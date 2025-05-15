1С для управления персоналом: возможности программного обеспечения для расчета заработной платы, учета рабочего времени и кадрового учета

Настройки для включения функционала
Для того чтобы в базе 1С была возможность работать с блоком по управлению персоналом, необходимо проверить, сделаны ли у вас необходимые настройки. В конфигурациях «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация» настройки расположены в разделе меню «НСИ и администрирование».
В конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» разделы меню выглядят по-другому и настройки располагаются в одноименном пункте «Настройки».
Нас будут интересовать в первую очередь разделы «Расчет зарплаты» и «Кадровый учет». Проверьте, что в «Кадровом учете» стоит флажок «Использовать программу для кадрового учета и расчета заработной платы».
Нужно пройтись по всем настройкам — установить флаги у тех опций и возможностей, которые будете использовать в работе. А также настроить состав начислений и удержаний.
«1С:Зарплата и управление персоналом» станет незаменимым помощником для профессионалов в сфере HR, бухгалтерии и зарплатных расчетов. Отправьте заявку на демонстрацию!
Возможности кадрового учета
Функционал для сотрудников кадровых служб расположен в разделе «Кадры».
1С позволяет регистрировать в программе, заполнять и печатать большое количество кадровых документов — приказы о приеме, переводе, увольнении, вводить информацию об отпусках, больничных, командировках, сверхурочных часах и др.
Есть возможность вести электронные трудовые книжки с автоматической отправкой отчетов в СФР.
Кроме того, ведется обмен данными с СФР:
отправка сведений по застрахованным лицам;
получение сведений об открытых листках нетрудоспособности и отправка уточняющих данных по болеющим сотрудникам в СФР.
Из кадровых документов по кнопке «Печать» выводятся заполненные бланки.
Для удобства работы кадровиков, разработчики добавили в конфигурации большое количество кадровых отчетов.
Кадровик может гибко настраивать готовые отчеты под свои нужды по кнопке «Настройки» — убирать или добавлять колонки, изменять группировки отчетов, выделять строки и данные цветом в зависимости от определенных условий. Например, выделить розовым цветом строки с сотрудниками, у которых отсутствует ИНН.
Настроенные таким образом отчеты при надобности сохраняют в базе как дополнительные отчеты и используют в будущем.
Учет рабочего времени
Для учета рабочего времени создают и настраивают графики работы сотрудников — по дням недели (пятидневка, шестидневка, графики сокращенного рабочего дня) и сменные графики (с суммированным учетом рабочего времени).
Графики могут заполняться автоматически на каждый рабочий год на основании производственных календарей РФ и субъектов РФ.
График работы задается с позиции штатного расписания и может быть скорректирован при вводе кадровых документов по сотруднику — приеме на работу, увольнении, кадровом переводе и др.
На основании графиков и фактически отработанного времени происходит расчет заработной платы работникам.
Есть два варианта ведения учета в программе:
Без ввода табелей, только на основании кадровых документов и документов-отклонений. В этом случае табель по унифицированной форме Т-13 печатают как отчет.
С использованием документа «Табель».
При вводе документа можно вручную корректировать явки и часы. Если на конкретную дату в программу уже были введены документы-отклонения по сотруднику, 1С внести изменения не даст.
Из документа «Табель» по кнопке «Т-13» печатается отчет по унифицированной форме Т-13.
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Функционал по расчету зарплаты
Расчет заработной платы выполняется в несколько этапов:
Кадровики заносят в программу кадровые документы (приемы, переводы, увольнения и др.), а также документы-отклонения (приказы на командировки, больничные, отпуска и т.п.).
Расчетчики зарплаты проверяют введенные кадровые документы на корректность и выполняют по ним расчет. По некоторым документам выплаты выполняют в межрасчетный период — например, за три рабочих дня при уходе в отпуск.
Вводится документ «Начисления за первую половину месяца» для расчета аванса и НДФЛ с него. Аванс выплачивают по ведомостям через кассу/банк (по зарплатным проектам или на личные счета сотрудников) либо через раздатчика зарплаты.
Бухгалтеры печатают Расчетные листки за первую половину месяца.
Вводятся документы по удержаниям, премиям и займам, «Начисление зарплаты и взносов» за полный месяц, а также документы по гражданско-правовым договорам. Выполняется окончательный расчет начислений, пособий, удержаний, НДФЛ, займов и взносов за месяц.
Выплачивается зарплата за месяц.
Бухгалтеры печатают Расчетные листки на месяц.
Для конфигураций «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием» реализован расчет сдельной оплаты производственных рабочих на основании документов из блока «Производство». В программе «1С:Зарплата и управление персоналом» сдельные наряды вводят вручную.
Кроме печати расчетных листков, в программах «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием» предусмотрено множество других отчетов по зарплате:
Полный свод начислений, удержаний и выплат.
Отчеты по депонированной зарплате.
Динамика изменения фонда оплаты труда.
Журнал учета исполнительных документов.
Анализ зарплаты по сотрудникам в различных разрезах.
Расчетные ведомости на типовых бланках и др.
Есть функционал по начислению резервов по отпускам и премиям для целей бухгалтерского и налогового учета.
Формируются регламентированные отчеты в СФР, Росстат. Если в базе подключена «1С-Отчетность», отправка отчетности в фонды и получение ответов происходит в автоматическом режиме.
Из программы «1С:Зарплата и управление персоналом» настраивают выгрузку данных в другие программы для ведения регламентированного учета. В «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP Управление предприятием» проводки по заработной плате можно формировать непосредственно в базе. В конфигурациях есть отчеты для проверки разнесения начисленной зарплаты, удержаний и взносов по счетам бухгалтерского учета.
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Комментарии1
И как вообще эти кадровые приказы автоматически влияют на зарплату — там что, искусственный интеллект встроен, который сам догадается, сколько платить? Или всё же кто-то вводит вручную?
И ещё, что с этими графиками рабочего времени — они реально помогают, или это просто способ запутать всех ещё больше?