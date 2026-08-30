Конец эпохи VC? Почему авторы бегут с площадки

Из случайной встречи в ресторане Бориса Мальцева с юристом, предпринимателем Евгением Рябовым вышло неожиданное интервью.

На встрече с популярным блогером на Клерке, юристом, предпринимателем Евгением Рябовым выяснилось, что авторы бегут с VC.ru.

Площадка, которая развивалась благодаря авторскому контенту, запросила оплату за право размещаться у них. Тех, кто проигнорировал требование, не продвигают на Яндексе и в Гугле.

Сколько VC зарабатывает на своих авторах, куда теперь переходить для оптимального сео-продвижения и другие подробности: