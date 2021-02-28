Закручиваем гайки в ежовых рукавицах: как изменится № 115-ФЗ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 193-р, которым внес в Госдуму Проект Федерального закона № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».

Прежде чем я кое-что расскажу об этом законопроекте, я процитирую вам пояснительную записку и скажу, что хочет улучшить Правительство в № 115-ФЗ.

Наше Правительство считает, что сейчас система идентификации и аутентификации бизнесменов куцая и не дает всей широты возможностей контроля за операциями, которая должна быть.

Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 1104357-7

«Система поручения проведения идентификации и упрощенной идентификации, предусмотренная в настоящее время Законом № 115-ФЗ, является выборочной, что сужает возможности ее применения на практике. Так, только отдельные организации, являющиеся субъектами Закона № 115-ФЗ, имеют право поручить проведение идентификации отдельным категориям субъектов Закона № 115-ФЗ и только для узкого круга целей. В то же время проведение идентификации может быть поручено кредитной организацией, например, удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (далее – Закон № 63-ФЗ), а также банковскому платежному агенту, которые, в свою очередь, субъектами исполнения Закона № 115-ФЗ не являются».

Перепрыгну через один абзац.

«В связи с этим в Законопроекте предусматривается возможность поручения упрощенной идентификации и (или) идентификации всеми субъектами Закона № 115-ФЗ кредитной организации при одновременном сохранении возможности поручения кредитными организациями идентификации и упрощенной идентификации лицам, не являющимся субъектами Закона № 115-ФЗ, действующей в настоящее время в отношении банковских платежных агентов и удостоверяющих центров, аккредитованных в порядке, установленном Законом № 63-Ф3».

Перевожу на человеческий язык. Теперь Почта России, лизинговая компания, да какой угодно субъект этого закона может поручить банку нас с вами идентифицировать. А банк будет поручать нашу идентификацию дальше. И те в течение 3 суток отчитываются перед банком, банк передает информацию дальше. У банков это хорошо получается, они уже руку набили.

«Таким образом, действующая эффективная система надзора за всеми категориями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, исключает риски ненадлежащего осуществления идентификации на основании договора поручения».

То есть все это усилится и не будет никаких рисков.

«Более того, в секторах с пониженным уровнем соответствия субъектов требованиям «антиотмывочного законодательства» привлечение для осуществления идентификации представителей секторов, обеспечивающих более качественное проведение идентификации, позволит существенно повысить качество идентификации и в их секторах».

Допустим, бухгалтерско-аудиторская компания ведет вашу бухгалтерию и управляет вашими счетами. И сейчас они по формальному признаку собрали на вас досье, что-то написали, никому не настучали, потому что они знают, что вы не отмываете доходы, полученные преступным путем, и терроризм не финансируете.

Теперь представляете: бухгалтерская организация передаст бразды правления банку и поручит банку за вами следить и проводить идентификацию всех ваших сделок и операций, а банк перепоручит это специальным удостоверяющим центрам и т.д. Вот будет красота!

Вам сейчас нужно встать, включить гимн Российской Федерации и прочитать пояснительную записку к данному законопроекту. Встали? Молодцы.

«Положения Законопроекта не повлекут отрицательных социальноэкономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

То есть расширение этого контроля до неимоверных размеров не повлечет отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для вас, субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Здорово!

Проект Федерального закона № 1104357-7

А теперь перейдем к законопроекту.

«Лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктами …. настоящей статьи, должно передавать организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручившей проведение идентификации или упрощенной идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения таких сведений лицом, которое проводило идентификацию или упрощенную идентификацию».

Бухгалтерская компания передает все сведения в банк, они проводят идентификацию, в течение 3 дней возвращают вам данные обратно и говорят: «Мы решили, согласно сведениям, которые ты нам дал, заблокировать организацию, которую ты обслуживаешь, а ты напиши в Росфинмониторинг и тоже их заблокируй» и так далее. Ну, прикольно. Почитайте, хороший, добрый законопроект, который облегчает жизнь бизнесменам и не влечет отрицательных социально-экономических и иных последствий.

Напишите, пожалуйста, в своих комментариях все ваши благодарственные мысли относительно данного законопроекта, и побольше, пожалуйста. Прошу лайк, репост и размещение этого ролика в социальных сетях, ибо это скоро коснется всех.

Спасибо и удачи в делах.