Как перейти на электронные трудовые книжки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Наверняка, вы уже слышали новость о переходе на электронные трудовые книжки. В этой статье я опишу последовательность действий, как переходить. Сейчас законопроекты (один и второй) находятся в Госдуме, и я уверен, что его примут.

В Трудовом кодексе появится СТД – статус сведений о трудовой деятельности. Вместо трудовой книжки будет электронная запись под названием СТД – альтернатива трудовой книжки. Соответственно, работодатель будет представлять все данные в ПФР из трудовых книжек с помощью СТД.

Как получить СТД физическим лицам? Физические лица могут получить СТД через работодателя, пока они работают у этого работодателя. Это первый вариант. Второй вариант – через МФЦ. Третий вариант – в ПФР. Четвертый вариант – через сайт госуслуг. Это четыре варианта того, что должны сделать физические лица.

Что должен сделать работодатель?

Шаг №1. После того, как этот законопроект станет законом, работодатели должны будут утвердить перечень мероприятий по обеспечению перехода сотрудников на СТД на 2020 год.

В том числе, вы должны будете письменно уведомить всех ваших сотрудников, что вы собираетесь перевести их на СТД.

Шаг №2. Вы должны провести разъяснительную работу среди своих сотрудников и рассказать им права на ведение бумажных трудовых книжек при передаче соответствующего заявления до конца 2020 года. Сотрудник может подать заявление, в котором будет настаивать на том, чтобы работодатель вел трудовую книжку в бумажном варианте. Наверняка разработают форму такого заявления, но пока этой формы нет.

Шаг №3. Работодатель должен письменно предупредить своих сотрудников, что если таких заявлений об оставлении бумажной трудовой книжки не последует, то с 1 января 2021 года работодатель сам, в принудительном порядке, вернет всем сотрудникам их бумажные трудовые книжки и заведет на них СТД. Если сотрудник письменно не потребовал от работодателя вести его бумажную трудовую книжку, работодатель с 1 января 2020 года в принудительном порядке переведет его на СТД, отдав ему его трудовую книжку.

Шаг №4. Работодатель должен внести изменения в нормативно-правовую базу своей компании, во все внутренние документы, включая соглашения, договоры с сотрудниками, коллективные договоры и т.д. И везде вместо трудовой книжки будет фигурировать СТД.

Шаг №5. Работодатель должен организовать техническое обеспечение взаимодействия с ПФР, чтобы передавать все сведения в фонд. Наверное, Пенсионный фонд выпустит документ, программу, с помощью которой у ПФР будет доступ в кадровую службу…

Поэтому, если ваш сотрудник не захочет иметь СТД и напишет заявление, то вы продолжите вести его трудовую книжку в обычном порядке.

Надеюсь, эта статья пошла вам на пользу. Спасибо, удачи в делах.