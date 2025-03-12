Как оплачивается командировка

Служебная командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Командировки сотрудников регламентируют гл. 24 ТК и Положением об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749). Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.
Максимальный срок служебной командировки работодатель может определить самостоятельно, законодательством он не установлен. Но сделать это нужно до начала поездки, чтобы правильно рассчитать размер аванса, который следует выдать сотруднику, и учесть рабочее время командированного в табеле.
Возмещение расходов
Командировка отличается от стандартных рабочих дней спецификой оплаты и порядком возмещения расходов.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать сотруднику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (возмещение осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы).
Помимо компенсирующих выплат, сотрудник должен получить оплату за работу в поездке.
Средний заработок
В соответствии с ТК (ст. 167) оплата труда в деловой поездке должна быть равна среднему заработку.
Средний заработок за период нахождения работника в командировке (включая дни нахождения в пути, в том числе время вынужденной остановки в пути) сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.
Часто оплата труда во время командировки, рассчитанная по среднему заработку, бывает меньше, чем если бы ее считали по текущему окладу. Разницу может выплатить работодатель, если это предусмотрено в положении об оплате труда, коллективном договоре или другом локальном нормативном акте компании.
Как определяют расчетный период:
Если сотрудник работает в компании не меньше 1 года, то расчетным периодом считаются последние 12 месяцев до месяца командировки.
Если командированный числится в штате менее 1 года, расчетный период начинается со дня выхода на работу по последнее число месяца, предшествующего месяцу командировки.
Если работник едет в деловую поездку в первый месяц работы, расчетный период исчисляется со дня его выхода на работу по день перед отправлением.
Если же сотрудник не успел отработать и дня до командировки, то для определения среднего дневного заработка используют размер оклада.
Статья 139 ТК позволяет работодателю устанавливать свой расчетный период, но он должен быть прописан во внутренних актах организации. Нестандартные условия не должны ухудшать финансовое положение сотрудника. Поэтому расчеты производятся дважды — по Положению и по установленным в компании правилам. Так работник не получит меньше, чем должен.
Включаются в расчет среднего заработка:
зарплата;
надбавки за особые условия труда;
районные коэффициенты и северные надбавки;
премии;
доплаты за сверхурочную, ночную работу, работу в праздники и выходные.
Не включаются в расчет среднего заработка:
пособия по нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам;
средний заработок, например, за период предыдущей командировки;
выплаты за время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от воли сторон;
выплаты за период, когда работник не мог работать из-за забастовки других сотрудников, но сам в ней участия не принимал;
выплаты за дополнительные дни для ухода за детьми-инвалидами;
выплаты за дни, когда работник освобождался от работы с сохранением среднего заработка.
Как выплачиваются суточные
Суточные, деньги на билеты и жилье выдаются сотруднику авансом — это обязанность, а не право работодателя. Услуги для работника компания может оплатить сама, в таком случае перечислять средства работнику заранее не нужно. Но суточные — все еще обязательно.
Но есть нормы суточных, в пределах которых из сумм не надо платить налоги и взносы (ст. 217 НК).
Они составляют:
не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ;
не более 2 500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.
Суточные расходы при командировках на 1 день по России не выплачиваются.
Если же работник командирован на один день за границу, то суточные выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату суточных для загранкомандировок.
Как оплачивается командировка в выходной или праздничный день
Прежде чем рассчитывать выплаты за командировку, помните, что отправить сотрудника в деловую поездку в праздники или выходные можно только с его письменного согласия (статья 113 ТК).
Для оплаты труда в командировке в выходные и праздничные дни средний заработок вычислять не нужно. Каждый час работы в деловой поездке оплачивается в двойном размере или более (на усмотрение работодателя), а за весь период командировки работодатель обязан выплатить суточные.
Сотрудник также вправе выбрать другой вариант компенсации — получить обычную оплату и дополнительный день отдыха. Если работник берет отгул, то в том месяце, когда он его использует, ему выплатят полный оклад — несмотря на то, что он отработает на один день меньше нормы. Однако тем, с кем заключен срочный трудовой договор до двух месяцев, положена только двойная оплата за часы командировки.
Если работник находился в командировке в свой выходной, но при этом не работал, работодатель обязан выплатить за такой день только суточные.
Как оплачивать командировку, если на выходные выпало только время в пути
В случае, если сотрудник провел выходной день в дороге, работодатель должен выплатить:
суточные;
повышенное вознаграждение за работу в выходной;
надбавку за работу в ночное время, если сотрудник находился в пути с 22:00 до 06:00.
Однако оплачиваться будет не полный выходной день, а только те часы, которые были затрачены на дорогу.
Кого нельзя отправить в командировку
Важно помнить, что есть категории лиц, которых нельзя направить в командировку, даже в рабочие дни:
беременные женщины;
лица младше 18 лет (кроме спортсменов и деятелей сферы искусства);
сотрудники, заключившие ученический договор (если командировка не связана с обучением).
Также есть категории работников, которые работодатель может направить в командировку при соблюдении определенного порядка:
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;
работника (матери или отца), воспитывающего без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
работника-опекуна ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;
работника, не являющегося опекуном или родителем ребенка (детей) в возрасте до 14 лет без матери;
работника, имеющего ребенка-инвалида;
работника, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;
инвалидов;
родителя ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;
родителя ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС;
работников, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.
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