У «ТоТ еще разговор» первая тысяча подписчиков на YouTube и грандиозные планы на октябрь

Сначала гости платили за обед. Теперь мы едем к ним с камерами и профессиональным оператором-постановщиком из кино. Нас так вдохновила тысяча, что мы решили в октябре порвать все шаблоны.

У «ТоТ еще разговор» первая тысяча подписчиков на YouTube.

Посмотрели на график. Там всё как в бизнесе: рывок, движение небольшими шагами, длинный участок, на котором будто ничего не происходит. Потом снова рост.

За этой линией — история проекта, который начинался с разговоров в ресторанах. А сейчас на ваших глазах превращается в крепкий медийный продукт.

Причём первоначальная бизнес-модель была понятнее некуда: гость оплачивает обед.

Борис Мальцев и Михаил Лапушинский встречались с предпринимателями и разговаривали «за еду». Кто накормил — тот и герой выпуска. За столом обсуждали бизнес, решения, деньги и всё, что обычно остаётся за красивой историей успеха.

Потом случился второй заход. Разговоры перебрались в офис Клерка. Появились съёмки, выпуски начали выкладывать на YouTube. Теперь послушать предпринимателя мог каждый, кому интересна его история.

Сейчас идёт третья волна: мы снимаем в профессиональных подкаст-студиях Москвы.

Это меняет возможности проекта. Проще договориться о встрече, больше выбор гостей, в том числе медийных. Можно приглашать людей, до которых раньше было сложно добраться, и готовить разговоры, ради которых вы отложите свои дела.

При этом Бориса по-прежнему интересует, где предприниматель потерял деньги. Какое решение оказалось ошибкой. Почему рост остановился. Что пришлось сделать, чтобы компания пережила кризис.

Потому что фраза «здесь я всё испортил» часто даёт больше, чем час рассказов о достижениях.

Тысяча подписчиков — пока небольшая аудитория. Но уже тысяча человек решила, что за этими разговорами стоит следить.

И ближайший план съёмок у нас такой, что самим хочется поскорее всё увидеть. Имена пока придержим. Вот три тизера.

Поедем туда, где сотрудниками управляют бордер-колли

Совсем скоро отправляемся на настоящую ферму в Тверской области.

Семья перебралась в глубинку, чтобы разводить племенных лошадей и бордер-колли — собак, которые пасут овец. Со временем вокруг этого выросли экотуризм, верховая езда для гостей и дрессировка собак.

Теперь хотим разобраться: как устроен такой бизнес? Что приносит выручку, а что съедает ресурс? Как совместить хозяйство, животных и туристов, которые приехали за красивой сельской жизнью?

И где заканчивается мечта о собственном доме среди полей и начинается работа без выходных?

Отдельная причина дождаться выпуска — посмотреть, как бордер-колли управляют овцами. Кажется, даже американские фермерские собаки посмотрели бы с завистью.

Миллиарды, десятки тысяч сотрудников и… дихлофос

Ещё один будущий гость — предприниматель с очень громким именем. Его знала вся страна. Состояние оценивалось в миллиарды, в холдинге работали десятки тысяч человек.

А потом бизнес рухнул, а сам он оказался в розыске.

В его версии этой истории ключевую роль сыграл обычный дихлофос. Да, тот самый.

За этой неожиданной деталью — история потери огромного бизнеса и многолетней борьбы за справедливость, как её видит сам предприниматель.

Почти десять лет молчания. Теперь впервые только на нашем канале он готов рассказать, что произошло: какие решения принимал, где ошибся и почему всё закончилось именно так.

Это будет тяжёлый разговор о бизнес-поражении. Когда на кону всё, что ты строил годами.

Человек из чата, в котором очень дорого стоит сообщение «коллеги, привет»

Третий гость — из мира маркетинга.

Преподаёт в МГУ и Сколково. У него три маркетинговые компании. И доступ к разговорам, которые редко выходят в публичное поле.

Для понимания масштаба: он состоит в небольшом закрытом чате директоров по маркетингу крупнейших российских компаний. По его оценке, участники этого чата распоряжаются примерно 60% маркетингового бюджета страны.

Представляете этот чатик?

Поговорим о том, что в маркетинге уже умерло, хотя в него продолжают вливать бюджеты и пытаются расшевелить палками. И о том, какие инструменты только появляются — пока большинство рынка их ещё не замечает.

Хочется понять, куда смотрят люди, которые принимают решения о больших рекламных деньгах. И что из этого может использовать предприниматель, у которого бюджет сильно скромнее.

Вот до чего довели разговоры за обедом.