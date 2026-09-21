6+3 мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
ТоТ еще разговор
Интервью
Читать 1 мин

Ждем вас на крыше Клерка 23 сентября в 16:45

Снимаем сразу 2 новых подкаста «Тот еще разговор» и приглашаем зрителей.

597 просмотров21 открытие
1
Ждем вас на крыше Клерка 23 сентября в 16:45

В 17:00 мск запись с Александром Нитиевским, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России по рыбалке, чемпион Eurasian Championship. Вырастил бизнес на рыбалке и создал собственный бренд Fishing Band. 

Но разговор будет не о рыбалке, а о бизнесе. В этом году его товар сгорел на складах и ВБ, и Озона. А топливный кризис убивает оптовую торговлю. Что предпринимает чемпион, чтобы не проиграть в этом состязании?

В 19:00 мск запись с адвокатом Михаилом Остапченко.  Занимается экономическими спорами, строительными подрядами и таможенными делами.

Он назвает себя премиум-адвокат в сфере экономики. А почему? Будем разбираться.

Обычно специалист рассказывает, какие задачи он решает. Наш гость сразу обозначил, за какие больше не берётся.

Он перестал брать налоговые споры, потому что «это как в поезде с шулером в карты играть». 

Приходите 23 сентября (в среду) в студию на крыше Клерка в 16:45 по адресу: ул Красноармейская, д 55/1, этаж 11

Информации об авторе

ТоТ еще разговор

ТоТ еще разговор

Беседы с предпринимателями об их бизнесе.

248 подписчиков70 постов

Контакты

Павел Желновод
Земельное право (ЗК РФ)

КРТ: что такое комплексное развитие территорий, кого могут лишить недвижимости и что делать собственнику

КРТ (комплексное развитие территорий) становится одним из главных инструментов преобразования российских городов и напрямую влияет на собственников земли и недвижимости. В статье простым языком разбирается, что такое КРТ, какие территории могут в него попасть, кто и как принимает решение, в каких случаях возможно изъятие недвижимости.

99
Комментарии
1
ГлавнаяПодписка