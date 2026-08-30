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Интервью
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Конец эпохи VC? Почему авторы бегут с площадки

Из случайной встречи в ресторане Бориса Мальцева с юристом, предпринимателем Евгением Рябовым вышло неожиданное интервью.

На встрече с популярным блогером на Клерке, юристом, предпринимателем Евгением Рябовым выяснилось, что авторы бегут с VC.ru.

Площадка, которая развивалась благодаря авторскому контенту, запросила оплату за право размещаться у них. Тех, кто проигнорировал требование, не продвигают на Яндексе и в Гугле.

Сколько VC зарабатывает на своих авторах, куда теперь переходить для оптимального сео-продвижения и другие подробности:

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Беседы с предпринимателями об их бизнесе.

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