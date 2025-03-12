Как оплачивается командировка

Суточные, деньги на билеты и жилье выдаются сотруднику авансом — это обязанность, а не право работодателя. Услуги для работника компания может оплатить сама, в таком случае перечислять средства работнику заранее не нужно. Но суточные — все еще обязательно.

Но есть нормы суточных, в пределах которых из сумм не надо платить налоги и взносы (ст. 217 НК).

Они составляют:

не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ;

не более 2 500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.

Суточные расходы при командировках на 1 день по России не выплачиваются.

Если же работник командирован на один день за границу, то суточные выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату суточных для загранкомандировок.