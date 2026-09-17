Настройки приемки давальческого материала на адресный склад

При приемке давальческого материала на адресный склад может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что система не может автоматически сформировать задание на размещение. Сама система при этом ссылается на некорректное заполнение правил размещения. Но при этом ручному созданию заданий система не препятствует. И чтобы нам не пришлось каждый раз создавать задания вручную, будет предложено два решения данной проблемы.

В этом конкретном случае следует проигнорировать сообщение системы о неправильно заполненном правиле размещения и не обращать на него внимания, так как проблема сидит глубже. На что действительно стоит обратить свой взор, так это на настройки области хранения, в которой должен будет храниться давальческий материал, и складской группы номенклатуры.

Столкнувшись с данной проблемой можно избрать два пути ее решения. Первый связан с настройками области хранения, второй с настройками складской группы номенклатуры. Оба варианта имеют свои нюансы, о которых будет расписано далее, но реализация обоих весьма проста. Также то, какой вариант выбрать, зависит от того, как вы по факту принимаете давальческий материал.

Начнем с разбора настроек складской группы номенклатуры. Чтобы избежать ошибки с автоматическим формированием заданий на размещение достаточно при создании группы выбрать вариант размещения товаров с разными назначениями — «Можно хранить в одной ячейке»:

Это позволит разместить материалы в любую ячейку, лишь бы там хватало места. И не важно какой товар там лежал до этого: с другим назначением или без назначения вовсе. Еще не стоит забывать о настройках правила размещения, если не создать отдельное правило под настроенную складскую группу, то способ не сработает. Но для того, чтобы настроенная складская группа появилась в списке для выбора при настройке номенклатуры, в карточке товара нужно дополнительно включить «Обособленное обеспечение»:

Также не стоит забывать о том, как вы на самом деле размещаете товары. Если у вас есть отдельные места или ячейки для хранения давальческого материала, то вам данный способ не подойдет. Потому что, когда система формирует задания на размещение, она не посмотрит, что в ячейке уже лежит товар под другое назначение или без него вовсе и положит туда новый, давальческий. И тогда данные в системе начнут расходиться с фактическими.

Во избежание подобной ситуации рассмотрим второй вариант. Для него нам понадобиться правильно настроить область хранения. В данном случае дополнительно придется создать или выделить ячейки, в которых будет хранится товар исключительно под одно назначение, изменять настройки складской группы номенклатуры при этом не придется.

В настройках области хранения необходимо выбрать вариант «Ячейки используются для хранения обособленных товаров»:

В данном случае ошибка с формированием заданий на размещение тоже исчезнет, но придется создавать дополнительные ячейки или выделять из уже имеющихся. Так же, чтобы способ работал необходимо в настройках ячейки указать нужную область хранения:

Тоже самое относится и к настройкам правила размещения:

Итак, в первом случае мы решаем проблему путем предоставления разрешения системе складировать товары с разными назначениями в одинаковые ячейки, при этом нельзя забывать, что товары без назначений система может разместить с обособленными товарами, что зачастую не удобно. Во втором же случае мы выделяем конкретные ячейки под конкретные назначения. В ячейку с одним назначением разместить товар с другим не получиться.

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