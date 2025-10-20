Минимальный набор 1С для стартапа: как не переплатить и выбрать именно то, что нужно

Вырисовываете бизнес-модель на салфетке, ищете первых клиентов и считаете каждую копейку? В этот момент мысль о покупке «какой-то там 1С» кажется такой же далекой и сложной, как полет на Марс. С одной стороны — советуют «ставить сразу и правильно». С другой — страх купить непонятный «космический корабль» с сотней кнопок, когда вам нужна всего лишь надежная телега для старта.

Знакомая ситуация? Вы не одни. Главная ошибка начинающих предпринимателей — это либо откладывать учет на потом, создавая себе гигантский хаус из табличек и чеков, либо сразу переплачивать за мощные и дорогие системы, функционал которых будет использован на 5%.