1С для управления персоналом: возможности программного обеспечения для расчета заработной платы, учета рабочего времени и кадрового учета

Настройки для включения функционала

Для того чтобы в базе 1С была возможность работать с блоком по управлению персоналом, необходимо проверить, сделаны ли у вас необходимые настройки. В конфигурациях «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация» настройки расположены в разделе меню «НСИ и администрирование».

В конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» разделы меню выглядят по-другому и настройки располагаются в одноименном пункте «Настройки».

Нас будут интересовать в первую очередь разделы «Расчет зарплаты» и «Кадровый учет». Проверьте, что в «Кадровом учете» стоит флажок «Использовать программу для кадрового учета и расчета заработной платы».

Нужно пройтись по всем настройкам — установить флаги у тех опций и возможностей, которые будете использовать в работе. А также настроить состав начислений и удержаний.