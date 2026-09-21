Ждем вас на крыше Клерка 23 сентября в 16:45
Снимаем сразу 2 новых подкаста «Тот еще разговор» и приглашаем зрителей.
В 17:00 мск запись с Александром Нитиевским, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России по рыбалке, чемпион Eurasian Championship. Вырастил бизнес на рыбалке и создал собственный бренд Fishing Band.
Но разговор будет не о рыбалке, а о бизнесе. В этом году его товар сгорел на складах и ВБ, и Озона. А топливный кризис убивает оптовую торговлю. Что предпринимает чемпион, чтобы не проиграть в этом состязании?
В 19:00 мск запись с адвокатом Михаилом Остапченко. Занимается экономическими спорами, строительными подрядами и таможенными делами.
Он назвает себя премиум-адвокат в сфере экономики. А почему? Будем разбираться.
Обычно специалист рассказывает, какие задачи он решает. Наш гость сразу обозначил, за какие больше не берётся.
Он перестал брать налоговые споры, потому что «это как в поезде с шулером в карты играть».
Приходите 23 сентября (в среду) в студию на крыше Клерка в 16:45 по адресу: ул Красноармейская, д 55/1, этаж 11
Сидит сантехник на крыше, он видит много чего,
Он также многое слышит, но (тема) не про него(с)