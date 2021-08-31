Как налоговики будут «камералить» сделки с недвижимостью

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики молодцы, они все плотнее берутся за физлиц для пополнения бюджета.

Письмо ФНС России от 08.07.2021 №ЕА-4-15/9587@ «О проведении камеральной налоговой проверки в соответствии с п. 1.2 ст. 88 НК РФ»

В этом письме налоговики в виде инструкции пишут, как налоговые органы должны проводить камеральные проверки в случае, если физик продал недвижку или подарил, но забыл отчитаться и сдать декларацию 3-НДФЛ.

Я сам с этим сталкивался. Я подарил сыну недвижку. С точки зрения закона, никакой налог платить не надо, п. 18.1 ст. 217 НК РФ. Это были нежилые помещения. Плюс, еще можете посмотреть ст. 217.1 НК РФ по квартирам, в каком случае надо платить налог, в каком случае не надо.

А, поскольку я недвижку дарил сыну, то 3-НДФЛ мы не сдали. Ну, типа, налогов все равно нет. Нет, тут же налоговики это увидели, и в соответствии с этим письмом начали проверку. Порядок этот давно действует. И нам пришлось сдать декларацию, отчитаться. Никаких налогов платить не надо, но декларацию 3-НДФЛ пришлось сдать и пришлось поотвечать на вопросы налоговых органов.

Идея, которую я хочу донести, следующая: теперь налоговики видят не только все ваши транзакции по вашим карточкам, они видят все сделки, связанные с недвижкой. Подарили недвижку, продали, они все эти сделки «камералят». И, более того, если вы продали недвижку за наличку и занизили стоимость в разы, то налоговики это увидят и возьмут с вас все равно больше налогов.

Как будут брать налоги

Налоговики берут кадастровую стоимость, умножают на коэффициент 0,7. И из полученного результата берут 13% НДФЛ, если вы не заявили никакие имущественные налоговые вычеты. Поэтому, как соберетесь продавать или дарить недвижку, я бы рекомендовал сначала проконсультироваться с налоговым юристом, который разбирается в этих вопросах, чтобы не вляпаться.

И в обязательном порядке вы должны сдать 3-НДФЛ. Независимо от того, заплатите вы налог или нет.

Все письмо посвящено тому, как налоговики будут «камералить» подобные сделки.

Согласны ли вы с утверждением главы ФНС России, который сказал, что они до конца года введут в опытную и промышленную эксплуатацию все цифровые платформы по контролю над физическими и юридическими лицами. Это хорошо или плохо? Теперь все налогоплательщики будут в равных условиях, и все будут платить все положенные налоги и сборы. Напишите в комментариях, согласны вы с этим?

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Письмо ФНС России от 08.07.2021 №ЕА-4-15/9587@