – перевозка алкоголя и спиртосодержащей продукции, в этом случае электронный формат обязателен.

Что водитель предъявляет инспектору вместо бумажной накладной?

QR-код на экране смартфона или планшета, который формируется после подписания 2-го титула перевозчиком. Инспектор считывает код и видит данные накладной по конкретной перевозке в ГИС ЭПД. Распечатывать документ не нужно.

Будут ли штрафовать за бумажную накладную до 1 марта 2027 года?

До 1 марта 2027 года инспектор при проверке на дороге ограничится устным замечанием, если вместо электронного документа предъявлен бумажный. Если никакой накладной нет, то грозит штраф в размере 500 ₽.

Нужна ли водителю электронная подпись?

Если водитель подписывает титулы ЭТрН от имени перевозчика, ему нужны подпись физлица и машиночитаемая доверенность. Для подписания прямо со смартфона можно использовать НЭП или КЭП Госключа.

Можно ли передавать документы в ГИС ЭПД напрямую, без оператора?

Нет, документы попадают в государственную систему только через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса.

Что делать, если грузоотправитель работает через другого оператора ИС ЭПД?

Обмен между разными операторами ИС ЭПД возможен по роумингу. Перед началом работы стоит уточнить, с какими операторами работают контрагенты, и заранее проверить наличие роуминга. Дополнительные настройки не требуются.

Нужно ли перевозчику регистрироваться в реестре «ГосЛог»?

В 2026 году обязательная регистрация действует только для экспедиторов. Реестр перевозчиков заработает с 1 марта 2027 года по закону 520-ФЗ и коснётся перевозок на машинах с разрешённой массой свыше 3,5 тонны.

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