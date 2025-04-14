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Как использовать данные из 1С для анализа бизнеса и принятия решений

Управление бизнесом требует постоянного анализа его эффективности. Система 1С — это мощный инструмент, который помогает собирать и анализировать данные, чтобы принимать обоснованные решения. В этой статье мы рассмотрим, как использовать 1С для анализа бизнеса, какие отчеты помогут вам в этом, и что делать, если вы решите внедрить ERP-систему.